O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη.

Το πρωί του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ-HELEXPO και θα επισκεφθεί τα περίπτερα της 88ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στις 19:30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στα εγκαίνια της 88ης ΔΕΘ, στο «Βελλίδειο» Συνεδριακό Κέντρο.

Την Κυριακή, στις 12:00, ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, στο «Βελλίδειο» Συνεδριακό Κέντρο.

Πηγή: skai.gr

