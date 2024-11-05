Στις διαρροές της πλειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα «παραποιημένα αποτελέσματα» απαντά με ανάρτησή του ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης. «Έχουμε το 56,3% των συνέδρων, βάσει των επίσημων πρακτικών των εφορευτικών επιτροπών των ΟΜ. Το αφήνουμε στην άκρη. Το ξεχνάμε. Ας δεχτούμε ότι έχουν την πλειοψηφία, όπως ισχυρίζονται», σημειώνει και απευθύνει «δύο ερωτήματα κοινής λογικής»: «Τότε γιατί έχουν ανάγκη να κόψουν πεντακόσιους νόμιμα εκλεγμένους συνέδρους φορτώνοντας την Αριστερά με αυτό το στίγμα;» και «αν έχουν το 60% των συνέδρων όλοι μαζί, όπως ισχυρίζονται, πώς νομιμοποιούνται να αποκλείσουν από την κάλπη κάποιον που έχει το 40% μόνος του;».

«Ποιος σπέρνει τον διχασμό; Με εμένα Πρόεδρο, εκλεγμένος σύνεδρος ή υποψήφιος Πρόεδρος δεν θα αποκλειστεί ποτέ. Δεσμεύομαι για το ακριβώς αντίθετο από αυτό που κάνουν εκείνοι σήμερα. Ενότητα. Ενότητα στη βάση», καταλήγει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

