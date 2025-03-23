«Μια μικρή αλλαγή στην Παιδεία μπορεί να κάνει τη διαφορά» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του στο tik tok, αναφερόμενος στην εφαρμογή eVivlio που προσφέρει σε όλους τη δυνατότητα να κατεβάσουν και να ακούσουν δωρεάν, ηχητικά λογοτεχνικά βιβλία.

Ο κ.Μητσοτάκης είπε μεταξύ άλλων ότι είναι μια μικρή αλλαγή αλλά προς τη σωστή κατεύθυνση σημειώνοντας πως «προσπαθούμε να χτίσουμε ένα σχολείο πιο ανοιχτό και πιο προσβάσιμο» και επισήμανε ότι είναι μια από τις πολλές δεσμεύσεις που ανέλαβε η κυβέρνηση για την αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου, «όπως το ψηφιακό φροντιστήριο, τα δημόσια Ωνάσεια σχολεία που θα ξεκινήσουν από τον Σεπτέμβριο, το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου με σημαντικές παρεμβάσεις σε εκατοντάδες σχολεία με 36 χιλιάδες διαδραστικούς πίνακες που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης που βρίσκονται ήδη στα σχολεία μας, και το πρόγραμμα αναβάθμισης των τάξεων γυμνασίου των απομακρυσμένων σχολείων». Και ο πρωθυπουργός κατέληξε: «Το σχολείο αλλάζει. Όχι με λόγια αλλά με μικρές πράξεις που έχουν σημασία».

Να σημειωθεί ότι σε πρώτη φάση 20 λογοτεχνικά έργα που διδάσκονται στα σχολεία είναι διαθέσιμα στο σύνολο τους σε ηχητική μορφή και η εφαρμογή απευθύνεται σε όλους και όχι μόνο σε μαθητές.

Πηγή: skai.gr

