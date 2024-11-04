Επίθεση στον Στέφανο Κασσελάκη για τις χθεσινές του αναρτήσεις που αφορούσαν την εκλογή συνέδρων εξαπέλυσε με δηλώσεις του, ο υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Συγκεκριμένα ο κ. Φάμελλος αναφέρει: «Οι Αριστεροί και οι Αριστερές δεν είναι κουκιά. Είναι απαράδεκτο να βγαίνει ανάρτηση από τον προηγούμενο πρόεδρο με αριθμούς ανά περιοχή θεωρώντας δεδομένους τους συνέδρους και εντείνοντας την τοξικότητα και την πολεμική διάθεση. Τροφοδοτεί ακόμα ένα επεισόδιο απαξίωσης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

