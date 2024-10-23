Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν από τη σημερινή «μάχη» στη Βουλή με θέμα τον απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου.

Η Κουμουνδούρου καλεί τον πρωθυπουργό να δώσει απαντήσεις για το ποια μέτρα θα λάβει για «να σταματήσει να κατακαίγεται η χώρα κάθε καλοκαίρι», για την ακρίβεια, τη στήριξη του ΕΣΥ, καθώς και για το «τι διαπραγματεύεται με τον κ. Ερντογάν και την τουρκική πλευρά για ζητήματα που αφορούν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Καλωσορίζουμε σήμερα τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, σε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις του στην Ολομέλεια.

Με την ευκαιρία, τον καλούμε να δώσει απαντήσεις ενώπιον του λαού στα εξής:

Ποια μέτρα θα λάβει (και πότε;) για να σταματήσει να κατακαίγεται η χώρα κάθε καλοκαίρι; Επί ημερών του έχουν καεί 4 εκατομμύρια στρέμματα.

Ποια μέτρα θα λάβει (και πότε;) κατά της ακρίβειας για να προστατεύσει τα νοικοκυριά και να στηρίξει τις επιχειρήσεις; Το 26% των Ελλήνων βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας.

Πώς θα στηρίξει το ΕΣΥ, το οποίο έχει απαξιώσει πλήρως ως τώρα, αλλά και την εργασία, όπου τα δικαιώματα των εργαζομένων καταπατώνται και τα εργατικά δυστυχήματα έχουν γίνει καθημερινότητα;

Τι διαπραγματεύεται με τον κ. Ερντογάν και την τουρκική πλευρά για ζητήματα που αφορούν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις;

Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίσει να σιωπά.

Δεν μπορεί να υπεκφεύγει και να αποποιείται των ευθυνών του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.