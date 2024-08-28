Τη διαγραφή της Αθηνάς Λινού από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κοινοποίησε με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής ο νέος επικεφαλής Νίκος Παππάς.

Οι καταγγελίες του Παύλου Πολάκη κατά της Αθηνάς Λινού και η έκταση που έλαβε το θέμα, προκάλεσαν την κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Νίκο Παππά, στην πρώτη του ενέργεια ως επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, να προβαίνει στη διαγραφή της βουλευτή, με εντολή του προέδρου του κόμματος, Στέφανου Κασσελάκη.

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο διευθυντής του γραφείου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Μανώλης Καπνισάκης, επιχείρησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την κυρία Λινου, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό.

Ο Στέφανος Κασσελάκης, με δηλώσεις του, είχε ζητήσει από την κυρία Λινού να παραιτηθεί και να παραδώσει την έδρα της, ωστόσο ούτε στις εκκλήσεις του προέδρου υπήρξε ανταπόκριση από τη βουλευτή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Στέφανος Κασσελάκης ερωτηθείς για την κα Λινού ανέφερε σε δηλώσεις του στο MEGA ότι «δεν με έχουν καλύψει οι εξηγήσεις της και το γραφείο μου έχει ζητησει την παραίτησή της και την διευκόλυνση με την παράδοση της έδρας. Δεν έχει απαντήσει σε τίποτα, ούτε τηλεφωνήματα, ούτε sms ούτε και whatsapp. Αναμένουμε την απάντησή της. Είναι καταγεγραμμένο το αίτημα που έχουμε κάνει είναι ξεκάθαρο πρέπει να παραδώσει την έδρα της στην πρώτη επιλαχούσα. Η απάντηση σε μηνύματα είτε είναι τηλεφωνικά είτε γραπτά είναι ένα ελάχιστο δείγμα ανταπόκρισης το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει αυτή τη στιγμή».

Αναφορικά με την ουσία της υπόθεσης και τη διερεύνηση των καταγγελιών κατά της κας Λινού, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας σαφείς αιχμές έθεσε ακόμη και ζήτημα για τη συμμετοχή της βουλευτού στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικότερα, ο κ. Κασσελάκης σημείωσε ότι «δεν είμαι εισαγγελέας αλλά υπάρχουν πράγματα που θα έπρεπε να είχαν διερευνηθεί πριν την ενσωμάτωσή της στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό είναι ένα μήνυμα για το ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι».

Λίγο πριν τις 6 το απόγευμα ο Νίκος Παππάς συνέταξε την επιστολή διαγραφής της Αθηνάς Λινού, την οποία και κοινοποίησε επισήμως στον πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Δείτε την επιστολή του Νίκου Παππά στον πρόεδρο της Βουλής:

Η σύγκρουση με τον Πολάκη που οδήγησε στη διαγραφή

Η σύγκρουση μεταξύ του κ. Πολάκη και της κας Λινού που είχε λάβει τη μορφή πολέμου το τελευταίο διάστημα με τον πρώτο να εξαπολύει σφοδρές επιθέσεις εναντίον της και την τελευταία να απαντά την Τρίτη με εξώδικο ενέτειναν τα εσωκομματικά προβλήματα γεγονός που κατέδειξε και η απόφαση του κ. Κασσελάκη για αντικατάσταση του Σωκράτη Φάμελλου από τον Νίκο Παππά στη θέση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Ενόψει της μεγάλης σύγκρουσης στην Κεντρική Επιτροπή και με ανοιχτό το ζήτημα της αμφισβήτησης που έχει θέσει προς το πρόσωπό του ο Παύλος Πολάκης, ο Στέφανος Κασσελάκης ενδεχομένως να επιχειρεί να ρίξει τους τόνους καθώς μετά τη χθεσινή ψηφοφορία οι «87» σημείωναν ότι ο πρόεδρος δεν έχει την πλειοψηφία στην Κ.Ο., «ο Κασσελάκης, έχει 17 από 35 βουλευτές».

