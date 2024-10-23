Βουλή: Σύγκρουση κορυφής σήμερα

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Πρόβα τζενεράλε αναμένεται σήμερα στη Βουλή, ως προς το τι θα επακολουθήσει το επόμενο «πυκνό» πολιτικά διάστημα, μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους, που θα οδηγήσει και στην εκλογή της/του νέας/νέου Προέδρου της Δημοκρατίας.

Οι προβολείς, εστιάζουν σήμερα στην ενημέρωση που θα παράσχει ο πρωθυπουργός, με δική του πρωτοβουλία για τον σχεδιασμό πρόληψης και αντιπυρικής θωράκισης το καλοκαίρι που μας πέρασε. Μία συζήτηση που θα διεξαχθεί σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, χωρίς ωστόσο, όπως αναμένεται να περιοριστεί στην ημερήσια διάταξη αλλά ως είθισται όταν παρίστανται όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, να επεκταθεί σε μία κουβέντα εφ’ όλης της ύλης και σε υψηλούς τόνους για όλα τα φλέγοντα ζητήματα, από την ακρίβεια μέχρι την υγεία και τα εθνικά ζητήματα. Πρόκειται άλλωστε για την πρώτη συζήτηση στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί μετά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου και ενώ στο ενδιάμεσο έχουν ανακύψει ζητήματα που έχουν οξύνει το πολιτικό σκηνικό και τη μεταξύ τους αντιπαράθεση.

Παράλληλα δε, η συζήτηση θα διεξαχθεί υπό το καθεστώς νέων κοινοβουλευτικών συσχετισμών μετά την πολιτική «ενδυνάμωση» του Νίκου Ανδρουλάκη από την επανεκλογή του στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ, τη ρευστότητα και το διαμελισμό στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τη δημοσκοπική -προς το παρόν- ενδυνάμωση κομμάτων που τοποθετούνται «πιο δεξιά» από τη ΝΔ. Μία πολιτική «γεωγραφία» που αναμένεται να δώσει τα πρώτα δείγματα γραφής, στους αντιπολιτευτικούς τόνους έναντι της κυβέρνησης αλλά και στο ποιος θα επικρατήσει μεταξύ των εδράνων της αντιπολίτευσης. Από την άλλη, αυτό που αναμένεται να καταστεί σαφές από πλευράς κυβέρνησης, είναι πως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπό τα νέα δεδομένα στο ΠΑΣΟΚ μετά τις εσωκομματικές εκλογές αλλά και την ανοδική τάση που ήδη καταγράφει στις πρώτες δημοσκοπήσεις η Χαριλάου Τρικούπη, αναμένεται να καταστήσει κύριο πολιτικό του αντίπαλο τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Με το δημοσκοπικό «αέρα», πάντως, που εξακολουθούν και δίνουν στη ΝΔ, οι μετρήσεις, παρά την υποχώρηση που εμφανίζει και αυτή, εκτιμάται πως ο πρωθυπουργός θα χρησιμοποιήσει αυστηρούς και υψηλούς τόνους αν χρειαστεί, στην αντιπολιτευτική κριτική, η οποία θεωρείται προδιαγεγραμμένη και εξ αριστερών της ΝΔ αλλά και εκ δεξιών της, με νωπές ακόμη τις βολές που εξαπέλυσε την περασμένη εβδομάδα από τις Βρυξέλλες, όταν αναφερόμενος στα εθνικά θέματα έκανε λόγο για «πατριώτες της φακής».

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με κυβερνητικούς παράγοντες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά την αυστηρή κριτική που αναμένει και από βήματος Βουλής, δεν έχει ουσιαστικό λόγο – όπως εκτιμούν - να ανησυχεί για το αποτύπωμα που μπορεί να αφήσει η συνεδρίαση, καθώς – προς ώρας – δεν δείχνει να απειλείται από τους υπάρχοντες πρωταγωνιστές του πολιτικού συστήματος.

Επειδή πάντως, ο Νίκος Ανδρουλάκης, προσέρχεται στη Βουλή με το αέρα της επαναβεβαίωσης και της επανεκλογής του στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ, εκτιμάται πως αυτό δεν αλλάζει την ουσία της πολιτική του στάσης και της αντιπολιτευτικής διαδρομής που χάραξε μέχρι σήμερα, αλλά θεωρείται βέβαιο πως το πρώτο που θα επιλέξει να κάνει η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη, είναι να ανεβάσει τους τόνους, υπό το βάρος να αποδείξει ότι ο ίδιος και το κόμμα του θα καταστούν η εναλλακτική πρόταση απέναντι στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, έστω και προσωρινά, εκπροσωπεί ο Νίκος Παππάς, για τον οποίο θεωρείται ότι η «αντιπολιτευτική φωνή» του «χαμηλώνει» μόνο και μόνο από τα τεκταινόμενα στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου και την εικόνα που εκπέμπει προς τους πολίτες. Τέλος, κοιτώντας προς τα δεξιά τους, στελέχη της ΝΔ αναμένουν από τους εν λόγω αρχηγούς να επικεντρωθούν κυρίως στα εθνικά και άλλα σχετικά ζητήματα, υπό το πρίσμα της «μισής αλήθειας» ή των fake news που με «ευκολία επιστρατεύουν», όπως τόνιζαν.

Σε ό,τι αφορά την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, η σημερινή συζήτηση διεξάγεται με πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρότι εκκρεμούν αντίστοιχα αιτήματα και του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ για προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει έναν απολογισμό των πεπραγμένων της κυβέρνησης και όλων των αρμόδιων αρχών, ως προς την ανταπόκρισή τους σε μία κατά κοινή ομολογία δύσκολη περίοδο, δεδομένου ότι το καλοκαίρι που μόλις πέρασε καταγράφηκε ως το θερμότερο των τελευταίων σαράντα ετών. «Φέτος έγινε μία πολύ σοβαρή προσπάθεια» αναμένεται να τονίσει ο πρωθυπουργός και να εξάρει το έργο και την προσπάθεια όσων συνέβαλλαν στην δύσκολη κατάσβεση των μετώπων που ξεκίνσηαν πολύ νωρίς στη χώρα, ήδη από την άνοιξη, ενώ συνεχίστηκαν και πολύ αργότερα απ ότι συνήθως, αντιμετωπίζοντας μέτωπα ακόμη και το φθινόπωρο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στις αλλαγές στο δόγμα της πολιτικής προστασίας και κυρίως της αντιμετώπισης των πυρκαγιών, αναφερόμενος στις δράσεις πρόληψης, στους καθαρισμούς των οικοπέδων και των δασών, στη χρήση των drones και των πτήσεων έμφορτων εναέριων μέσω κατάσβεσης τις επικίνδυνες ημέρες. Πρόληψη και μέσα που συνέβαλαν καθοριστικά στο να αποφευχθούν ανεξέλεγκτες καταστάσεις αλλά και στο έργο της κατάσβεσης των πυρκαγιών. «Κάναμε πολύ περισσότερα, λοιπόν, στον τομέα της πρόληψης, κάναμε πολύ περισσότερα στον τομέα της αντιμετώπισης της φωτιάς» αναμένεται να τονίσει ο πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

