Διευκρινίσεις για την διαγραφή της Αθηνάς Λινού δίνει με ανακοίνωση το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σημειώνοντας ότι όταν ορκίστηκε βουλευτής "υπέγραψε τον κανονισμό της Κ.Ο του κόμματος που αναφέρει ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα, όχι στην ίδια".

Συγκεκριμένα αναφέρει: "Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ με εντολή του Προέδρου του, Στέφανου Κασσελάκη, προχώρησε σε διαγραφή της κ. Αθηνάς Λινού από την Κ.Ο. του κόμματος για λόγους διαφάνειας.

1. Ουδέποτε αμφισβητήθηκαν οι 25.000 ψήφοι που η κ. Λινού έλαβε ως υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ.

2. Η κα. Λινού απέφυγε να παράσχει τις διευκρινίσεις και τα στοιχεία που της ζητήθηκαν, κάτι που εξακολουθεί να πράττει και με τη σημερινή δήλωσή της. Ως γνωστόν, είναι αναφαίρετο δικαίωμα η μη αυτοενοχοποίηση…

3. Όταν ορκίστηκε βουλευτής υπέγραψε τον κανονισμό της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ο οποίος αναφέρει ρητά πως η έδρα ανήκει στο κόμμα κι όχι στην ίδια".

Πηγή: skai.gr

