Σε καταγγελίες επί της διαδικασίας εγγραφής μελών στον isyriza προχώρησε η διαχειρίστρια της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικότερα, στην καταγγελία η διαχειρίστρια και υπεύθυνη επικοινωνίας της ψηφιακής πλατφόρμας του ISYRIZA αναφέρει ότι «το μεσημέρι της Παρασκευής 01-11-2024 βρέθηκα στη δυσχερέστατη θέση να “εγκαταλείψω” τα μέλη και συντρόφους, καθώς με εντολή της Ελένης Συμεωνίδου υπεύθυνης του Οργανωτικού, και στη συνέχεια με εντολή της Γραμματέως του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ Ράνιας Σβίγκου, σταματήσαμε να ενημερώνουμε τα μέλη σχετικά με τα ερωτήματα που ζητούσαν επιβεβαίωση της εγγραφής τους αλλά και ως προς το πιο βασικό ερώτημα περί γεωγραφικής τοποθεσίας των εκλογικών κέντρων σε όλη την Επικράτεια».

Απαντώντας στην καταγγελία, η Γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, Ράνια Σβίγγου, χαρακτήρισε το κείμενο αποκύημα νοσηρής φαντασίας, αναφέροντας επί λέξει «το κείμενο που διακινήθηκε και δημοσιεύθηκε σε μέσα ενημέρωσης, χωρίς υπογραφή, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, περιέχει αποκυήματα νοσηρής φαντασίας, τα οποία εξυπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες και στοχοποιούν συγκεκριμένα πρόσωπα. Φυσικά, θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο, από τους θιγόμενους».

Στο μεταξύ για καρατομήσεις νόμιμα εκλεγμένων συνέδρων κάνει λόγο το γραφείο του Στέφανου Κασσελάκη.

Σε διαρροή στα ΜΜΕ αναφέρει: «Έως τώρα η Επιτροπή "Νομιμοποίησης" Συνέδρων προτείνει να αποκλειστούν ολόκληρες Οργανώσεις, κυρίως στην Αθήνα που τόλμησαν να στηρίξουν μαζικά τον Στέφανο Κασσελάκη. Αυτό που χθες ομολόγησαν σήμερα γίνεται πράξη. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ο Θάνος ο Μωραΐτης είπε "μέχρι 500 αντέχουμε. Όταν φτάσατε πάνω από εκεί πείτε μας».

Ολόκληρο το κείμενο της καταγγελίας της διαχειρίστριας του isyriza:

Καταγγελία για εργασιακό εκφοβισμό και παραλείψεις εργασιών, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών.

Σύντροφοι Ράνια Σβίγκου και Νίκο Παππά,

Με την παρούσα επιστολή έχω την ανάγκη να διαμαρτυρηθώ για γεγονότα και ενέργειες που διαδραματίστηκαν πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για την εκλογή συνέδρων που αφορά το έκτακτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ.

Ως διαχειρίστρια και υπεύθυνη επικοινωνίας της ψηφιακής πλατφόρμας του ISYRIZA και δη εκπαιδευμένη επί συνεχόμενους 22 μήνες, έχοντας την κατάλληλη εμπειρία για τη σωστή διαχείριση και διασφάλιση της κοινότητας που αφορά καθαρά την εγγραφή των μελών αλλά και την επικοινωνία με αυτή καθώς, υπάρχει η πλατφόρμα επικοινωνίας και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο contact@isyriza.com που μέχρι τώρα έχουμε ανταποκριθεί σε αριθμό ηλεκτρονικών μηνυμάτων από την έναρξή περίπου σε 12.000 εξατομικευμένες απαντήσεις, το μεσημέρι της Παρασκευής 01-11-2024 βρέθηκα στη δυσχερέστατη θέση να “εγκαταλείψω” τα μέλη και συντρόφους, καθώς με εντολή της Ελένης Συμεωνίδου υπεύθυνης του Οργανωτικού, και στη συνέχεια με εντολή της Γραμματέως του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ Ράνιας Σβίγκου, σταματήσαμε να ενημερώνουμε τα μέλη σχετικά με τα ερωτήματα που ζητούσαν επιβεβαίωση της εγγραφής τους αλλά και ως προς το πιο βασικό ερώτημα περί γεωγραφικής τοποθεσίας των εκλογικών κέντρων σε όλη την Επικράτεια. Μας διαβεβαίωσαν ότι θα μας ενημερώσει το τμήμα του iSYRIZA άμεσα με υπόδειγμα τυποποιημένου μηνύματος που θα μπορούσαμε να απευθυνθούμε σε όλα τα μέλη, αλλά αυτό δεν συνέβη ποτέ, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις μας, καθώς μετά την αποστολή newsletter και ενώ γνωρίζαμε ότι, θα δημιουργηθεί σύγχυση στα μέλη η Ελένη Συμεωνίδου επέμενε για την αποστολή της ενημέρωσης για την κάρτα μέλους. Το αποτέλεσμα ήταν ότι τα emails διογκώθηκαν και έφτασαν το Σάββατο στα 1.383, ενώ είχαμε ενημερώσει ως ομάδα εννέα μέρες (21-10-2024) πριν τις εκλογές με το παρακάτω μήνυμα:

Με αφορμή τις νέες εγγραφές μελών που έχουν προκύψει στη ψηφιακή πλατφόρμα του ISYRIZA κατά την περίοδο 2023-2024, προτείνουμε να ενημερωθούν τα νέα μέλη μέσω email blast, σχετικά με τις οργανώσεις που ανήκουν σύμφωνα με τη τοποθεσία που διαμένουν ώστε, να αποκτήσουν το δικαίωμα της συμμετοχής για το επικείμενο συνέδριο – εφόσον- το επιθυμούν όπως και τα υπόλοιπα νέα και παλιά μέλη που έχουν ήδη απευθυνθεί στις οργανώσεις τους

Στις 26-10- 2024 είχε ακολουθήσει δεύτερη ενημέρωση προς οργανωτικό και γραμματέα:

Σήμερα 26-10-2024 και δεδομένου ότι έχει λήξει η προθεσμία που αφορά την εγγραφή νέων μελών μέσω της πλατφόρμας ISYRIZA , θα προβούμε στη συλλογή των νέων μελών που έχουν δηλώσει ως διαμονή χώρες του εξωτερικού.

Οι λίστες αυτές θα αποσταλούν στο οργανωτικό και στον συντονιστή των οργανώσεων εξωτερικού του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ.

Ως εκ τούτου, για να έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι θα πρέπει να ταυτοποιηθούν τα προσωπικά στοιχεία τους, από τους συντονιστές των οργανώσεων εξωτερικού και να επιστραφούν οι λίστες στο οργανωτικό για να συμπεριληφθούν στο μητρώο του κόμματος, εφόσον, οι εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων για το έκτακτο συνέδριο πραγματοποιηθούν με ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Σημαντική επισήμανση, για να ενημερωθούν όλα τα νέα μέλη που έχουν εγγραφεί μέσω του ISYRIZA σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν την κατανομή στις οργανώσεις που ανήκουν αλλά και τη συμμετοχή στις εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων για το έκτακτο συνέδριο, πρέπει να σταλεί μέχρι την Τρίτη 29-10-2024, email blast μέσα στη βάση της πλατφόρμας με τις οδηγίες της ΚΟΕΣ αλλά και την ενημέρωση μέσω λίστας για την τοποθεσία των οργανώσεων - γεωγραφικά - σε όλη την Επικράτεια.

Δεδομένου ότι, τα μέλη έχουν εγγραφεί live στην πλατφόρμα παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά με τη διασταύρωση και τη διαπίστευση των στοιχείων τους, κατά τη διάρκεια της ημέρας που θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές.

Σύμφωνα με τα παραπάνω παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε ενδελεχώς για όλες τις ενέργειες καθώς δεν γνωρίζουμε βασικές οδηγίες ειδικότερα για τα μέλη του εξωτερικού.

Συντροφικά,

Η ομάδα του iSYRIZA

Από τα παραπάνω υλοποιήθηκε μόνο η συνολική αποστολή μελών που κατοικούν στο εξωτερικό για την ηλεκτρονική ψηφοφορία που διεξήχθη για την οποία πέρα από την αποστολή των στοιχείων δεν γνωρίζουμε έως τώρα κάτι παραπάνω, αφού δεν συμμετείχαμε ως ομάδα σε συνεργασία με την εταιρεία - όπως συνηθίζαμε να συμμετέχουμε μέχρι τώρα - που είχε αναλάβει την ηλεκτρονική διεξαγωγή.

Στη συνέχεια ενημερώσαμε με τρίτο, κατά σειρά, ηλεκτρονικό μήνυμα το Οργανωτικό Γραφείο ως εξής:

«Παρακαλούμε πολύ, όπως μας αποστείλετε τα εκλογικά κέντρα για την εκλογή των συνέδρων σε όλη την Επικράτεια ώστε, να συμπεριλάβουμε το αρχείο στο newsletter που επρόκειτο να σταλεί για τις κάρτες μελών ή/και να σταλεί ξεχωριστή ενημέρωση.

Τα μέλη, ειδικότερα αυτά που έχουν εγγραφεί μέσω της ψηφιακής πλατφόρμαςISYRIZA, δεν γνωρίζουν που πρέπει να απευθυνθούν για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΟΕΣ (περί εγγραφής τους στον ISYRIZA μέχρι τις 25-10-2024). Αναμένουμε ενημέρωση και οδηγίες.»

Την ίδια ημέρα εστάλη από τον ISYRIZA 4o ηλεκτρονικό μήνυμα από ISYRIZA προς την Γραμματέα και το Οργανωτικό, στον οποίο αναφέρονταν τα εξής:

«Δεδομένου ότι, έχουμε λάβει πολλά email (700) από πολίτες που επέλεξαν να εγγραφούν μέχρι τις 25-10-2024 μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ISYRIZAκαι επιθυμούν ενημέρωση σχετικά με την επιβεβαίωση της εγγραφής τους αλλά και την τοποθεσία που θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές, αναμένουμε απάντηση για τον τρόπο ενημέρωσής τους»

Τέλος, ενημερώσαμε την ΚΟΕΣ με τα εξής:

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

«Από εχθές όπως έχουμε ήδη ενημερώσει έχουμε λάβει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ISYRIZA (1383 σε αριθμό emails) από πολίτες που επέλεξαν να εγγραφούν μέχρι τις 25-10-2024 μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ISYRIZA (και επιθυμούν ενημέρωση σχετικά με την επιβεβαίωση της εγγραφή τους αλλά και την τοποθεσία που θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές), αναμένουμε απάντηση για τον τρόπο ενημέρωσής τους δεδομένου ότι έχουν παρέλθει 24 ώρες από την τελευταία ενημέρωσή μας.»

Δυστυχώς τα παραπάνω γεγονότα δεν ήταν τα μοναδικά που είχα να διαχειριστώ. Αυτή τη στιγμή που καταγράφω τα γεγονότα, είμαι σε πολλή άσχημη ψυχολογική κατάσταση σε σημείο να φοβάμαι να επιστρέψω από τη διήμερη άδεια στην εργασία μου.

Το Σάββατο 2-11-2024 κατά τη διεξαγωγή των εκλογών σε 39 περιοχές, ενημερωθήκαμε ότι, τα μέλη που έχουν εγγραφεί μέσω ISYRIZA θα πρέπει να πιστοποιούνται καθολικά και ολοκληρωτικά με χαρτάκια σε Α4 μέσω της ΚΟΕΣ και τους ενημερώσαμε ότι έχουμε προσθέσει tag στην πλατφόρμα ώστε να τους δίνουμε κατά τη διάρκεια των εκλογών πλήρες report αλλά τους ενημερώσαμε παράλληλα ότι αυτό θα δημιουργήσει τεράστιο όγκο δουλειάς και ότι δεν θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε αυτό που είχε πάρει ως απόφαση η ΚΟΕΣ δεδομένου ότι η κάλπη είναι σε πραγματικό χρόνο σε όλη την Ελλάδα και ως εκ τούτου, προτείναμε να είναι μαζί μας μέλη της ΚΟΕΣ που θα ελέγχουν και θα επιβλέπουν τη διαδικασία. (να σημειωθεί ότι η Ελένη Συμεωνίδου έχει ήδη εντάξει ψηφιακά μέλη στις λίστες του μητρώου του κόμματος όλο αυτό το διάστημα καθώς απευθυνόταν σε εμάς προφορικά με χαρτάκια τύπου post it και ως εκ τούτου εμείς δεν πιστέψαμε ποτέ ότι εν τέλει θα υπάρχει πρόβλημα έναντι των αποφάσεων της ΚΟΕΣ αφού λειτουργούσε με τόση χαλαρότητα η υπεύθυνη του οργανωτικού. Η ΚΟΕΣ αυτή τη στιγμή έχει συνολικό report και είμαστε πέρα για πέρα σωστοί ).

Μέχρι σήμερα, ουδέποτε είχα αμφισβητηθεί ως αποσπασμένη υπάλληλος του κόμματος σχετικά με την υπευθυνότητα και την αξιοπιστία μου αλλά και την αφοσίωση που έχω για το κόμμα που υπηρετώ επί 6 συναπτά έτη.

Είναι γεγονός ότι το βάρος που έπεσε σε δύο από τους τρείς υπαλλήλους που έχουν θέση εργασίας στην ψηφιακή πλατφόρμα ήταν δυσανάλογο των ευθυνών μας και φυσικά αυτή που φέρουν ευθύνη είναι η υπεύθυνη του Οργανωτικού Γραφειου και η Γραμματέας του κόμματος, καθώς δεν μας ενημέρωσαν πριν τις εκλογές με σαφέστατες εντολές όπως είθισται.

Ταυτόχρονα με όλη αυτή την ένταση η ομάδα του Isyriza ήρθε αντιμέτωπη και με μια άλλη ακραία εξέλιξη, η οποία και επιλύθηκε μέσα σε 1,5 ώρα καθώς είχε μπλοκαριστεί η πλατφόρμα από τη εταιρεία nation builder (η Γραμματέας Ράνια Σβίγκου γνωρίζει το λόγο) που έχει την ευθύνη της κοινότητας και λόγω αυτού του προβλήματος η ομάδα του ISYRIZA δεν ήταν σε θέση να ιχνηλατήσει τα μέλη που ήταν εγγεγραμμένα μέχρι και της 25-10-2024 και ως εκ τούτου κληθήκαμε να πάρουμε την ευθύνη πάνω μας που σε καμία περίπτωση δεν μας αναλογούσε και να συνεργαστούμε με τον Χρήστο Μαυροκεφαλίδη Διευθυντή Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, έπειτα από αρκετά emails προς την Αμερικάνικη εταιρεία καταφέραμε το ακατόρθωτο και επανήλθε η λειτουργία της και η ομάδα ένιωσε μεγάλη ανακούφιση που ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΑΜΕ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ και κατ’ επέκταση τη διαδικασία των εκλογών αλλά και την ΚΟΕΣ.

Δεν είχε τέλος η ταλαιπωρία μου και εδώ θα μου επιτρέψετε να απευθυνθώ σε πρώτο πρόσωπο – δυστυχώς - είμαι στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλω το γεγονός ότι έγινα αποδέκτης ακραίων συμπεριφορών από στελέχη της ΚΟΕΣ και της ΠΓ του κόμματος αρχικά με τραμπουκισμό στο γραφείο μου στον 5ο όροφο από τη Φένια Χαραλαμπίδου και ενώ ήμουν σε κατάσταση σοκ λόγω της φυσικής αλλά και πνευματικής εξάντλησης ήρθε η κορύφωση της απόλυτης συκοφαντίας προς το πρόσωπό μου από την οργανωτική υπεύθυνη Ελένη Συμεωνίδου, η οποία με ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕ ΕΥΘΕΩΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ ότι εγώ διαδίδω και διαρρέω το μισθολόγιο της και ότι πληρώνεται καλά….Τη στιγμή εκείνη ήταν που δεν άντεξα σωματικά και ψυχικά και κάλεσα την οικογένεια μου να έρθει να με παραλάβει από τον τόπο εργασίας μου παρόλο που είχα στη διάθεσή μου το αυτοκίνητό μου γνωρίζοντας πλέον ότι εγώ με αυτή τη γυναίκα δεν μπορώ να ξανασυναντηθώ και ενώ γνωρίζει πολύ καλά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που έχω (ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ) και (ΕΝΩ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΟΤΙ ΣΑΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ ΑΝ ΜΟΥ ΣΥΝΕΒΑΙΝΕ ΚΑΤΙ ΘΑ ΜΕΓΑΛΩΝΑΝ ΜΟΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ) επέλεξε να επιτεθεί σε υπάλληλο, ενώ είναι στέλεχος με θέση ευθύνης.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Η αριστερά δεν έχει σχέση με όλα τα παραπάνω που δυστυχώς ήμουν αποδέκτης, η αριστερά βρίσκεται μέσα στη νοοτροπία μας και στην παιδεία μας και στους αγώνες που σφυρηλατήθηκαν έξω στους δρόμους από τους προγόνους μας και εμάς τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας μέσα από τα κινήματά μας.







