Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, απλοποίηση διαδικασιών, χρήση τεχνητής νοημοσύνης και διατάξεις για τη λειτουργία του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

Στους σκοπούς του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται:

η επιτάχυνση της διαδικασίας κτηματογράφησης, για την επίτευξη του στόχου για μετάβαση του συνόλου της χώρας σε καθεστώς λειτουργούντος Κτηματολογίου εντός του 2025, η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και η μείωση των μακροχρόνιων δικαστικών διαμαχών και η διευκόλυνση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στην υποβολή των δηλώσεων κτηματογράφησης, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και νέων εφαρμογών, για την περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», η απλοποίηση και η επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων, επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών, καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων και διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών, σε καθεστώς λειτουργούντος Κτηματολογίου, για την αποφυγή πολύπλοκων διοικητικών διαδικασιών και πολύχρονων δικαστικών διαμαχών, η επίλυση ζητημάτων σχετικών με τους τίτλους εμπραγμάτων δικαιωμάτων, προς κατοχύρωση των δικαιούχων, η ενίσχυση των δυνατοτήτων του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» με σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη καταχώριση πράξεων, η ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στη λειτουργία του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», της ανταπόκρισης των Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων στις άμεσες ανάγκες υλικοτεχνικής υποστήριξης και καθημερινής λειτουργίας, που προκύπτουν από την ένταξη της χώρας στο λειτουργούν Κτηματολόγιο, η διασφάλιση ασφαλούς και απρόσκοπτης επικοινωνίας με τους πολίτες, καθώς και η δημιουργία βελτιωμένης εθνικής υποδομής αυθεντικοποίησης, συμβατής με τον Κανονισμό eΙDAS, και η αντιμετώπιση των προβλημάτων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. στην ομαλή εκπομπή των ραδιοφωνικών της προγραμμάτων για τη ραδιοφωνική κάλυψη όλης της χώρας.

Το νομοσχέδιο θα τεθεί προς επεξεργασία στην κοινοβουλευτική επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης την ερχόμενη Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2024.

Πηγή: skai.gr

