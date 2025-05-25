Μητσοτάκης με Παπαστεργίου και Χρυσοχοΐδη για τον προσωπικό αριθμό πολίτη

Στις 10.00 θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τους Υπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με αντικείμενο την ενσωμάτωση του προσωπικού αριθμού πολίτη στη νέα αστυνομική ταυτότητα.
