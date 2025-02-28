«Χαιρετίζουμε το πάνω από ένα εκατομμύριο από απεργούς, εργαζόμενους και κυρίως νέους ανθρώπους, που πλημμύρισε τις πλατείες σε όλη τη χώρα, αλλά και στο εξωτερικό. Οι τεράστιες συγκεντρώσεις έστειλαν, 2 χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών, το μήνυμα της δικαίωσης ενάντια στην πολιτική του κέρδους που στερεί το "οξυγόνο" από τον λαό» αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.

«Τίποτα δεν μπορεί να ακυρώσει τις τεράστιες απεργιακές συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε όλη τη χώρα, ούτε να "θολώσει" το μήνυμα τους. Τίποτα δεν μπορεί και να εμποδίσει τον αποφασισμένο και αγωνιζόμενο λαό. Ούτε η προσπάθεια να αλλοιωθεί το περιεχόμενο των συγκεντρώσεων, ούτε η στάση της Αστυνομίας που επέλεξε για μια ακόμη φορά να πνίξει με χημικά τους χιλιάδες διαδηλωτές, ούτε εκείνοι οι μηχανισμοί που έπαιξαν το παιχνίδι της κυβέρνησης, της καταστολής, της συκοφάντησης και του αποπροσανατολισμού, για λίγα λεπτά στα κεντρικά δελτία ειδήσεων και τελικά απομονώθηκαν και αποδοκιμάστηκαν από τους ίδιους τους διαδηλωτές» επισημαίνει η ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:

«Το λαϊκό ποτάμι θα δυναμώσει ακόμη περισσότερο μέχρι ο λαός να επιβάλλει το δίκιο του».

Πηγή: skai.gr

