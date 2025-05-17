ΣΥΡΙΖΑ για αξιολόγηση οίκου Fitch: Η κυβέρνηση «χτίζει» τερατώδη υπερπλεονάσματα

«Η κυβέρνηση χτίζει τερατώδη υπερπλεονάσματα, υπερφορολογώντας μέσω της αισχροκέρδειας των καρτέλ και γκρεμίζοντας τα εισοδήματα των πολιτών και οι διεθνείς οίκοι πανηγυρίζουν για τις τράπεζες και της πρόωρες αποπληρωμές που στερούν κεφάλαια από την πραγματική οικονομία» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ για την αξιολόγηση από τον οίκο Fitch.

Όπως σημειώνει το κόμμα σε ανακοίνωσή του: «Η νέα ανακοίνωση του οίκου Fitch, επιβεβαιώνει αφενός ότι τα δυσθεώρητα κέρδη των Ελληνικών τραπεζών δημιουργούν την πλασματική εικόνα μιας ευημερούσας οικονομίας και αφετέρου ότι το επίμονο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για να καταρρεύσει η οικονομία, αποκαλύπτοντας το πλασματικό σκηνικό που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση της ΝΔ.

Με 6,4% του ΑΕΠ το 2024, σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο "BBB" του 0,3% και σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο από το 6,2% του 2023, το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε κατά σχεδόν 3 δισεκατομμύρια ευρώ, λόγω των υψηλότερων εισαγωγών βιομηχανικών και κεφαλαιουχικών αγαθών, ενώ το πλεόνασμα τουρισμού αυξήθηκε μόνο μέτρια. Διαρθρωτικά, το χαμηλό ποσοστό αποταμίευσης είναι ο κύριος λόγος για το σημαντικό έλλειμμα, με τις επενδύσεις έντασης εισαγωγών να αναμένεται να εντείνουν την πίεση μεσοπρόθεσμα.

Με αυτές τις διαπιστώσεις για την πραγματική οικονομία μόνο για πανηγυρισμούς δεν μπορεί να είναι η ανακοίνωση του οίκου Fitch», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

