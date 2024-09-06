O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη.
Το πρωί του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ-HELEXPO και θα επισκεφθεί τα περίπτερα της 88ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Στις 19:30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στα εγκαίνια της 88ης ΔΕΘ, στο «Βελλίδειο» Συνεδριακό Κέντρο.
Την Κυριακή, στις 12:00, ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, στο «Βελλίδειο» Συνεδριακό Κέντρο.
Πηγή: skai.gr
