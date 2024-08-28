ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να κάνει το μαύρο άσπρο για την ακρίβεια

«Η "μάχη" που διεξάγει ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του με την ακρίβεια, θυμίζει αυτή του Δον Κιχώτη με τους ανεμόμυλους: είναι… φανταστική», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας την τοποθέτηση του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο και προσθέτει:

«Τη στιγμή που η συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στα μηνιαία τους έξοδα, ενώ ακόμα και το σούπερ μάρκετ έχει μετατραπεί σε είδος πολυτελείας, ο κ. Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο επιχείρησε να κάνει το μαύρο άσπρο, κάνοντας λόγο για μέτρα που αποδίδουν…».

Συνεχίζοντας κάνει λόγο για «κακοστημένη παράσταση του κ. Μητσοτάκη που δεν πείθει» και καταλήγει: «Οι υποσχέσεις περί επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου ενόψει της ΔΕΘ δεν προκαλούν τίποτε άλλο εκτός από φόβο και ανησυχία. Η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει την επιτάχυνση της διάλυσης του κράτους πρόνοιας, της καταστροφής του φυσικού πλούτου της χώρας και της περαιτέρω ενίσχυσης των διαπλεκόμενων συμφερόντων που στηρίζουν τον κ. Μητσοτάκη»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

