Παρέμβαση λίγο πριν αρχίσει η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής έκανε η Νομαρχιακή Επιτροπή Βόρειας Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ, που με ψήφισμά της, ζητά την άμεση επιστροφή του Στέφανου Κασσελάκη στα καθήκοντά του και την προσφυγή στις κάλπες για την εκλογή νέας Κεντρικής Επιτροπής, που όπως υποστηρίζει, βρίσκεται σε εμφανή δυσαρμονία με τη βάση.

Στο ψήφισμα, που εγκρίθηκε με απόλυτη πλειοψηφία, η ΝΕ Βόρειας Αθήνας καταγγέλλει την Κεντρική Επιτροπή ότι «με μια ισχνή πλειοψηφία 15 μελών της (από το απαιτούμενο όριο των 148) και με απόλυτα αμφιλεγόμενη διαδικασία αποφάσισε, να άρει την εμπιστοσύνη της στον Πρόεδρο του κόμματος».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Μεγάλο ποτάμι φουσκωμένο,

η οργή του λαού,

κυλάει πάνω απ´τα χωράφια

ποιος τη σταματάει, ποιος τη σταματάει.

Αιώνες γονατισμένη από την πίκρα,

η ψυχή του λαού,

φτερούγες τώρα βγάζει κι ανεβαίνει,

ποιος τη σταματάει, ποιος τη σταματάει.»

Φουέντε Οβεχούνα (Λόπε ντε Βέγκα-Θ.Μικρούτσικος)

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Βόρειας Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η μεγαλύτερη ΝΕ της χώρας με περίπου 15.000 μέλη σε 14 Δήμους, είναι πλέον υποχρεωμένη με αίσθημα ευθύνης και συντροφικότητας να τοποθετηθεί δημόσια, μετά τα γεγονότα της ΚΕ (7-8/9/24), την απόφαση της ΠΓ (12/9/24) και όσα ακούστηκαν τις τελευταίες 12 ημέρες στο δημόσιο διάλογο.

Σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος το Συνέδριο (τακτικό-έκτακτο-διαρκές) «είναι το ανώτατο όργανο του κόμματος. Ψηφίζει αποφάσεις που ισχύουν μέχρι το επόμενο συνέδριο». (Άρθρα 20-21-22)

«Η Κεντρική Επιτροπή αποτελεί το ανώτερο πολιτικό όργανο. Είναι αρμόδιο για την εφαρμογή των αποφάσεων του συνεδρίου.» (Άρθρο 16 παρ1)

Δηλαδή το Συνέδριο αποφασίζει και η Κεντρική Επιτροπή εφαρμόζει αυτές τις αποφάσεις.

Και βεβαίως η ΚΕ δεν αντλεί από κανένα άρθρο του καταστατικού τη δικαιοδοσία «να εκφράζει αυθεντικά το καταστατικό του κόμματος».

Στο συνέδριο του Φεβρουαρίου 2024, οι σύνεδροι αποφάσισαν με συντριπτική πλειοψηφία ότι:

«Το συνέδριο επανεπιβεβαιώνει ότι το κόμμα δεν πρέπει να μπει σε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΕΑ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ.

ΤΟ Συνέδριο ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΑΣΣΕΛΑΚΗ και ΔΙΝΕΙ ΕΝΤΟΛΗ στον Πρόεδρο και τα ΟΡΓΑΝΑ του κόμματος να πάμε ενωμένοι στις επόμενες πολιτικές και εκλογικές μάχες με πρώτη αυτή των ευρωεκλογών, με ενιαία πολιτική λειτουργία, δεσμευόμενοι όλοι από το Καταστατικό και τη Διακήρυξή μας, για τα συμφέροντα της κοινωνίας και της χώρας»

Μόλις 5 μήνες μετά και ενώ έχουμε διανύσει μόνο το 1/3 της θητείας του σ.Προέδρου, η Κεντρική Επιτροπή αντί να εφαρμόσει, όπως υποχρεώνεται από το καταστατικό, απαρέγκλιτα την παραπάνω εντολή του Συνεδρίου, αποφασίζει την ενεργοποίηση της ρήτρας Άρσης Εμπιστοσύνης κατά του δημοκρατικά εκλεγμένου Προέδρου σ. Στέφανου Κασσελάκη με αμφιλεγόμενες και διχαστικές αιτιολογίες που δεν μπορούν να είναι πειστικές για χιλιάδες των μελών του κόμματος.

Η Κεντρική Επιτροπή, υποκείμενο όργανο του Συνεδρίου (163 από 296 μέλη), με μια ισχνή πλειοψηφία 15 μελών της (από το απαιτούμενο όριο των 148) και με απόλυτα αμφιλεγόμενη διαδικασία αποφάσισε, να άρει την εμπιστοσύνη της στον Πρόεδρο του κόμματος.

Δυστυχώς 163 σύντροφοι/σσες της ΚΕ, αγνόησαν τους 75.000 που ψήφισαν τον σ. Κασσελάκη (9/23) και τη συντριπτική πλειοψηφία των 5.000 συνέδρων (2/24) που επαναβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη της βάσης στον Πρόεδρο και δια μέσου μίας αντιδημοκρατικής και αμφιλεγόμενης «μυστικής ψηφοφορίας» που ήταν μυστική για τα 3/4 και φανερή για το 1/4 (τηλεφωνική κλήση με συνακρόαση), με την απαράδεκτη δικαιολογία «το έχουμε ξανακάνει ή συνηθίζεται», αποφασίζουν να αποπέμψουν τον Πρόεδρο του κόμματος.

Δυστυχώς σύντροφοι σπείρατε ανέμους και θα εισπράξουμε, όλοι μας, θύελλες.

Και βεβαίως οι εκλογές των Νομαρχιακών, γίνονται με μυστική ψηφοφορία, όπως άλλωστε οι εθνικές εκλογές, αλλά κατ´ αναλογία όπως η πρόταση μομφής στη Βουλή γίνεται με φανερή ψηφοφορία, έτσι έπρεπε να συμβεί και στην εσωκομματική πρόταση μομφής.

Γιατί εκείνοι που με την ψήφο τους, έδωσαν εντολή εκπροσώπησής τους στα μέλη της ΚΕ δικαιούνται να γνωρίζουν πως τα μέλη αυτά ψηφίζουν σε καίρια ζητήματα.

Γιατί - τελικά - ο αιρετός οφείλει να αναλαμβάνει δημόσια το βάρος τόσο σημαντικών αποφάσεων κι όχι να κρύβεται πίσω από «συνήθεις διαδικασίες» .

Γιατί έτσι διασφαλίζεται η διαφάνεια και ο σεβασμός στην ουσία της δημοκρατίας και δεν αφήνει τη γεύση «προνουντσιαμέντου» κάποιας κομματικής ελίτ.

Έτσι φτάσαμε στο σημείο το ανώτερο όργανο (ΚΕ) να αποφασίσει να μην εφαρμόσει την σαφέστατη απόφαση του ανωτάτου οργάνου (Συνέδριο) και να οδηγήσει το κόμμα σε μία πολιτική περιδίνηση που παρασύρει καταστροφικά τα μέλη μας, τις Οργανώσεις Μελών, τις Νομαρχιακές Επιτροπές αλλά και τον ευρύτερο πολιτικό μας χώρο, προς τέρψη της κυβέρνησης της ΝΔ και των επίδοξων επικυρίαρχων της Κεντροαριστεράς. Η πλειοψηφία της ΚΕ δεν έλαβε υπόψιν την ομαλή καθημερινή λειτουργία του Κόμματος και φέρει απόλυτα την ευθύνη για την δημοσκοπική κατρακύλα του Κόμματος.

Με την απόφασή της φέρει τεράστια ευθύνη, ότι για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας μας δεν μίλησε στην ΔΕΘ ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης παρουσιάζοντας το πρόγραμμα του εν δυνάμει κυβερνητικού κόμματος.

Όσον αφορά την παρεπόμενη πρόταση της ΠΓ προς την ΚΕ, θα συμφωνήσουμε απόλυτα με την δεύτερη παράγραφο, ότι:

«Ο σεβασμός στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Κόμματος και η τήρηση του καταστατικού και των κομματικών διαδικασιών είναι υποχρέωση για κάθε μέλος και στέλεχος και ουδείς είναι ανώτερος αυτών.»

Όμως αναρωτιόμαστε αν αυτός ο σεβασμός στις αποφάσεις, αφορά όλα τα μέλη ή κάποια από αυτά; Ο υπαινιγμός για «συμμόρφωση προς τας υποδείξεις» απευθύνεται ισότιμα σε όλους μας;

Γιατί τα αρμόδια όργανα δεν επέδειξαν την ίδια ευαισθησία, στην αντικαταστατική και κατ’ επανάληψη προσβλητική και υπονομευτική προς το κόμμα, τον Πρόεδρο και τα μέλη, συμπεριφορά - λίγων ευτυχώς - επώνυμων στελεχών, με δημόσιες τοποθετήσεις τους στα φιλοκυβερνητικά μέσα υπονομεύοντας το κόμμα.

Υπάρχουν πολιτικοί «αριστοκράτες» και «πληβείοι» στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ;

Επειδή λοιπόν υπάρχει εμφανής δυσαρμονία της βάσης του κόμματος και του σώματος του Διαρκούς Συνεδρίου με τη συγκυριακή, ετερόκλητη, τεχνητή και ισχνή πλειοψηφία της ΚΕ, η απόφαση της «Άρσης της εμπιστοσύνης στον Πρόεδρο», είναι πλέον καταστατικά και πολιτικά μετέωρη.

Απαιτούμε:

-Εφαρμογή και σεβασμός της απόφασης του Διαρκούς Συνεδρίου (2/24), από την ΚΕ και την Πολιτική Γραμματεία.

-Άμεση επιστροφή του σ.Προέδρου Στέφανου Κασσελάκη στα καθήκοντα του.

-Άμεση διεξαγωγή του προγραμματισμένου Καταστατικού συνεδρίου και άμεση εκλογή νέας Κεντρικής Επιτροπής.

-Επίσπευση της προσφυγής στη βάση του κόμματος (μέλη και φίλοι) με δημοκρατικές διαδικασίες, χωρίς τεχνικούς αποκλεισμούς, χωρίς καταστατικές παρεκτροπές.

Στεκόμαστε στο πλευρό του νομίμως και δημοκρατικά εκλεγμένου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σ. Στέφανου Κασσελάκη και ως ΝΕ Βόρειας Αθήνας, ως αριστεροί, ως δημοκράτες το ίδιο θα πράξουμε για κάθε νόμιμα εκλεγμένο Πρόεδρο του κόμματός μας είτε τον ψηφίσαμε είτε όχι, είτε συμφωνούμε είτε όχι με επιλογές ή συμπεριφορές του.

Είμαστε ενάντια σε αποφάσεις που θίγουν τον πυρήνα των ιδεωδών για τα οποία αγωνιζόμαστε.

Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι για ένα κόμμα μελών και όχι μηχανισμών, χωρίς επετηρίδες και αριστερόμετρα, για μια κυβερνώσα Αριστερά που θα ανατρέψει τη λαίλαπα της ΝΔ και θα δώσει λύσεις στις ανάγκες και τις αγωνίες των πολλών, με το Λαό στο προσκήνιο.

Μαρούσι 20 Σεπτεμβρίου 2024

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με απόλυτη πλειοψηφία της ολομέλειας της Νομαρχιακής Επιτροπής Βόρειας Αθήνας

