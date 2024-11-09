Ρέθυμνο: Επίτιμη Δημότης η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Επίτιμη Δημότης του Δήμου Ρεθύμνου ανακηρύχθηκε το μεσημέρι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, παρουσία του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Γιάννη Κεφαλογιάννη, του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, των εκκλησιαστικών, ακαδημαϊκών και στρατιωτικών αρχών.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαο Αγριμάκη, ο πρόεδρος και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου αναγνωρίζοντας και τιμώντας την προσφορά και το σπουδαίο έργο της Πρόεδρου της Δημοκρατίας "στην επιστήμη και την απονομή του δικαίου, την υπεράσπιση των δημοκρατικών θεσμών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη συνδρομή της στη διασφάλιση της ισονομίας και της ισότητας των πολιτών, την προσήλωση επίσης και την αδιάπτωτη μεριμνά της στη στήριξη της κοινωνίας, της παιδείας και του πολιτισμού της πατρίδας μας, την πρωτοπορία και αξιοσύνη ως η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε την προεδρία του Συμβουλίου της Επικράτειας και το Ανώτατο Πολιτειακό αξίωμα στην Ελλάδα, εμπνέοντας με το ισχυρό συμβολικό της αντίκρισμα τις νέες και τους νέους στη χώρα, τους ισχυρούς δεσμούς εκτίμησης που διατηρεί, η πρόεδρος, με το Ρέθυμνο και τους ανθρώπους του", ενέκρινε ομόφωνα με απόφαση του, την ανακήρυξη της αυτής Εξοχότητας της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, σε Επίτιμη Δημότη του Δήμου Ρεθύμνης.

Ο Δήμαρχος κ. Μαρινάκης αφού καλωσόρισε την ΠτΔ και την ευχαρίστησε που δέχθηκε να γίνει επίτιμη δημότης του Δήμου μετά από πρόσκληση που απηύθυναν η Ιερά Μητρόπολη, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ο Δήμος Ρεθύμνης, μίλησε για την προσωπικότητα και το έργο της ΠτΔ.

«Έχετε ήδη τιμήσει την πόλη μας με τις παρελθούσες επισκέψεις Σας. Το Ρέθυμνο, Κυρία Πρόεδρε, όπως ήδη γνωρίζετε, είναι ένα ζωηρό μωσαϊκό πολιτισμών και λαών που συναντήθηκαν εδώ, είτε ως φίλοι , είτε ως κατακτητές, αφήνοντας στο διάβα τους μνημεία που υπάρχουν διάσπαρτα σε όλη την πόλη και τους οικισμούς του. Η εξελικτική του διαδρομή στο χρόνο, αποπνέει τον αέρα της Ελευθερίας για την οποία ουδέποτε έπαψαν ν' αγωνίζονται οι άνθρωποί του. Διένυσαν αιώνες με αγώνες και θυσίες απέναντι σε κατακτητές, οι οποίοι παρά τη δύναμη τους και την μακρόχρονη, ενίοτε, παραμονή τους στο νησί και την πόλη μας, ποτέ δεν κατάφεραν να κατακτήσουν πνευματικά τους κατοίκους του, ούτε να υποτάξουν την ψυχή τους. «..Καθεμιά από τις πολεμίστρες, τις ζεματίστρες και τις τάπιες της Φορτέτζας, φέρνει στο νου του επισκέπτη κι από ένα περιστατικό απ' τους πολέμους, δοξαστικό πάντα για τους ανθρώπους του τόπου και ταπεινωτικό για τους ξένους άρπαγους» λέει ο ακαδημαϊκός, λογοτέχνης, πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας Παντελής Πρεβελάκης στο «Χρονικό μιας πολιτείας». Σε αυτές τις συνθήκες αέναης και άνισης, συνήθως, μάχης για ελεύθερη και αξιοπρεπή επιβίωση, σμιλεύτηκε η προσωπικότητα των Ρεθύμνιων. Ανθρώπων που, όταν δεν συμμετείχαν στους τοπικούς αλλά και εθνικούς αγώνες για την Ελευθερία και τη Δικαιοσύνη, αναμετριόνταν πεισματικά με τη δύναμη της Φύσης, μαθαίνοντας να συμβιώνουν αρμονικά μαζί της αλλά και μεταξύ τους. Εν τούτοις, κάθε φορά που άφηναν τα όπλα, άνοιγαν τα βιβλία. Τιμώντας την παρακαταθήκη των προγόνων τους και το θαυμαστό πολιτισμό που άνθησε σε τούτο το νησί, πνευματικοί άνθρωποι της πόλης συνέβαλαν, με τη λόγια κατάρτισή τους και την πρωτοπόρα διανοητική τους παραγωγή, στη λογοτεχνία, το θέατρο, τη γλωσσολογία, την ποίηση και τις Τέχνες στην Κρητική Αναγέννηση, εξασφαλίζοντας στο Ρέθυμνο τον τίτλο της πόλης των Γραμμάτων. Οι λογοτέχνες Γεώργιος Χορτάτζης και Φραγκίσκος Μπαρότσης, ο ποιητής Μαρίνος και ο ζωγράφος Εμμανουήλ Τζάνες Μπουνιαλής, η Ακαδημία των Vivi, η πρώτη ακαδημία λογίων στην Κρήτη, ο επιφανής Έλληνας φιλόλογος της Αναγέννησης Μάρκος Μουσούρος, η πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια δημοσιογράφος, εκδότρια και ιδρύτρια του ιστορικού Σωματείου «Λύκειο των Ελληνίδων», Καλλιρρόη Παρρέν Σιγανού, ο Γλωσσολόγος Γεώργιος Χατζηδάκης, τα αδέλφια Αντώνιος και Ματθαίος Καλλέργης με τη σημαντικότερη ιδιωτική βιβλιοθήκη χειρογράφων και εντύπων και πολλοί άλλοι, πρωταγωνίστησαν στην πνευματική ανάταση του Ρεθύμνου, της Κρήτης αλλά και της χώρας μας. Παρά τις διακυμάνσεις και τις δοκιμασίες τις οποίες υπέστη διαχρονικά, κυρίως λόγω συνθηκών κατοχής από άλλους λαούς, η πολιτιστική και πνευματική εξέλιξη του Ρεθύμνου κατόρθωνε πάντα να αναγεννάται και να καρποφορεί. Διόλου τυχαίο είναι που το Ρέθυμνο αποτελεί σήμερα έδρα του καταξιωμένου στην Ελλάδα και το εξωτερικό Πανεπιστημίου Κρήτης, φιλοξενεί Σχολές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με κυριότερο το Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Lasers - ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πόλο ερευνητικής καινοτομίας, το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ), που είναι το πιο αξιόλογο ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας και πλήθος δομών πολιτισμού με πανελλήνια εμβέλεια όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ελεύθερνας, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, το Παλαιοντολογικό Μουσείο κ.α. Στους σύγχρονούς μας καιρούς, το Ρέθεμνος του Πρεβελάκη «η μικρή πολιτεία με τα νοικοκυρεμένα σπίτια και τους κοντυλοσερμένους δρόμους, που πρόκοψε στο εμπόριο και στη ναυτοσύνη, γέννησε κιόλας δυο-τρεις καλούς ποιητάδες και ζωγράφους, πού' ναι πάντα χρειαστοί για να βαστιέται τ' όνομα ενός τόπου ακατάλυτο», είναι μια πόλη που πορεύεται με σταθερό βηματισμό στο μέλλον, φυλάσσοντας πάντα στις αποσκευές της, ως αλάνθαστο πλοηγό, τα ημερολόγια του παρελθόντος ΤΗΣ. Η εκρηκτική τουριστική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών, ενθάρρυνε τη δημιουργία υποδομών φιλοξενίας, εστίασης και ψυχαγωγίας υψηλής ποιότητας. Παράλληλα, ώθησε το στρατηγικό μας σχεδιασμό και εντατικοποίησε την εκτέλεση αναπτυξιακών έργων, μεταμορφώνοντας την πόλη και τους Οικισμούς της, σε ένα τόπο ελκυστικό, λειτουργικό και σύγχρονο, με υψηλή ποιότητα ζωής, ασφάλεια και ευημερία. Αναμφίβολα συνετέλεσε σε αυτή την εξέλιξη το εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον του τόπου, το εύκρατο κλίμα του με την πολύμηνη ηλιοφάνεια, ο πλούτος του πολιτιστικού μας αποθέματος με τα πολυάριθμα, καλοσυντηρημένα στην πλειοψηφία τους ενετικά, οθωμανικά και αιγυπτιακά μνημεία και τις πανάρχαιες παλαιοχριστιανικές και βυζαντινές εκκλησίες, η φιλόξενη διάθεση, η δοτικότητα και η γενναιοδωρία των ανθρώπων του, η φημισμένη, για τις ευεργετικές της ιδιότητες στον οργανισμό, διατροφή ΤΟΥ. Σε συγχρονισμό με τις επιταγές του παρόντος και τις προοπτικές του μέλλοντος, το Ρέθυμνο αξιοποιεί με σύνεση τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής, επενδύει στη βιώσιμη αστική κινητικότητα και αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, με πλήθος έργων και δράσεων που σχεδιάζει και υλοποιεί σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα όπως το Μετσόβιο, το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο Κρήτης, το ΕΛΜΕΠΑ, το Εθνικό Αστεροσκοπείο κ.α. Η αναπτυξιακή μας πολιτική είναι αμιγώς ανθρωποκεντρική και εξελίσσεται σε τρεις βασικούς άξονες: το Περιβάλλον, τις Κοινωνικές Παροχές με διαρκή μέριμνα τη στήριξη των ευάλωτων, κοινωνικά και οικονομικά, συνανθρώπων μας, των παιδιών και των Ατόμων με Αναπηρία και, την Παιδεία. Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, δίδουμε προτεραιότητα στη διαχείριση του νερού, των λυμάτων και των απορριμμάτων, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη δημιουργία εστιών πρασίνου και φιλοπεριβαλλοντικών υποδομών. Οι βιοκλιματικές αναπλάσεις πλατειών, κεντρικών οδικών αρτηριών, δημοσίων κτιρίων και σχολείων, ο περιορισμός της χρήσης αυτοκινήτου με την ενθάρρυνση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, τη δημιουργία ευρύτατου δικτύου ποδηλατοδρόμων, την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και τη χρήση μαζικών μέσων μεταφοράς. Επίσης, το Πρόγραμμα Ολιστικής Διαχείρισης Υδάτων και Λυμάτων, στο οποίο πρώτος ο Δήμος Ρεθύμνης εντάχθηκε πιλοτικά, η πολεοδομική ανασυγκρότηση του Ρεθύμνου μέσα από το Τ.Π.Σ, τον εξορθολογισμό των χρήσεων γης και την επέκταση του σχεδίου πόλεως, η πράσινη αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων και το «Πρασίνισμα» των γειτονικών. Σε αυτά προστίθενται η εγκατάσταση έξυπνων δικτύων ενέργειας, κυκλοφορίας και περιορισμού των περιβαλλοντικών ρύπων, η ισόρροπη ανάπτυξη πόλης και ενδοχώρας, η δημιουργία νέων υπερσύγχρονων σχολείων, η ανάδειξη και αναγνωρισιμότητα του Δήμου Ρεθύμνης σε πρότυπο βιώσιμου - νησιωτικού Δήμου μεσαίου μεγέθους, που ενσωματώνει στοιχεία έξυπνης πόλης και αποτελεί τόπο υποδοχής σοβαρών επενδυτικών πρωτοβουλιών και ελκυστικό τουριστικό προορισμό, συγκροτούν το εποικοδόμημα του στρατηγικού μας σχεδιασμού για την ανάπτυξη του Ρεθύμνου. Αποτιμώντας τις σημαντικές εγχώριες ευρωπαϊκές και διεθνείς διακρίσεις και βραβεύσεις του Δήμου για το πλήθος και την ποιότητα των έργων του στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, την αξιοπιστία που απολαμβάνει ο Δήμος στις αναπτυξιακές του διεκδικήσεις και την ένταξη του σε πλήθος ευρωπαϊκών προγραμμάτων για το περιβάλλον τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την Κυκλική Οικονομία και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνήθως ως επικεφαλής εταίρος, αισιοδοξούμε για την μελλοντική του πορεία μέσα σε αυτό το ανασφαλές, ανταγωνιστικό και απρόβλεπτο διεθνές περιβάλλον.

Αυτό είναι λοιπόν, συνοπτικά, το Ρέθυμνο που σήμερα σας καταθέτει, με την εν λόγω διάκριση, την αναγνώριση της συνολικής προσφοράς Σας στην επιστήμη του Δικαίου και την πνευματική ζωή της χώρας μας, τη συμβολή Σας στο δημόσιο βίο της χώρας και τη δύναμη Σας να υπερασπίζεστε, ως εγγυήτρια του Συντάγματος και του Πολιτεύματός μας, την εθνική μας κυριαρχία και αξιοπρέπεια, στο εξωτερικό της περιβάλλον και τους δημοκρατικούς μας θεσμούς, όποτε πλήττονται από εγχώριες και εξωτερικές επιβουλές.

Ελπίζουμε Κυρία Πρόεδρε, το εγνωσμένο ενδιαφέρον Σας για την πόλη μας και η ιδιότητα Σας ως επίτιμη δημότης του, να εγείρουν την επιθυμία σας να γνωρίσετε βιωματικά την ταυτότητα του και να αφουγκραστείτε το δυναμικό του παλμό. Αλλωστε έχετε ήδη γνωρίσει ένα μέρος της πολυκύμαντης ιστορίας του και της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Με τη διακριτικότητα, την προσήνεια και την ευπρέπεια που Σας χαρακτηρίζει, επικοινωνήσατε με τους ανθρώπους του, περπατήσατε στα σοκάκια του Ιστορικού μας Κέντρου, δοκιμάσατε αυθεντικές κρητικές γεύσεις που ανέθρεψαν γενιές παιδιών, σημερινών ενηλίκων που εμπνέονται από το έργο Σας για να γίνουν καλύτεροι, ως άνθρωποι και ως πολίτες μιας ελεύθερης χώρας. Σε ότι μας αφορά, παρακαλώ δεχθείτε την ειλικρινή μας διαβεβαίωση ότι θα σας υποδεχόμαστε πάντοτε με την τιμή και το σεβασμό που επιφυλάσσουμε σε προσωπικότητες που θαυμάζουμε και ευγνωμονούμε».

Μιλώντας για τα επιτεύγματα και στοιχεία της προσωπικότητας της ΠτΔ τόσο κατά τη διάρκεια της πολύκαρπης σταδιοδρομίας της ως ανώτατη Δικαστής και ως Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας όσο και ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως: «Είναι καθολικά αναγνωρίσιμα. Η ανάθεση σε Σας, του Ύπατου Πολιτειακού Αξιώματος της χώρας μας, είναι καθ' όλα δικαιολογημένη και αποδεκτή. Το επιβεβαιώνουν, με τρόπο αναντίρρητο, η θεσμική στάση Σας υπέρ της προστασίας θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της Ισότητας μέσω της παρέμβασής Σας σε νομολογία που τα κατοχυρώνει, η σθεναρή έμπρακτη υποστήριξή Σας σε ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας και σεβασμού στα δικαιώματα των μειονοτήτων, η συμβολή Σας στην προώθηση της εξωστρέφειας της Ελλάδας στο πλαίσιο σύναψης διεθνών συνεργασιών και επιτυχούς διπλωματίας σε καίριους τομείς διεθνούς ενδιαφέροντος, όπως η κλιματική κρίση, η περιβαλλοντική προστασία και η κοινωνική αλληλεγγύη, αλλά και το εύρος της εγκύκλιας μόρφωσης Σας, όπως και τα δομικά στοιχεία της προσωπικότητάς Σας, η ευγένεια, η κοινωνική Σας ευαισθησία, η σωφροσύνη, η συγκρότηση, η μαχητικότητά Σας στην υπεράσπιση των εθνικών δικαίων, η συνετή προσέγγιση των πολιτικών και κοινωνικών θεμάτων και η διατήρηση συναινετικού κλίματος μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, η ακούραστη εργατικότητά Σας και η αδιάλειπτη επαγρύπνησή Σας για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργία του δημοκρατικού μας πολιτεύματος.

Αυτές τις έμφυτες και κερδισμένες με προσωπικό μόχθο αρετές και προνόμια που κοσμούν τη δράση Σας, ενέπνευσαν ευάριθμους Δήμους της χώρας μας να Σας ανακηρύξουν επίτιμη δημότη τους. Και είμαι βέβαιος ότι θα τους μιμηθούν κι άλλοι, στη διάρκεια της θητείας Σας.

Εντούτοις, Εξοχότατη Κυρία Πρόεδρε, το σκεπτικό του Δήμου Ρεθύμνης για την απόδοση σε Σας μιας τιμητικής διάκρισης που η πόλη μας απονέμει με πολλή φειδώ σε εξέχουσες προσωπικότητες της χώρας μας, εμφορείται από κριτήρια που υπερβαίνουν τα δέοντα και την προβλεπόμενη από το πρωτόκολλο και την εθιμοτυπία διαδικασία.

Γι' αυτό θα Σας μιλήσω από καρδιάς. Διότι αυτή τη γλώσσα κατέχουν πιότερο οι Ρεθυμνιώτες. Και τη μιλούν ανεπιτήδευτα, κοιτώντας ευθέως στα μάτια. Γνωρίζουμε πως η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, πέρα από την πολιτική της διάσταση, είναι εξόχως αυστηρή. Αποδίδεται και πρέπει πάντοτε να αποδίδεται, σε προσωπικότητες αδιαμφισβήτητου κύρους, υψηλής επιστημονικής κατάρτισης και πολύχρονης, ουσιαστικής προσφοράς σε κορυφαίους πολιτειακούς θεσμούς. Εντρυφώντας στη μέχρι σήμερα διακριτική, πλην ουσιαστική και γόνιμη, θεσμική Σας διαδρομή, όλοι αντιλαμβανόμαστε το δίκαιο της εκλογής Σας, αφού γίνεται εναργώς αντιληπτή η ικανότητα Σας να διασφαλίζετε την εθνική μας ενότητα, ομοψυχία και ανεξαρτησία, να υποστηρίζετε την κοινωνική μας συνοχή και να ισχυροποιείτε την εμπιστοσύνη μας στους δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας μας.

Για τον Δήμο Ρεθύμνου και τους ανθρώπους του όμως, κατέχετε μια επιπλέον, πολύ σημαντική ιδιότητα με ισχυρές συμβολικές αντανακλάσεις: Της Γυναίκας, που έγραψε ιστορία, ως η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε την ανώτατη πολιτειακή θέση στην Ελλάδα, προωθώντας την ισότητα των φύλων σε επίπεδο ηγεσίας αφού πρωτύτερα διετέλεσε Πρόεδρος στο ΣτΕ, διαρρηγνύοντας το στερεότυπο της ανδρικής κυριαρχίας στην ιεραρχική κλίμακα του Συμβουλίου. Υοστηρίξατε και συνεχίζετε να τιμάτε τους δύο θεσμικούς Σας ρόλους, με σθένος και δυναμισμό, σε μια εποχή πρωτόγνωρων προκλήσεων, όπως η πανδημία COVID-19, οι συντελούμενες γεωπολιτικές εντάσεις και η κλιμάκωση της κλιματικής κρίσης.

Οι νέοι μας Σας θαυμάζουν. Εχουν ανάγκη από πρότυπα όπως Εσείς, που ζουν και δημιουργούν θαυμαστά έργα στη ζώσα πραγματικότητα και όχι στην εικονική, που κατακλύζει καθημερινά, με τη δική τους άδεια και εμμονική προσκόλληση, τη σκέψη και την ψυχή τους. Οι έφηβες και οι νέες γυναίκες που βιώνουν το φόβο και την ανασφάλεια της αναξιοκρατίας, της υποβάθμισης των ικανοτήτων τους και τις έμφυλες διακρίσεις, οι οποίες εκδηλώνονται πλέον σε ακραίες μορφές, όπως δυστυχώς μαρτυρούν τα υψηλά ποσοστά φαινομένων βιαιοπραγίας κατά των γυναικών και γυναικοκτονιών, θέλουν να Σας μοιάσουν. Τις προτρέπετε να γίνουν καλύτερες από εσας. Πόσο σημαντικό είναι στ' αλήθεια, για ένα νέο άνθρωπο, να αισθάνεται πως η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τους πιστεύει στις δυνατότητες και τις ικανότητές του ; Την ίδια ευαισθησία επιδεικνύετε και στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, είτε είναι γηγενείς είτε πρόσφυγες και μετανάστες, όπως άλλωστε προκύπτει και από τις δημόσιες τοποθετήσεις και τις πρωτοβουλίες Σας, κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Ο αλληλοσεβασμός ως συνθήκη συνύπαρξης, η συμπερίληψη και η ισότητα στη διαφορετικότητα, αποτελεί για Σας τη μεγάλη πρόκληση του 21ου αιώνα. «Η δημοκρατία είναι μια συνεχής διεκδίκηση» έχετε πει και με το έργο Σας επιβεβαιώνετε διαρκώς τη συνέπεια λόγου και πράξης καθώς και το ισχυρό αίσθημα ευθύνης που σας χαρακτηρίζει. Πλάι στον Άνθρωπο και το Περιβάλλον. Φαίνεται ν' αποτελούν αδιαίρετη ενότητα για Σας, αφού μοιράζονται την έγνοια Σας και απολαμβάνουν το προνόμια της ευαισθησία Σας που ενσαρκώνεται σε εκδηλώσεις που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική προστασία. Σε αυτούς τους, ζωτικούς για το μέλλον μας, τομείς επενδύουμε κι εμείς στο Ρέθυμνο Κυρία Πρόεδρε. Ασπαζόμαστε λοιπόν θερμά τις απόψεις και το έργο Σας. Εμπνεόμαστε από την ποιότητα και το περιεχόμενο των πρωτοβουλιών Σας αλλά και από την αποφασιστικότητά Σας να τις μετουσιώνετε σε πράξη. Η απόφαση μας να Σας ανακηρύξουμε επίτιμη δημότη του Δήμου Ρεθύμνης συνάδει με αυτή τη διαπίστωση. Η εκ μέρους Σας αποδοχή της, μάς φιλοδώρησε με τιμή και υπερηφάνεια. Αλλά και με μια ζωογόνα αίσθηση οικειότητας όπως αυτή που αισθανθήκαμε από την πρώτη κιόλας επίσκεψη Σας στο Ρέθυμνο. Σας ευχαριστούμε θερμά κι ελπίζουμε να νιώθετε κι Εσείς υπερήφανη ως δημότης ενός Δήμου και μιας πόλης που είναι φορέας μιας σπουδαίας ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά κι ενός σύγχρονου οράματος που ταπεινά υπηρετεί, κοινές με Σας, αξίες και ιδανικά. Με αυτό το πνεύμα επιλέξαμε και τη χρονική περίοδο για την τελετή ανακήρυξής Σας. Ο επετειακός της χαρακτήρας έχει για μας ένα σπουδαίο συμβολισμό και ξεχωριστή αξία. Κάθε χρόνο αυτή την εποχή, οι Κρητικοί σε κάθε γωνιά της Γης, διακατέχονται από το δέος και τη συγκίνηση που προκαλεί το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου, το οποίο σηματοδοτεί ένα ιερό σταθμό για την Ορθοδοξία, την Ιστορία και τον Πολιτισμό μας. Επίσης, η χρονιά που διανύουμε είναι αφιερωμένη στη συμπλήρωση 200 ετών από τη θυσία των Αγίων 4 Μαρτύρων Ρεθύμνου, Αγγελή, Μανουήλ, Νικολάου και Γεωργίου, τους οποίους καρατόμησαν, το 1824, οι Οθωμανοί. Εμφορούμενοι από την, αφυπνιστική της συνείδησής μας, δύναμη των θυσιασθέντων προγόνων μας, αντλούμε κουράγιο, ελπίδα και διάθεση για διαρκή αντίσταση και αγώνα απέναντι στο άδικο, το άνισο, το ανελεύθερο και τιμούμε Εσάς, που αποτελείτε τη ζωντανή έκφραση αυτού του αγώνα. Διερμηνεύοντας, λοιπόν, τα θερμά αισθήματα των πολιτών του Ρεθύμνου, Σας παρακαλώ Εξοχότατη Κυρία Πρόεδρε να δεχθείτε τον πάπυρο στον οποίο αναγράφεται η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, σύμφωνα με την οποία σας ανακηρύσσουμε Επίτιμη Δημότη του Δήμου Ρεθύμνης».

Η ΠτΔ έλαβε από τον κ. Μαρινάκη, συμβολικό δώρο, αντιπροσωπευτικό της πιο ανθηρής περιόδου της ιστορίας της Κρήτης και συγκεκριμένα ενα αντίγραφο του διάσημου αρχαιολογικού ευρήματος του 1930, το «Χρυσό Κόσμημα των Μελισσών», το οποίο φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου . Πρόκειται για ένα έργο Μινωικής χρυσοτεχνίας του 1800 - 1700 π.Χ. , για την κατασκευή του οποίου οι τεχνίτες αξιοποίησαν όλες τις προηγμένες τεχνολογίες της τότε εποχής τους. Αιτιολογώντας την επιλογή επισημαίνοντας πως: "Η εργατικότητα, η αφοσίωση, η οργανωτικότητα, η συνέπεια, η επιλεκτικότητα και οι ηγετικές ικανότητες των μελισσών, όπως και η υψηλή αξία του έργου τους αλλά και της ίδιας τους της ύπαρξης στη διατήρηση της ισορροπίας του περιβάλλοντος, μας παράπεμψαν συνειρμικά σε Εσάς, Κυρία Πρόεδρε. Σας ευχόμαστε να έχετε πάντοτε ενεργή και ανεμπόδιστη τη δυνατότητα να εμπνέετε και να δημιουργείτε".

Ακολουθεί η αντιφώνηση της κυρίας Σακελλαροπούλου:

«Κύριε Δήμαρχε,

Με ιδιαίτερη χαρά επισκέπτομαι το Ρέθυμνο, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης, με τη μακραίωνη ιστορία και τη ζωντανή παράδοση. Ένα λιμάνι σταυροδρόμι πολιτισμών, τόπος οικονομικής και πολιτισμικής ώσμωσης για τους φιλοπρόοδους λαούς της Μεσογείου, αλλά και πόλος έλξης για τις εκάστοτε ισχυρές δυνάμεις που ήθελαν να κυριαρχήσουν στην περιοχή και να ελέγξουν τους θαλάσσιους δρόμους προς την Ανατολή.

Όπως γνωρίζουμε από τις ιστορικές μελέτες και τα αρχαιολογικά ευρήματα, το Ρέθυμνο χτίστηκε κοντά στα ερείπια της αρχαίας μινωικής πόλης - κράτους Ρίθυμνας, η οποία γνώρισε μεγάλη ακμή κατά τον 4ο και 3ο αιώνα π.Χ. Ωστόσο τα θεμέλια της σημερινής μορφής της πόλης μπήκαν στα χρόνια της Ενετοκρατίας, χρόνια έντονης ανάπτυξης, οικονομικής ευμάρειας, άνθισης των επιστημών, των τεχνών και των γραμμάτων, ιδίως από το 1500 ως το 1669. «Λέγεται πως τον παλιό καιρό ακούστηκε στον κόσμο για το εμπόριό της, πως πρόκοψε στη ναυτοσύνη, γέννησε κιόλας δυο τρεις καλούς ποιητάδες και ζωγράφους που’ ναι πάντα χρειαστοί για να βαστιέται τ΄ όνομα ενός τόπου ακατάλυτο», έγραψε για την αγαπημένη του πολιτεία ο συντοπίτης σας Παντελής Πρεβελάκης. Και πράγματι, ακατάλυτο έμεινε το όνομα της πόλης. Γιατί εκείνο «τον παλιό καιρό» άκμασαν οι μεγάλοι της κρητικής αγιογραφίας, χτίστηκαν επιβλητικά αρχιτεκτονήματα και είδαν το φως οι κορυφαίες δημιουργίες του Βιτσέντζου Κορνάρου και του Γεώργιου Χορτάτση, αλλά και του Στέφανου Σαχλίκη, του ιταλικής καταγωγής Μαρίνου Φαλιέρου, του Ρεθεμνιώτη ποιητή Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή.

Και είναι ο Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής που θα θρηνήσει, στο στιχούργημά του «Κρητικός πόλεμος», το θεωρούμενο ως το κύκνειο άσμα της Κρητικής Αναγέννησης, την πτώση της Κρήτης στα χέρια των Οθωμανών και το ξεκίνημα της βαθιάς και πολύχρονης νύχτας της τουρκικής δουλείας. Πολύ νωρίς, αρχίζουν οι προσπάθειες των κατακτητών να αλλοιώσουν τη δημογραφική σύνθεση του νησιωτικού πληθυσμού με τη μεταφορά Τουρκοαιγυπτίων και τον βίαιο εξισλαμισμό των κατοίκων. Αλλά δεν θα το κατορθώσουν. Από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης το 1821 ως και την επίσημη ενσωμάτωση της Κρήτης στον εθνικό κορμό, το 1913, οι Ρεθυμιώτες δεν θα πάψουν να αγωνίζονται για τη λευτεριά του τόπου τους. Θα λάβουν μέρος σε όλες τις κρητικές επαναστάσεις του 19ου αιώνα και θα πληρώσουν βαρύ φόρο αίματος, μετρώντας πάρα πολλά θύματα. Με κορυφαίο βέβαια γεγονός στη νεότερη ιστορία της περιοχής την ανατίναξη της πυριτιδαποθήκης της Ιεράς Μονής Αρκαδίου στις 9 Νοεμβρίου του 1866, μετά την πολιορκία της από πολυάριθμα τουρκοαιγυπτιακά στρατεύματα. Τότε που ο ηγούμενος Γαβριήλ Μαρινάκης, ο Κωνσταντίνος Γιαμπουδάκης και σχεδόν 1000 άλλοι έγκλειστοι ήρωες, άνδρες και γυναίκες με τα παιδιά τους, προτίμησαν τον ένδοξο θάνατο παρά την ατιμωτική παράδοση, συγκλονίζοντας, με την υπέρτατη θυσία τους, την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, ενδυναμώνοντας το όραμα των Κρητών για ελευθερία και προετοιμάζοντας το έδαφος για την πολυπόθητη ένωση με την Ελλάδα.



Κύριε Δήμαρχε,

Το Ρέθυμνο δεν είναι πια το μικρό γραφικό λιμάνι με τις επτά χιλιάδες ψυχές, «το αγαθό θεριό» καθώς το ονόμασε ο Παντελής Πρεβελάκης, πάντα μνημονεύοντάς το με νοσταλγία στα γραπτά του. Και μολονότι δεν υπάρχουν πια τα σαπωνοποιεία, τα βυρσοδεψεία, οι χαρουπόμυλοι και οι ποτοποιίες που άλλοτε σφράγιζαν την εικόνα της πόλης, η τουριστική ανάπτυξη και το εμπόριο δίνουν στο Ρέθυμνο σφρίγος, ενώ η περίφημη Φιλοσοφική σχολή, η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, και η Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, το μεταμορφώνουν σε σημείο αναφοράς σε σχέση με τις ανθρωπιστικές σπουδές στον τόπο μας.

Ως δημότης πλέον κι εγώ της πόλης, θα παρακολουθώ με ενδιαφέρον κάθε αναπτυξιακό έργο που βελτιώνει την καθημερινή ζωή των κατοίκων και προβάλλει διεθνώς τον τόπο, τον πολιτισμό και την ιστορία του. Η ανάπλαση της πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων, έργο καθοριστικό για την αναζωογόνηση του αστικού κέντρου, η αποκατάσταση των τειχών του επιβλητικού φρουρίου της Φορτέτσας, η ανέγερση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου που θα συμβάλλει στην οριστική διαμόρφωση του δυτικού μετώπου της πόλης, ο νέος χωροταξικός σχεδιασμός, αλλά και πολλά μικρότερα έργα για την αναβάθμιση των αστικών υποδομών που έχετε ήδη δρομολογήσει, μας δίνουν μια καθαρή εικόνα ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους τους πολίτες.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την τιμή που μου αποδίδετε σήμερα καθιστώντας με μία από εσάς. Η ομορφιά της πόλης, η ιστορία της, το ηρωικό παρελθόν της και οι εξαιρετικές προοπτικές της κάνουν την τιμή αυτή ακόμη πιο συγκινητική».

