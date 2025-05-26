ΠΑΣΟΚ: Συνεδριάζει το Πολιτικό Κέντρο για Γάζα, αξιολόγηση και ευρωπαϊκή άμυνα

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το Πολιτικό Κέντρο του ΠΑΣΟΚ έχει συγκληθεί για σήμερα στη 1 το μεσημέρι με ημερήσια διάταξη τις εξελίξεις στη Γάζα, την αξιολόγηση και την ευρωπαϊκή άμυνα.

Έχει περάσει περίπου 1,5 μήνας από τη συνεδρίαση του οργάνου, αφού την τελευταία φορά που τα στελέχη κάθισαν στο ίδιο τραπέζι για να αναπτύξουν τις σκέψεις τους ήταν πριν από το Πάσχα, γεγονός που συζητείται στα ΠΑΣΟΚικά πηγαδάκια.

Το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζει πρωτοβουλίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για τη δραματική κατάσταση στην εμπόλεμη Γάζα με τις πληροφορίες να αναφέρουν οτι το ζήτημα έχει αναλάβει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης που αναμένεται να αξιοποιήσει τις επαφές του στην Ευρώπη. Τα μέλη του Πολιτικού Κέντρου θα ενημερωθούν και θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις θέσεις τους.

Καρφιά Μαργαρίτη στην ηγεσία

Την ίδια ώρα εσωκομματικές αντιδράσεις προκάλεσε το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δεν συνυπέγραψε την κοινή δήλωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη για τις δραματικές στιγμές που βιώνει ο λαός της Παλαιστίνης από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του κράτους του Ισραήλ.

Την επιστολή υπογράφουν οι πρόεδροι των ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης και της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο γραμματέας της Ανανεωτικής Αριστεράς και Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ άσκησε κριτική στην επιλογή του κόμματος από τα social media.

«Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έπρεπε να συνυπογράψει το κοινό κείμενο των κομμάτων της Δημοκρατικής αντιπολίτευσης για τη Γάζα. Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης είναι απαράδεκτη. Είναι μία στάση που δεν έχει σχέση με τον Ανθρωπισμό αλλά μόνο με τα συμφέροντα του χρήματος.

Το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ έχει ασκήσει κριτική από την ίδια πλευρά με τα αλλά προοδευτικά κόμματα προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σχεδόν με τα ίδια επιχειρήματα. Η επιλογή να μην συνυπογράψει το κοινό κείμενο δεν έχει πειστικές δικαιολογίες» σημείωσε ο Θόδωρος Μαργαρίτης.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η αναπληρώτρια Γραμματέας Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ και τέως Γραμματέας του τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Άννα Παπαδοπούλου.

«Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έχει αποδείξει ότι, όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν, συζητά και αναζητά τον "κοινό βηματισμό" με τις λοιπές προοδευτικές δυνάμεις, όπως για παράδειγμα έπραξε με την πρόταση δυσπιστίας στην υπόθεση των Τεμπών.

Στο πλαίσιο αυτό, η απόφαση να μην συνυπογράψει μαζί με τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης το κείμενο για τη Γάζα και την άσκηση πίεσης προς την Κυβέρνηση είναι ακατανόητη. Δεν μπορεί οποιοσδήποτε πολιτικός ή κομματικός λόγος να εξηγήσει και δικαιολογήσει αυτήν την επιλογή.

Για τη Γάζα, για τη μεγάλη σφαγή του 21ου αιώνα, οφείλουμε να ενώσουμε τις φωνές μας και να εξαντλήσουμε όλα τα μέσα άσκησης πίεσης. Σε μια τέτοια στιγμή δεν χωρούν κομματικές περιχαρακώσεις» σημείωσε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

Αξιολόγηση

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι σταθερά υπέρ της αξιολόγησης, δεν φαίνεται όμως από την πράσινη παράταξη να συναινούν με την άρση μονιμότητας.

Το πρώτο κρας τεστ έγινε λίγες μέρες πριν με μια αποστροφή του Κώστα Σκανδαλίδη με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι έσπασαν τα τηλέφωνα βουλευτών και στελεχών του κόμματος από ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που ζητούσαν διευκρινίσεις. Πάντως, στο πεδίο της αξιολόγησης στο Δημόσιο όχι μόνο είναι θετικοί από τη Χαριλάου Τρικούπη αλλά ετοιμάζουν και προτάσεις που θα αποστείλουν στα κόμματα ώστε να υπάρξει διάλογος. Τη συζήτηση για την άρση μονιμότητας ωστόσο στελέχη της πράσινης παράταξης την χαρακτηρίζουν “πυροτέχνημα”.

«Το ΠΑΣΟΚ οι προτάσεις του είναι ένα δημόσιο που θα λειτουργεί στα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών Γαλλίας Γερμανίας και εκεί υπάρχει μονιμότητα αλλά υπάρχει αξιολόγηση υπάρχει αξιοκρατία ο υπάλληλος μπορεί να χάσει τη δουλειά του αλλά υπάρχει μια δομή.

Εάν συζητήσουμε επί της ουσίας και όχι με συνταγματικά πυροτεχνήματα βεβαίως μπορούμε να βρούμε λύσεις. Το πρώτο βήμα είναι να αξιολογηθούν οι αξιολογητές» δήλωσε στο Mega ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ευρωπαϊκή άμυνα

Ψηλά στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ είναι τα ευρωπαϊκά ζητήματα λόγω και του προσωπικού ενδιαφέροντος του Προέδρου που σχεδόν σε κάθε του συνέντευξη αναφέρεται στο στόχο για ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας και στη δημιουργία ευρωστρατού. Βέβαια, σταθερή είναι και η θέση του ΠΑΣΟΚ για εμπάργκο όπλων στην Τουρκία.

“Εμείς λέμε «ναι στον διάλογο», αλλά όχι στον εφησυχασμό. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο, είναι πως δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε αναθεωρητικές δυνάμεις, όπως η Τουρκία, να αποκτήσουν ρόλο και λόγο στη νέα ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική. Δεν μπορεί ο Έλληνας αλλά και ο Ευρωπαίος φορολογούμενος να πληρώνουν αμυντικούς εξοπλισμούς, τους οποίους η Τουρκία θα χρησιμοποιεί ως απειλή εναντίον κρατών-μελών της Ένωσης» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εφημερίδα "Μακεδονία".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.