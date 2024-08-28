ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να κάνει το μαύρο άσπρο για την ακρίβεια

«Η "μάχη" που διεξάγει ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του με την ακρίβεια, θυμίζει αυτή του Δον Κιχώτη με τους ανεμόμυλους: είναι… φανταστική», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας την τοποθέτηση του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο και προσθέτει:
«Τη στιγμή που η συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στα μηνιαία τους έξοδα, ενώ ακόμα και το σούπερ μάρκετ έχει μετατραπεί σε είδος πολυτελείας, ο κ. Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο επιχείρησε να κάνει το μαύρο άσπρο, κάνοντας λόγο για μέτρα που αποδίδουν…».
Συνεχίζοντας κάνει λόγο για «κακοστημένη παράσταση του κ. Μητσοτάκη που δεν πείθει» και καταλήγει: «Οι υποσχέσεις περί επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου ενόψει της ΔΕΘ δεν προκαλούν τίποτε άλλο εκτός από φόβο και ανησυχία. Η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει την επιτάχυνση της διάλυσης του κράτους πρόνοιας, της καταστροφής του φυσικού πλούτου της χώρας και της περαιτέρω ενίσχυσης των διαπλεκόμενων συμφερόντων που στηρίζουν τον κ. Μητσοτάκη»
- Ανδρουλάκης από Γρεβενά: Να απολογηθεί η κυβέρνηση γιατί δεν αξιολογήθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης για την περιφερειακή ανάπτυξη
- Πολάκης για την επικείμενη διαγραφή της Αθηνάς Λινού από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ: «Απλά Δικαίωση»
- Βορίδης στον ΣΚΑΪ 100,3: Η κυβερνητική μηχανή δουλεύει εντατικά, δεν υπάρχει μεταρρυθμιστική κόπωση
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.