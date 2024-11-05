Για τα δεδομένα ενόψει του Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και για το τι συνέβη στην ψηφοφορία των συνέδρων το Σαββατοκύραικο, μίλησε η Θεοδώρα Τζάκρη, δηλώνοντας από την πλευρά της ότι αυτός που κέρδισε ήταν «ξεκάθαρα ο Στέφανος Κασσελάκης».

«Παρά τις προφανείς διαδικαστικές παρατυπίες, που είχαν σκοπό να αποθαρρύνουν τη συμμετοχή, ο κόσμος συμμετείχε κανονικά στην κάλπη και νίκησε ξεκάθαρα ο κ. Κασσελάκης. Το αφήγημα της κομματικής νομενκλατούρας περί συντριπτικής της νίκης δεν ισχύει επ' ουδενί και καταρρίπτεται μάλιστα από ένα απλό επιχείρημα: τι τη χρειάζονται την Επιτροπή Νομιμοποίησης; Γιατί δεν ανακοινώνουν ποιοι σύνεδροι εξελέγησαν;» δήλωσε η κ. Τζάκρη, κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή γεγονότα» με τη μη ανκοίνωση των αριθμών των ψηφισάντων.

«Ακρωτηριάζουν τον συσχετισμό του Συνεδρίου με πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων»

Μάλιστα κατήγγειλε:

«Δυο στελέχη μας χθες επισκέφτηκαν αιφνιδιαστικά την Κουμουνδούρου και βρήκαν από μέλη της ΚΟΕΣ και υπαλλήλους των γραφείων να έχουν ανοίξει τα πρακτικά των εφορευτικών επιτροπών και να απεργάζονται μόνοι τους τρόπους πώς θα κόψουν συνέδρους και πώς θα ακρωτηριάσουν τον συσχετισμό του Συνεδρίου με πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Μάλιστα, ένα μέλος της Πολιτικής Γραμματείας είπε "πείτε στον Στεφανάκο ότι δεν θα πάμε στο Συνέδριο με αυτούς που έβγαλε, αλλά με αυτούς που θέλουμε εμείς". Έτσι τα μαγειρεύουν τα αποτελέσματα.»

Την ίδια στιγμή, χαρακτήρισε την πλειοψηφία ως μια «αδίστακτη γραφειοκρατία που επιχειρεί να το τερματίσει με αδίστακτους τρόπους, ενεργώντας ως έκτακτο στρατοδικείο».

«Αυτές οι μέθοδοι θυμίζουν Σοβιετική Ένωση πριν την πτώση του Τείχους 4ο χρόνια πριν και δεν συνάδουν με το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Παρόλα αυτά, το Συνέδριο θα το κερδίσουμε, άλλωστε στο τραπέζι υπάρχει και η πρόταση του δημοψηφίσματος. Το καταστατικό μας δίνει κι άλλες δυνατότητες».

