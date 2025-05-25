Κοινή δήλωση ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύσης Ελευθερίας και Νέας Αριστεράς: Να διακοπεί η στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ

Με κοινή τους δήλωση οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, της Πλεύσης Ελευθέριας και της Νέας Αριστεράς ζητούν από την κυβέρνηση να τερματιστεί η στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ.

Η κοινή δήλωση προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη αναφέρεται στις δραματικές στιγμές που βιώνει ο λαός της Παλαιστίνης στη Γάζα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ.

Η κοινή δήλωση, αναφέρει:

«O λαός της Παλαιστίνης βιώνει δραματικές στιγμές. Το κράτος και η κυβέρνηση του Ισραήλ κλιμακώνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας με διακηρυγμένο σκοπό την εκκαθάρισή της από τον παλαιστινιακό πληθυσμό. Στο πλαίσιο αυτό, αρνούνται ακόμη και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, φέρνοντας τον παλαιστινιακό λαό αντιμέτωπο με την απειλή του λιμού. Η μερική ή ολική εξόντωση ενός πληθυσμού συνιστά Γενοκτονία.

O ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει ότι στη Γάζα κινδυνεύουν με θάνατο χιλιάδες μωρά, λόγω υποσιτισμού και έλλειψης φαρμάκων. Στην Γάζα και μπροστά στα μάτια της ανθρωπότητας συντελείται μια πραγματική γενοκτονία που μέχρι σήμερα έχει ως αποτέλεσμα πάνω από 61.000 νεκρούς, 119.000 τραυματίες και εκατοντάδες χιλιάδες ξεριζωμένους, στη συντριπτική τους πλειοψηφία άμαχος πληθυσμός.

Καθημερινά και σε ευρεία κλίμακα, διαπράττονται επιμέρους πράξεις γενοκτονίας, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, κατά παράβαση κάθε έννοιας και διάταξης διεθνούς δικαίου, διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και διεθνούς ποινικού δικαίου και σε πλήρη αντίθεση με τα αισθήματα των λαών όλου του κόσμου, ανάμεσά τους και ο ελληνικός λαός, που διαχρονικά εκφράζει την αλληλεγγύη του στον παλαιστινιακό λαό. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ιδρυτικό μέλος του οποίου είναι η Ελλάδα, έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου για διεθνή εγκλήματα.

Ενόψει όλων αυτών των κρίσιμων εξελίξεων, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κανένα πολιτικό, νομικό και ηθικό δικαίωμα να δικαιολογεί και τελικά να στηρίζει αυτά τα εγκλήματα. Οφείλει -και με την ιδιότητα του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ- να αναλάβει ενεργητικές, επείγουσες και σαφείς πρωτοβουλίες για να σταματήσει η γενοκτονία σε βάρος του παλαιστινιακού λαού, να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση, να αναγνωριστεί παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Οι παρακάτω υπογράφουσες Κοινοβουλευτικές Ομάδες, δια των Προέδρων τους, αποστέλλουμε προς τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας δήλωση προκειμένου να αναλάβουν πρωτοβουλίες στις εξής κατευθύνσεις:

Να σταματήσουν τώρα όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του κράτους του Ισραήλ στη Γάζα και να υπάρξει εκεχειρία.

Να ανοίξουν τώρα όλες οι ανθρωπιστικές δίοδοι ώστε να αποσταλεί άμεσα βοήθεια, νερό, τρόφιμα, φάρμακα, υγειονομικό υλικό και γιατροί, για να αντιμετωπιστεί ο λιμός για τους Παλαιστινίους.

Να καταδικάσει ρητά και απερίφραστα η ελληνική κυβέρνηση τα εγκλήματα του κράτους του Ισραήλ, σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, σε βάρος εργαζομένων και εθελοντών, γιατρών και νοσηλευτών, σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και αποστολές που προσπαθούν να φέρουν βοήθεια και σε βάρος του προσωπικού ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ.

Να διακόψει η Ελληνική Κυβέρνηση τη στρατιωτική συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ.

Να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή η ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015 και να αναγνωριστεί το παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Να προσκληθεί, με ευθύνη και του Προέδρου της Βουλής, ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, κ. Μαχμούντ Αμπάς στο Ελληνικό Κοινοβούλιο προκειμένου να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και συνολικά στα παλαιστινιακά εδάφη.

Σωκράτης Φάμελλος ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ

Δημήτρης Κουτσούμπας ΚΚΕ

Αλέξης Χαρίτσης Νέα Αριστερά

Ζωή Κωνσταντοπούλου Πλεύση Ελευθερίας».

Πηγή: skai.gr

