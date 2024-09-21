Να επιλεγεί ένα χρονοδιάγραμμα και μια μέθοδος «που ακουμπά στα κοινά κεκτημένα και μας θυμίζει γιατί είμαστε μαζί σε αυτή την αίθουσα», ανέφερε στην τοποθέτησή του στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ο πρόεδρος της ΚΟ του κόμματος, Νίκος Παππάς.

«Και να θυμίσει στον κόσμο γιατί στρατεύτηκε σε αυτή την προσπάθεια. Έξω από απολυτότητες», τόνισε.

Δίνοντας έμφαση στην αναγκαιότητα να συζητηθεί το καταστατικό του κόμματος, ο κ. Παππάς σημείωσε ότι «τα μέλη της Επιτροπής Καταστατικού, έμπειροι σύντροφοι και συντρόφισσες, έκαναν δουλειά με πάρα πολύ κόπο. Και έφεραν μια συνθετική πρόταση. Παρά τη διαφορετική επιλογή που κάνουν για το πρόσωπο του επόμενου προέδρου, ομονόησαν στις αναγκαίες αλλαγές». «Το κόμμα θα συνεχίσει να έχει Νομαρχιακές Επιτροπές, θα οργανώσει τις περιφερειακές του οργανώσεις, θα έχει εκλεγμένο οργανωτικό γραφείο. Θα την πετάξουμε αυτή τη δουλειά; Όχι, πρέπει να τη συζητήσουμε με τη βάση», τόνισε, συμπληρώνοντας ότι «αυτή η δουλειά είναι η συνέχιση της προσπάθειας για τον μετασχηματισμό του κόμματος, που ξεκίνησε το 2022 καθυστερημένα, τότε που αποφασίσαμε να εκλέγονται ο πρόεδρος και η Κεντρική Επιτροπή από τη βάση». Στο ίδιο πλαίσιο ο κ. Παππάς τόνισε: «και πρέπει να σκεφτούμε αν η νέα ηγεσία μπορεί να έχει λευκή επιταγή για το καταστατικό που θα προτείνει μετά. Αν θα μπορεί να ερμηνεύσει την εντολή ως επιταγή να φέρει τις δικές της προτάσεις για το καταστατικό. Όταν δεν θα έχει δεσμευτεί στο καταστατικό». Υπογράμμισε ότι «οι ηγεσίες στην αριστερά εκλέγονται όχι για να μην λογοδοτούν αλλά για να υλοποιούν συλλογικές αποφάσεις» και πως «όλες οι εξουσίες στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ελεγκτέες και ανακλητές».

Ο κ. Παππάς σχολίασε ότι ακούει «κουβέντες περί πραξικοπήματος» και ότι διαβάζει «αθλιότητες περί χούντας», για να τονίσει πως «το καταστατικό δεν προβλέπει πραξικοπήματα. Προβλέπει ότι οι ηγεσίες είναι ελεγκτέες και ανακλητές». «Δεν μπορεί να ακούγονται τέτοιες κουβέντες για την εσωτερική μας λειτουργία. Είναι πολύ βαριά η λέξη «χούντα» και η λέξη «πραξικόπημα». Εδώ υπάρχουν σύντροφοι και συντρόφισσες, που επί χούντας υπέφεραν. Εκτός και όσοι θεωρούν ότι έχει συντελεστεί πραξικόπημα, θα φέρουν και την πρόταση να αφαιρεθεί από το καταστατικό η ανάκληση», είπε.

Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «στη ΔΕΘ είχαμε μια συνεκτική παρουσία με προτάσεις», ενώ επισήμανε ότι «εχθές προναγγείλαμε την κατάθεση τροπολογίας για την προστασία της α' κατοικίας και των δανειοληπτών». Σχολίασε ότι «θα ήμασταν πάρα πολύ περισσότερο παραγωγικοί αν δίναμε σε αυτά τον χώρο που θα έπρεπε στον δημόσιο διάλογο» και ανέφερε ακόμη ότι «οφείλουμε να αντισταθούμε στην επιχείρηση του ιστορικού αναθεωρητισμού του κ. Μητσοτάκη».

