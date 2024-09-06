Με την εισήγηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη στις 12 μ.μ. θα ξεκινήσουν οι εργασίες της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί το Σάββατο 7 Σεπτέμβρη στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens (Μεγ. Αλεξάνδρου 2).

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής διεξάγεται υπό το κλίμα αμφισβήτησης που έχει εκπέμψει ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος έχει θέσει ζήτημα αλλαγής ηγεσία με τον Στέφανο Κασσελάκη να διαμηνύει ότι όποιος θέλει εσωκομματικές εκλογές να προχωρήσει σε πρόταση μομφής.

Σε αυτό το κλίμα αρχικά ο Παύλος Πολάκης και στη συνέχεια Ολγα Γεροβασίλη, Θανάσης Θεοχαρόπουλος και Κατερίνα Νοτοπούλου, εκ μέρους των "87", έχουν ζητήσει νέες εσωκομματικές εκλογές για ανάδειξη νέου προέδρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βουλευτής Χανίων είπε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι μία πρόταση μομφής θα τραυμάτιζε το κόμμα, οπότε η εσωκομματική κάλπη είναι μονόδρομος.

Πηγή: skai.gr

