ΣΥΡΙΖΑ: Συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί το Σάββατο 7 Σεπτέμβρη στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens

Κεντρική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ

Με την εισήγηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη στις 12 μ.μ. θα ξεκινήσουν οι εργασίες της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί το Σάββατο 7 Σεπτέμβρη στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens (Μεγ. Αλεξάνδρου 2).

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής διεξάγεται υπό το κλίμα αμφισβήτησης που έχει εκπέμψει ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος έχει θέσει ζήτημα αλλαγής ηγεσία με τον Στέφανο Κασσελάκη να διαμηνύει ότι όποιος θέλει εσωκομματικές εκλογές να προχωρήσει σε πρόταση μομφής.

Σε αυτό το κλίμα αρχικά ο Παύλος Πολάκης και στη συνέχεια Ολγα Γεροβασίλη, Θανάσης Θεοχαρόπουλος και Κατερίνα Νοτοπούλου, εκ μέρους των "87", έχουν ζητήσει νέες εσωκομματικές εκλογές για ανάδειξη νέου προέδρου. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βουλευτής Χανίων είπε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι μία πρόταση μομφής θα τραυμάτιζε το κόμμα, οπότε η εσωκομματική κάλπη είναι μονόδρομος. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΣΥΡΙΖΑ Κεντρική επιτροπή συνεδρίαση Στέφανος Κασσελάκης
