Μ. Χρυσοχοΐδης στον Προμαχώνα: Σύσκεψη για την ασφάλεια της χώρας

Η βελτίωση των υποδομών στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του αισθήματος ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών, βρέθηκε στο επίκεντρο της επίσκεψης που πραγματοποίει σήμερα στις Σέρρες ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο υπουργός, στο πλαίσιο της επίσκεψης του, επισκέφθηκε την Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών, την δήμαρχο και τον αντιπεριφερειάρχη, ενώ το μεσημέρι αναμένεται να προεδρεύσει σε μια ευρεία σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στον Προμαχώνα με την παρουσία των αστυνομικών και τελωνειακών αρχών.

Σε δηλώσεις του λίγο νωρίτερα ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι «στην σύσκεψη θα συζητηθούν διεξοδικά όλα τα προβλήματα, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και να δοθούν άμεσα λύσεις, στοχεύοντας πάντα στην βελτίωση της ασφάλειας της χώρας».

«Η Π.Ε. Σερρών», υπογράμμισε, «αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους συνοριακούς σταθμούς της χώρας μας λόγω του Προμαχώνα, από τον οποίο διέρχονται οχτώ εκατομμύρια επιβάτες και δυο εκατομμύρια αυτοκίνητα από χώρες της ανατολικής Ευρώπης και της κεντρικής Ασίας. Για το λόγο αυτό είμαστε συνεχώς σε επιφυλακή ώστε να ελέγχουμε τα σημεία εισόδου και εξόδου αλλά και τις διαδρομές που οδηγούν στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίηση του για την εξαιρετική δουλειά, όπως είπε, που κάνει η Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών τόσο σε θέματα ασφάλειας και κοινωνικής αστυνόμευσης όσο και σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας, οπαδικής βίας και της βίας μεταξύ των ανηλίκων.

Τέλος, εξήρε το έργο και την προσπάθεια που καταβάλουν οι αστυνομικοί υπογραμμίζοντας πως «πασχίζουν καθημερινά να βελτιώσουν την ασφάλεια των Σερρών και ολόκληρης της χώρας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

