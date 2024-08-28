Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ καθώς όλα τα εσωκομματικά μέτωπα παραμένουν ανοιχτά ενώ ένα δύσκολο σενάριο το οποίο ενδέχεται να κληθεί να αντιμετωπίσει η ηγεσία του κόμματος μετά και την επικείμενη αποπομπή της Αθηνάς Λινού, είναι εκείνο της μείωσης της κοινοβουλευτικής του δύναμης.

Σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται πως η αποπομπή της Αθηνάς Λινού είναι προ των πυλών καθώς μετά τη σύγκρουση με τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή Χανίων, Παύλο Πολάκη, και τις κατηγορίες που αφορούν στη χρηματοδότηση του Ινστιτούτο «Prolepsis», η Κουμουνδούρου ζήτησε την παραίτηση της βουλευτού.

Ο Στέφανος Κασσελάκης ερωτηθείς για την κα Λινού ανέφερε σε δηλώσεις του στο MEGA ότι «δεν με έχουν καλύψει οι εξηγήσεις της και το γραφείο μου έχει ζητησει την παραίτησή της και την διευκόλυνση με την παράδοση της έδρας. Δεν έχει απαντήσει σε τίποτα, ούτε τηλεφωνήματα, ούτε sms ούτε και whatsapp. Αναμένουμε την απάντησή της. Είναι καταγεγραμμένο το αίτημα που έχουμε κάνει είναι ξεκάθαρο πρέπει να παραδώσει την έδρα της στην πρώτη επιλαχούσα. Η απάντηση σε μηνύματα είτε είναι τηλεφωνικά είτε γραπτά είναι ένα ελάχιστο δείγμα ανταπόκρισης το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει αυτή τη στιγμή».

Αναφορικά με την ουσία της υπόθεσης και τη διερεύνηση των καταγγελιών κατά της κας Λινού, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας σαφείς αιχμές έθεσε ακόμη και ζήτημα για τη συμμετοχή της βουλευτού στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικότερα, ο κ. Κασσελάκης σημείωσε ότι «δεν είμαι εισαγγελέας αλλά υπάρχουν πράγματα που θα έπρεπε να είχαν διερευνηθεί πριν την ενσωμάτωσή της στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό είναι ένα μήνυμα για το ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι».

Η σύγκρουση μεταξύ του κ. Πολάκη και της κας Λινού που είχε λάβει τη μορφή πολέμου το τελευταίο διάστημα με τον πρώτο να εξαπολύει σφοδρές επιθέσεις εναντίον της και την τελευταία να απαντά την Τρίτη με εξώδικο ενέτειναν τα εσωκομματικά προβλήματα γεγονός που κατέδειξε και η απόφαση του κ. Κασσελάκη για αντικατάσταση του Σωκράτη Φάμελλου από τον Νίκο Παππά στη θέση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Ενόψει της μεγάλης σύγκρουσης στην Κεντρική Επιτροπή και με ανοιχτό το ζήτημα της αμφισβήτησης που έχει θέσει προς το πρόσωπό του ο Παύλος Πολάκης, ο Στέφανος Κασσελάκης ενδεχομένως να επιχειρεί να ρίξει τους τόνους καθώς μετά τη χθεσινή ψηφοφορία οι «87» σημείωναν ότι ο πρόεδρος δεν έχει την πλειοψηφία στην Κ.Ο., «ο Κασσελάκης, έχει 17 από 35 βουλευτές».

Από την πλευρά του ο Παύλος Πολάκης που ζητούσε μετ’ επιτάσεως να απομακρυνθεί η κα. Λινού από το κόμμα, μετά τις πληροφορίες για την επικείμενη διαγραφή της κας Λινού έκανε λόγο για «δικαίωση» σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.



Πηγή: skai.gr

