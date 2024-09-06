Μήνυμα με μαντινάδα έστειλε ο Παύλος Πολάκης στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη ενόψει της αυριανής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

«Για να γιατρέψεις μια πληγή, πρώτα τη καθαρίζεις, κι αν δε κατέχεις να χαλάς, μην ξεκινάς να χτίζεις» αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του.

Σημειώνεται ότι αύριο, Σάββατο, συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ η οποία διεξάγεται με φόντο την εσωκομματική ένταση που έχει ξεσπάσει με αφορμή και την ευθεία αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος ζητά εκλογή νέου προέδρου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:

«Για να γιατρέψεις μια πληγή, πρώτα τη καθαρίζεις

κι αν δε κατέχεις να χαλάς, μην ξεκινάς να χτίζεις

Εμείς θα το γλεντίζομε κι όπου το βγάλει η βράση

πρέπει να φτιάξει η δουλειά, αλλιώς θα σιοχαλάσει.

Ο κόσμος θέλει πόλεμο τη δεξιά να ρίξει

δε θέλει ούτε τσακωμό ουτε μασκαραλίκι!!!».

Πηγή: skai.gr

