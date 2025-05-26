ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά ξανά σε «περιπέτειες»

Του Αντώνη Αντζολέτου

Δεν ήθελε και πολύ για να «σπάσει το γυαλί» μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για την προανακριτική για τα Τέμπη. Από την Παρασκευή τα πράγματα έχουν ξεφύγει, καθώς στην Πατησίων διαφωνούν με τη συμπερίληψη του πρωθυπουργού στην κοινή πρόταση που σχεδίαζαν να καταθέσουν τα δύο κόμματα.

Το Σάββατο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα των «11» του Αλέξη Χαρίτση, με τη μεγάλη πλειοψηφία να υποστηρίζει πως το να μπει στο κάδρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης με μια ασταθή νομική βάση, είναι σχεδόν δώρο για τον ίδιο: του προσφέρει οδό διαφυγής, καθώς η Νέα Δημοκρατία διαθέτει την απαιτούμενη πλειοψηφία στη Βουλή για να απορρίψει την πρόταση ως «προδήλως αβάσιμη» και έτσι να τον «αθωώσει» προκαταβολικά.

Πηγές του κόμματος αναφέρουν για το συγκεκριμένο θέμα, διαφωνώντας πλήρως με τον ΣΥΡΙΖΑ, πως «η δικογραφία δεν περιλαμβάνει ισχυρές ενδείξεις ποινικής ευθύνης για τον κ.Μητσοτάκη. Ακριβώς επειδή η συγκάλυψη έχει πολλά επεισόδια. Επειδή η έρευνα αντιμετώπισε εμπόδια και πολιτικές παρεμβάσεις, ώστε να μην φτάσουμε στην αλήθεια».

Τι σημαίνει αυτή η στάση; Πώς από τη στιγμή που σήμερα δοθεί στη δημοσιότητα το πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ το πρώην κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δύσκολα θα βρει τους 30 βουλευτές που χρειάζεται για να κατατεθεί στη Βουλή το αίτημα.

Κινούνται σε άλλο μήκος κύματος, με τον Σωκράτη Φάμελλο να δηλώνει πριν το Σαββατοκύριακο που πέρασε στο ACTION 24, πως «υπάρχει έγγραφο, το οποίο έχει φτάσει από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών στις 20/9/2021, που πρώτο παραλήπτη έχει τον κ. πρωθυπουργό και αναφέρεται στο ότι “ο ΟΣΕ λειτουργεί σε κόκκινη γραμμή, ότι υπάρχει φόβος και αγωνία για την ασφαλή λειτουργία και ότι οι δυσμενείς εξελίξεις δεν πρέπει να αποδοθούν στο ανθρώπινο λάθος, όπως γίνεται συνήθως”».

Συμπλήρωσε, μάλιστα πως «υπάρχει μέσα στη δικογραφία και η συσχετιζόμενη δικογραφία του μπαζώματος. Βλέπω σε συνέντευξη του πρωθυπουργού που δηλώνει ότι το μπάζωμα έγινε “με καλό σκοπό”».

Τι θα γίνει από εδώ και πέρα; ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά αποδεικνύουν πως τα σχέδια για κοινοβουλευτική συμπόρευση ήταν μια ουτοπία. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει 26 βουλευτές και αν επιθυμεί η πρόταση του να συζητηθεί στη Βουλή, θα πρέπει να αναζητήσει ακόμα τέσσερις υπογραφές.

Από τη δεξαμενή των ανεξάρτητων; Από κάποιο άλλο κόμμα; Σίγουρα την εβδομάδα που ξεκινάει θα γίνουν πολλές ζυμώσεις. Στην Κουμουνδούρου στελέχη υποστηρίζουν πως η Νέα Αριστερά θα υποστεί πολιτική ζημία αν τελικά επιμείνει στη θέση της.

Στην Πατησίων περιμένουν πλέον να πάρουν στα χέρια τους την τελική γραπτή πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους. Το μόνο «πολιτικό κέρδος» για τον χώρο της Αριστεράς είναι πως χθες ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας υπόγραψαν μαζί ένα κοινό κείμενο για όσα λαμβάνουν χώρα στη Γάζα. Το ΠΑΣΟΚ διαχώρισε τη θέση του δείχνοντας για άλλη μια φορά ξεκάθαρα τον διαφορετικό δρόμο που τραβάει.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.