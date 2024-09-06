Θέσεις μάχης λαμβάνουν τα αντιμαχόμενα στρατόπεδα στον ΣΥΡΙΖΑ ενόψει της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής το Σαββατοκύριακο με το ενδεχόμενο της πρότασης μομφής κατά του Στέφανου Κασσελάκη να παραμένει ισχυρό. Την ίδια ώρα η ηγετική ομάδα θέτει το δίλημμα της επόμενης μέρας και της ενότητας.

Η ενότητα του κόμματος θα κριθεί το Σαββατοκύριακο στη συνεδρίαση της ΚΕ καθώς το αίτημα για εσωκομματικές εκλογές και μάλιστα με άμεση πρωτοβουλία του προέδρου γίνεται όλο και πιο ηχηρό και επιτακτικό.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Το βασικό σενάριο θέλει τον Παύλο Πολάκη να προχωρά σε πολιτική παρέμβαση με κείμενο που θα αιτιολογεί γιατί ζητάει εκλογές.

Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα ανοίξει με την εισήγηση του κ. Κασσελάκη, από την οποία δεν αναμένονται εκπλήξεις σε ό,τι αφορά την αλλαγή της στάσης του και να προχωρήσει στην προκήρυξη εσωκομματικών εκλογών ή να θελήσει να προλάβει την πρόταση μομφής ζητώντας ψήφο εμπιστοσύνης.

Αντίστοιχα κείμενο θα καταθέσει και η ομάδα των «87», η οποία συνεδρίασε σήμερα. Άρα θα κατατεθούν δύο κείμενα επικριτικά που θα αιτιολογούν γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να προσφύγει σε εκλογές και που θα καταλήγουν σε πρόταση μομφής.

Ακολούθως της πρότασης μομφής θα πρέπει να διεξαχθεί ψηφοφορία. Ήδη έχει ξεκινήσει μία συζήτηση επί του ζητήματος για το εάν η ψηφοφορία θα είναι κρυφή ή φανερή με τους υποστηρικτές της πρότασης μομφής να θέλουν η διαδικασία να κριθεί σε κάλπη. Η πλευρά Κασσελάκη από την άλλη φαίνεται ότι επιδιώκει φανερή ψηφοφορία. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Κυριακή.

Ωστόσο, παραμένει δύσκολη η πρόβλεψη του αποτελέσματος και εάν η κίνηση της αντιπολίτευσης θα κριθεί επιτυχημένη καθώς οι ισορροπίες είναι δύσκολες με τους αναποφάσιστους να αναμένεται να παίξουν κομβικό ρόλο, στους οποίους θα επιχειρήσει να απευθυνθεί αύριο ο κ. Κασσελάκης.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.