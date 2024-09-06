Η υποψήφια πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου, μίλησε από τη Θεσσαλονίκη -όπου η ΔΕΘ κάθε χρόνο σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας οικονομικής και πολιτικής περιόδου για τη χώρα- για την ανάγκη μιας νέας Κοινωνικής Συμφωνίας. Αυτό σημαίνει συγκεκριμένες πολιτικές.

Η κα. Διαμαντοπούλου υπογραμμίζει ότι «από το 2005 μέχρι σήμερα, η χώρα μας δεν έχει καταγράψει χαμηλότερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Η σημερινή κατάσταση δεν είναι αποτέλεσμα αβλεψίας, ενώ η προσέλκυση ξένων αγοραστών κατοικιών και η συνεχής στήριξη του προγράμματος Golden Visa ήταν προεκλογικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας πριν τις εκλογές του 2019, τις οποίες εφάρμοσε πιστά. Ήταν συνειδητή πολιτική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Στη συνέχεια συμπλήρωσε πως λαμβάνοντας υπ' όψιν τη διεθνή εμπειρία, τις προτάσεις των φορέων και τις επεξεργασίες ελληνικών ινστιτούτων, κατέθεσε 11 προτάσεις που το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει συλλογικά να επεξεργαστεί την επόμενη ημέρα, «γιατί», όπως τόνισε, «δεν υπάρχει πρόβλημα χωρίς λύση και οι πολιτικοί υπάρχουν για να δίνουν λύσεις».

Οι προτάσεις:

1. Αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου. Το κράτος έχει παραλάβει 450.000 ακίνητα από αρνήσεις κληρονομιάς, μόνο την πενταετία 2013-2018. Μένουν αναξιοποίητα, ενώ δεν υπάρχει κεντρικός φορέας ενεργητικής διαχείρισής τους. Προτείνουμε άμεση σύσταση σχετικού φορέα, με πολιτική εντολή την άμεση καταγραφή και αξιοποίηση του συνολικού αποθέματος, όπως και των γεωγραφικών και ποιοτικών του χαρακτηριστικών.

Για τα ακίνητα που χρειάζονται σημαντικές επισκευές ή ανακαίνιση, πώλησή τους με ευνοϊκούς όρους έτσι ώστε να αξιοποιηθούν. Για ακίνητα που μπορούν να ενοικιαστούν, προτείνουμε την άμεση προσφορά τους στην αγορά.

Η αξιοποίηση αυτών των ακινήτων, πέρα από την ανακούφιση της στεγαστικής κρίσης, μπορεί επίσης να προσφέρει πολύτιμο δημοσιονομικό χώρο (ακόμη και πάνω από 1 δισ. ανά έτος) για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.

2. Ξεμπλοκάρισμα των δεκάδων χιλιάδων περιπτώσεων που για γραφειοκρατικούς λόγους ένα σπίτι δεν μπορεί να πωληθεί/ενοικιαστεί (πχ επειδή λείπει ένα δικαιολογητικό).

3. Το κράτος να πουλήσει κάθε συμμετοχή του σε ακίνητο εξ αδιαιρέτου, για να ξεμπλοκάρει η αξιοποίησή του, με την αντικειμενική τιμή.

4. Νόμος με βάση τον οποίο όλα τα ιδρύματα, δήμοι και φορείς Δημοσίου Δικαίου θα πρέπει εντός τριετίας να έχουν βγάλει προς αξιοποίηση όλα τα ακίνητά τους που είναι χτισμένα και δεν αξιοποιούνται. Δεν νοείται να υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά ακίνητα, για τα οποία κανείς δεν λέει/κάνει τίποτα, το ίδρυμα/φορέας χάνει έσοδα και μειώνεται η προσφορά. Προτεινόμενη διαδικασία:

Διαγωνισμοί για κάθε ακίνητο χωριστά (για να συμμετάσχουν οι πολίτες και όχι μόνο οι μεγάλοι παίκτες)

Μακροχρόνια ενοικίαση για να έχει λόγο να επενδύσει κάποιος.

Στην προσφορά να συνυπολογίζεται και η ανακαίνιση που τυχόν θα δεσμευτεί να υλοποιήσει ο πλειοδότης.

5. Ανταποδοτικότητα από τα έσοδα του Τουρισμού. Οι δήμοι σε κάθε νησί να υποδείξουν χώρους κατασκευής κατοικιών για δημοσίους υπαλλήλους (όπως οι δάσκαλοι, οι νοσηλευτές και οι γιατροί), μέσω προγραμμάτων ΣΔΙΤ, που θα χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα από ξενοδοχεία και βραχυχρόνιες μισθώσεις.

6. Ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη». Δημιουργία φορέα για την καταγραφή και αξιοποίηση τους. Τα ακίνητα που δεν δηλώθηκαν κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης εγγράφονται στην κτηματολογική βάση ως «αγνώστου ιδιοκτήτη». Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κτηματογράφησης, αυτά τα ακίνητα περνούν στην κυριότητα του Δημοσίου, βάσει του Ν. 2664/1998.

7. Κίνητρα στα Fund/ Servicers των τραπεζών να βγάλουν άμεσα στην αγορά ακίνητα μέχρι τα 200 τμ.

8. Τριετής φοροαπαλλαγή για νέες μισθώσεις κενών κατοικιών (είτε η κατοικία ήταν κενή, είτε διέθετε ενεργό ΑΜΑ βραχυχρόνιας μίσθωσης).

9. Ψηφιακή πλατφόρμα για φοιτητικές κατοικίες. Να αναπτυχθεί ένα απλό και εύκολα παραμετροποιήσιμο λογισμικό για μια ψηφιακή πλατφόρμα προσφοράς και ζήτησης φοιτητικής κατοικίας, η οποία θα λειτουργεί σε μόνιμη βάση. Μέσω της πλατφόρμας, οι ιδιοκτήτες κατοικιών που προορίζονται για εκμίσθωση σε φοιτητές, καθώς και οι ενδιαφερόμενοι μεσίτες, θα μπορούν να καταχωρούν εγκαίρως τις διαθέσιμες κατοικίες. Αυτό θα διευκολύνει τους νέους φοιτητές.

10. Θέσπιση προγράμματος ΣΔΙΤ για Φοιτητικές Εστίες σε όλες τις Πανεπιστημιουπόλεις, με συνεργασία των δήμων και της κυβέρνησης.

11. Υποχρέωση των τραπεζών να βγάλουν στην αγορά, εντός 18 μηνών, όλα τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους. Πρόστιμο για κάθε ακίνητο που παραμένει αναιτιολόγητα εκτός αγοράς.

