Βελόπουλος: Να παραιτηθεί η κυβέρνηση

«Όσες κουκούλες και να φορέσουν οι κανίβαλοι του παρακράτους και όσους προβοκάτορες και αν επιστρατεύσει ο Μητσοτάκης για να κρατηθεί στην εξουσία, στην συνείδηση του ελληνικού λαού και της κοινωνίας έχει τελειώσει» δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας ότι «πρέπει να καθίσουν στο σκαμνί οι υπαίτιοι της σύμβασης 717, δηλαδή ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, «εδώ έρχεται και η συγκάλυψη. Στη συγκάλυψη είναι η ΝΔ. Η μόνη λύση είναι να παραιτηθεί η κυβέρνηση, ώστε να αποκαλυφθεί το έγκλημα των Τεμπών, σε όλες τις πτυχές του. Και ο λαός να μιλήσει και να αποφασίσει», ανέφερε ο κ. Βελόπουλος.

