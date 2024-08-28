Την απόφασή της να μην παραδώσει τη βουλευτική της έδρα, παρά τη διαγραφή της και επισήμως από την Κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε με δήλωσή της η Αθηνά Λινού, απευθυνόμενη μάλιστα προσωπικά στον Στέφανο Κασσελάκη.

Η κυρία Λινού αρνείται, όπως αναφέρει, να παραδεχθεί μία «ανύπαρκτη ενοχή» και κατηγορεί τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι «συνομολογείτε ότι συμμετέχετε στις κακόβουλες συκοφαντίες του κου Πολάκη εναντίον μου, συμπεριφερόμενος ως αυτόκλητος δικαστής».

Η ανακοίνωση της Αθηνάς Λινού:

«Αγαπητέ κ. Kασσελάκη,

Mου ζητήσατε σήμερα μέσω του Διευθυντή του γραφείου σας, κου Καπνισάκη, να παραιτηθώ από τη θέση μου ως βουλευτή του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επικαλούμενος δήθεν έλλειψη διαφάνειας στο έργο μου και κάνοντας ήδη σχετικές δημόσιες δηλώσεις. Με τον τρόπο αυτό μου ζητάτε να αποδεχθώ μιαν ανύπαρκτη ενοχή. Προφανώς, αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει από μέρους μου. Αντιλαμβάνεστε βέβαια επίσης ότι με τον τρόπο αυτό συνομολογείτε ότι συμμετέχετε στις κακόβουλες συκοφαντίες του κου Πολάκη εναντίον μου, συμπεριφερόμενος ως αυτόκλητος δικαστής.

Και είναι απορίας άξιο πότε προφθάσατε να διαβάσετε τις 459 σελίδες με στοιχεία που αποδεικνύουν την άψογη διαχείριση της Prolepsis ώστε να προβείτε στην ηθικώς και λογικώς μετέωρη αξίωσή σας. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι δεν πρόκειται να παραιτηθώ από βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ούτε να παραδώσω την έδρα την οποία μου έδωσαν 25.000 και πλέον ψηφοφόροι μου».

Σε νέα δήλωσή της μέσω του Facebook, η κυρία Λινού ανέφερε:

«Τον Μάιο του 2023, πάνω από 25.000 συμπολίτες μου με τίμησαν με την ψήφο τους. Ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός ψήφων που έλαβε οποιοσδήποτε από τους σημερινούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Αυτούς τους συμπολίτες μου, καθώς και τις χιλιάδες των πολιτών που πιστεύουν στη δημοκρατική αριστερά, διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσω το κοινοβουλευτικό μου έργο. Προσωπικά, νιώθω ανακούφιση γιατί μπορώ επιτέλους να ασχοληθώ ξανά με τα θέματα που μας αφορούν όλους: ψυχική και σωματική υγεία για όλους, εργασιακά δικαιώματα και υποστήριξη των πιο ευάλωτων, περιβαλλοντικές πολιτικές και καθολική σίτιση παιδιών σε όλη τη χώρα. Μπορώ επιτέλους να επιστρέψω στο να κάνω ουσιαστική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, με κριτική που βασίζεται σε δεδομένα, εμπειρία και ευαισθησία και στις πραγματικές αξίες της αριστεράς.

Η διαγραφή μου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι σαφώς μια επιλογή του κ. Κασσελάκη μεταξύ εμού και του κ. Παύλου Πολάκη. Παρά το γεγονός ότι παραδόθηκαν στον κ. Κασσελάκη, την Παρασκευή, 460 σελίδες πληροφοριών, επί των οποίων δεν με έχει ενημερώσει για ούτε μία παραμικρή παρατυπία που να επιβεβαιώνει τις συκοφαντίες του κ. Πολάκη, και παρά το γεγονός ότι για τις ανυπόστατες κατηγορίες για δήθεν παράνομες απευθείας αναθέσεις από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, υπάρχει ήδη σχετική απόφαση της Μείζονος Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έχει κρίνει αμετάκλητα ότι το σύνολο των διαδικασιών ήταν καθ’ όλα νόμιμο, εκείνος προχώρησε στη διαγραφή μου.

Ο κ. Πολάκης έχει παραδεχθεί και έχει ξεκαθαρίσει ότι η μόνη αιτία των συνεχόμενων συκοφαντικών και εντελώς αναληθών και εμμονικών επιθέσεών του εναντίον μου ήταν να αμυνθεί, να προστατεύσει δηλαδή τον εαυτό του και τη θέση του στο κόμμα. Με λύπη διαπιστώνω την καθοδική πορεία που διάλεξε ο κύριος Κασσελάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Δυστυχώς, έδωσα αρκετό περιθώριο στον κ. Κασσελάκη να αποφασίσει σε τι είδους κόμμα θέλει να ηγηθεί, και αποφάσισε ότι το κόμμα που ηγείται θα μετατραπεί σε «πολακικό». Είμαι, όμως, βέβαιη ότι η καταστροφική πορεία του σημερινού κόμματος Πολάκη/Καπνισάκη/Κασσελάκη, αργά ή γρήγορα θα σταματήσει. Από την πλευρά μου συνεχίζω να πιστεύω ότι ένα ευρύτερο δημοκρατικό αριστερό κίνημα είναι εφικτό και θα συνεχίσω να δουλεύω γι’ αυτό».

Η επιστολή διαγραφής που έστειλε ο Νίκος Παππάς

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο διευθυντής του γραφείου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Μανώλης Καπνισάκης, επιχείρησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την κυρία Λινου, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό.

Ο Στέφανος Κασσελάκης, με δηλώσεις του, είχε ζητήσει από την κυρία Λινού να παραιτηθεί και να παραδώσει την έδρα της, ωστόσο ούτε στις εκκλήσεις του προέδρου υπήρξε ανταπόκριση από τη βουλευτή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Στέφανος Κασσελάκης ερωτηθείς για την κα Λινού ανέφερε σε δηλώσεις του στο MEGA ότι «δεν με έχουν καλύψει οι εξηγήσεις της και το γραφείο μου έχει ζητησει την παραίτησή της και την διευκόλυνση με την παράδοση της έδρας. Δεν έχει απαντήσει σε τίποτα, ούτε τηλεφωνήματα, ούτε sms ούτε και whatsapp. Αναμένουμε την απάντησή της. Είναι καταγεγραμμένο το αίτημα που έχουμε κάνει είναι ξεκάθαρο πρέπει να παραδώσει την έδρα της στην πρώτη επιλαχούσα. Η απάντηση σε μηνύματα είτε είναι τηλεφωνικά είτε γραπτά είναι ένα ελάχιστο δείγμα ανταπόκρισης το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει αυτή τη στιγμή».

Αναφορικά με την ουσία της υπόθεσης και τη διερεύνηση των καταγγελιών κατά της κας Λινού, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας σαφείς αιχμές έθεσε ακόμη και ζήτημα για τη συμμετοχή της βουλευτού στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικότερα, ο κ. Κασσελάκης σημείωσε ότι «δεν είμαι εισαγγελέας αλλά υπάρχουν πράγματα που θα έπρεπε να είχαν διερευνηθεί πριν την ενσωμάτωσή της στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό είναι ένα μήνυμα για το ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι».

Λίγο πριν τις 6 το απόγευμα ο Νίκος Παππάς συνέταξε την επιστολή διαγραφής της Αθηνάς Λινού, την οποία και κοινοποίησε επισήμως στον πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Δείτε την επιστολή του Νίκου Παππά στον πρόεδρο της Βουλής:

Η σύγκρουση με τον Πολάκη που οδήγησε στη διαγραφή

Η σύγκρουση μεταξύ του κ. Πολάκη και της κας Λινού που είχε λάβει τη μορφή πολέμου το τελευταίο διάστημα με τον πρώτο να εξαπολύει σφοδρές επιθέσεις εναντίον της και την τελευταία να απαντά την Τρίτη με εξώδικο ενέτειναν τα εσωκομματικά προβλήματα γεγονός που κατέδειξε και η απόφαση του κ. Κασσελάκη για αντικατάσταση του Σωκράτη Φάμελλου από τον Νίκο Παππά στη θέση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Ενόψει της μεγάλης σύγκρουσης στην Κεντρική Επιτροπή και με ανοιχτό το ζήτημα της αμφισβήτησης που έχει θέσει προς το πρόσωπό του ο Παύλος Πολάκης, ο Στέφανος Κασσελάκης ενδεχομένως να επιχειρεί να ρίξει τους τόνους καθώς μετά τη χθεσινή ψηφοφορία οι «87» σημείωναν ότι ο πρόεδρος δεν έχει την πλειοψηφία στην Κ.Ο., «ο Κασσελάκης, έχει 17 από 35 βουλευτές».

