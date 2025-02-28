Λογαριασμός
Βελόπουλος: Να παραιτηθεί η κυβέρνηση

Το σχόλιο του προέδρου της Ελληνικής Λύσης μετά τις μεγάλες συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα, δύο χρόνια μετά την τραγωδία στα Τέμπη

«Όσες κουκούλες και να φορέσουν οι κανίβαλοι του παρακράτους και όσους προβοκάτορες και αν επιστρατεύσει ο Μητσοτάκης για να κρατηθεί στην εξουσία, στην συνείδηση του ελληνικού λαού και της κοινωνίας έχει τελειώσει» δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας ότι «πρέπει να καθίσουν στο σκαμνί οι υπαίτιοι της σύμβασης 717, δηλαδή ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, «εδώ έρχεται και η συγκάλυψη. Στη συγκάλυψη είναι η ΝΔ. Η μόνη λύση είναι να παραιτηθεί η κυβέρνηση, ώστε να αποκαλυφθεί το έγκλημα των Τεμπών, σε όλες τις πτυχές του. Και ο λαός να μιλήσει και να αποφασίσει», ανέφερε ο κ. Βελόπουλος.

