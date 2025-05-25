ΗΠΑ: Στο Πεντάγωνο για τα F-35 ο αρχηγός ΓΕΑ

Σειρά σημαντικών επαφών και επισκέψεων πραγματοποίησε στις ΗΠΑ ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης με σκοπό την ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συνεργασίας.

Ο κ. Γρηγοριάδης μετέβη στο Πεντάγωνο, όπου συναντήθηκε με τον Αρχηγό του Επιτελείου της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Στρατηγό Ντέιβιντ Άλβιν με τον οποίο συζήτησαν ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, δίνοντας έμφαση στην εμβάθυνση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας, κυρίως στους τομείς των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και της εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ζητήθηκε η συνδρομή του Αμερικανού Αρχηγού ως προς την έγκριση της αποδέσμευσης από τις ΗΠΑ βλήματος (πρόκειται για τον πανίσχυρο πύραυλο αέρος-αέρος AMRAAM 120D) που έχει αιτηθεί η ελληνική αεροπορία προκειμένου να το ενσωματώσει στα F-35 που θα παραλάβει. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη αποδεσμεύσει το AGM-158 JASSM εμβέλειας 1.000 χλμ.

Ο κ. Γρηγοριάδης άδραξε την ευκαιρία και αναφέρθηκε στην τουρκική επιθετικότητα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα με το casus belli, τονίζοντας τη δύναμη αποτροπής που χρειάζεται η Ελλάδα.

"Η Ελλάδα δεν είναι επιθετική χώρα. Είναι πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή. Συνεργαζόμαστε με τις συμμαχικές χώρες, αλλά και με τις περιοχής της περιοχής μας. Ωστόσο, χρειαζόμαστε ισχυρή αεροπορία γιατί η απειλή πολέμου παραμένει" ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Αρχηγός ΓΕΑ στον Αμερικανό ομόλογο του.

Ο Αρχηγός ΓΕΑ ανέφερε επίσης ότι τα τελευταία δύο χρόνια η ηρεμία στη θάλασσα και στον αέρα του Αιγαίου με την Τουρκία έχει δώσει διαθέσιμο χρόνο στην ελληνική αεροπορία να συμμετέχει σε περισσότερες αποστολές και ασκήσεις στο εξωτερικό.

Δημοσθένης Γρηγοριάδης και Ντέιβιντ Άλβιν

Ο Στρατηγός Άλβιν εξέφρασε την εκτίμησή του για τη συνδρομή της ελληνικής πλευράς στην Αεροπορική Βάση της Λάρισας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας αυτής για τη διασφάλιση της περιφερειακής ασφάλειας. Επίσης, εκφράστηκε πρόθεση για περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας, μέσω της παροχής εκπαίδευσης από την αμερικανική πλευρά προς τα στελέχη της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και της ενδυνάμωσης της τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό Αρχηγό η διοργάνωση από την Ελλάδα αεροπορικών διεθνών ασκήσεων είχε απόλυτη επιτυχία έως τώρα.

Επόμενος σταθμός ήταν οι εγκαταστάσεις της εταιρείας Lockheed Martin Aeronautics, στο Fort Worth του Τέξας, όπου ο Αρχηγός ΓΕΑ ενημερώθηκε λεπτομερώς για την πορεία του προγράμματος F-35 και ξεναγήθηκε στις γραμμές παραγωγής του μαχητικού αεροσκάφους.

Σύμφωνα με τον έως τώρα προγραμματισμό το δεύτερο εξάμηνο του 2028 τα πρώτα μαχητικά αεροσκάφη 5ης γενιάς F-35 θα παραληφθούν από την Πολεμική Αεροπορία, στην πιο σύγχρονη εκδοχή τους. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουν διορθωθεί τεχνικά προβλήματα που είχαν αναφερθεί στο παρελθόν.

Τα πρώτα ελληνικά αεροσκάφη F35 αναμένεται να μπουν στη γραμμή παραγωγής στις αρχές του 2027, ενώ η συναρμολόγηση απαιτεί τουλάχιστον 18 μήνες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην παρουσίαση του συνολικού πλαισίου υποστήριξης του προγράμματος, με έμφαση στα συστήματα εκπαίδευσης και την προετοιμασία των εμπλεκόμενων στελεχών.

Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή των αεροσκαφών θα ξεκινήσουν οι πτητικές δοκιμές και αμέσως μετά η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων με εξομοιωτές.

Η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων αρχικά θα γίνει στη βάση Fort Smith Ebbing Air Force Base, ενώ οι τεχνικοί εδάφους θα εκπαιδευτούν στη Φλόριντα στη βάση Eglin. Η εκπαίδευση ιπτάμενων και τεχνικών σε δεύτερο χρόνο θα συνεχιστεί στο Fort Smith.

Συνολικά θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ για εκπαίδευση πάνω στο υπερσύγχρονο αεροσκάφος αποστολή 70 ατόμων ιπτάμενου και τεχνικού προσωπικού του ΓΕΑ. Η αποστολή θα μεταβεί στις ΗΠΑ το 2027.

Επίσης, έλαβε εκτενή ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες εκπαίδευσης που αφορούν τόσο τους ιπταμένους όσο και το τεχνικό προσωπικό που θα υποστηρίξει τη λειτουργία και τη συντήρηση του F-35, με στόχο τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής διαθεσιμότητας.

Αυτή τη στιγμή εκπαιδεύονται στις προαναφερθείσες εγκαταστάσεις Πολωνοί και Φινλανδοί ιπτάμενοι και τεχνικοί.

Στο περιθώριο της επίσκεψης του ο κ. Γρηγοριάδης συναντήθηκε και με εκπροσώπους των αρμόδιων αμερικανικών αρχών, της Διοίκησης του Προγράμματος F-35 και της Lockheed Martin.

Στη συνέχεια ο Αντιπτέραρχος Γρηγοριάδης μετέβη στην 188th Wing της Air National Guard στο Fort Smith του Άρκανσο, όπου ενημερώθηκε διεξοδικά για την αποστολή και τις δραστηριότητες της Μονάδας.

Σημειώνεται ότι στο Fort Smith έχει προγραμματιστεί η εκπαίδευση των Ελλήνων στελεχών στα F-35. Στη συνέχεια, είχε συναντήσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της αρμόδιας Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης, καθώς και με τη διοίκηση της Μονάδας και των Μοιρών, από όπου έλαβε ενημέρωση για τα προγράμματα εκπαίδευσης.

AIM-120 AMRAAM/ By Balon Greyjoy - Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=100925076

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

