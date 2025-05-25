Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σύσκεψη Μητσοτάκη με Παπαστεργίου και Χρυσοχοΐδη για τον προσωπικό αριθμό πολίτη τη Δευτέρα

Αντικείμενο η ενσωμάτωση του προσωπικού αριθμού πολίτη στη νέα αστυνομική ταυτότητα.

Μητσοτάκης με Παπαστεργίου και Χρυσοχοΐδη για τον προσωπικό αριθμό πολίτη

Στις 10.00 θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τους Υπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με αντικείμενο την ενσωμάτωση του προσωπικού αριθμού πολίτη στη νέα αστυνομική ταυτότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Δημήτρης Παπαστεργίου Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark