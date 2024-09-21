Σακελλαροπούλου- Φλώρινα: Χαιρετισμός της ΠτΔ στο συνέδριο του ΕΚ και της ΓΣΕΕ

«Η μετάβαση στον νέο κόσμο της εργασίας δεν μπορεί να είναι επιτυχής αν δεν συνοδεύεται από αποτελεσματική προστασία έναντι των κινδύνων, από διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και στενή διαβούλευση με την τοπική κοινωνία», τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά τον σύντομο χαιρετισμό της στο συνέδριο «Το μέλλον της εργασίας σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο», που συνδιοργανώνουν το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας και η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, στη Φλώρινα.

Η κ. Σακελλαροπούλου ανέφερε ότι η «δίκαιη μετάβαση» του εργατικού δυναμικού, όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ κυβερνήσεων και εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, και προσδιορίζουν ένα πλαίσιο παγκόσμιας συνεννόησης και συνεργασίας, «πρέπει να αποτελέσει τον πυρήνα κάθε προσπάθειας» ενώ η προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους «μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη μιας συνεκτικής κοινωνίας και συμπεριληπτικής αγοράς εργασίας, με πυξίδα την κοινωνική δικαιοσύνη».

Επεσήμανε ότι «οι κοινωνίες και ο κόσμος της εργασίας βρίσκονται μεταξύ αλλεπάλληλων κρίσεων, προσπαθειών ανάκαμψης και ιστορικών μετασχηματισμών» και σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, «οι επιπτώσεις της πανδημίας συνεχίζουν να πλήττουν την αγορά εργασίας, καθώς το μερίδιο του εισοδήματος των εργαζομένων από την εργασία τους παραμένει στάσιμο, ακολουθώντας μια μακροχρόνια φθίνουσα πορεία παγκοσμίως».

Υπογράμμισε ότι «οι τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες που σχετίζονται με την αυτοματοποίηση μπορεί να έχουν αυξήσει την παραγωγικότητα», διαπίστωσε όμως ότι «τα οφέλη αυτής της προόδου δεν κατανέμονται δίκαια, με αποτέλεσμα να διευρύνονται οι ανισότητες». Παράλληλα επεσήμανε ότι το ψηφιακό χάσμα μεταξύ εργαζομένων και κοινωνιών, καθώς και η αλγοριθμική επιρροή στην αυτονομία τους, εγείρουν σοβαρές ανησυχίες, που αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη για ένα ποιο ανθρωποκεντρικό ψηφιακό μέλλον».

Η κ. Σακελλαροπούλου αναφέρθηκε και στην κλιματική αλλαγή, που με τους φυσικούς κινδύνους και τους κινδύνους μετάβασης αποτελεί πρόκληση και ταυτόχρονα υπαρξιακή απειλή για τον για τον κόσμο της εργασίας. Σημείωσε ότι η μετάβαση σε μια περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομία «μπορεί να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες, όπως η δημιουργία νέων πεδίων τεχνογνωσίας και καινοτομίας, αγορών και νέων θέσεων εργασίας, διευρύνοντας τις προοπτικές προώθησης της τοπικής ανάπτυξης». Διαπίστωσε ωστόσο, ότι σύμφωνα με τις έρευνες του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, όταν το κόστος μετάβασης σε νέες μορφές παραγωγής κατανέμεται άνισα μεταξύ κατηγοριών εργαζομένων και γεωγραφικών περιοχών, «προκαλεί μείωση της οικονομικής παραγωγής και αύξηση της ανεργίας».

Τέλος, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι «η επόμενη μέρα απαιτεί προσπάθεια και εγρήγορση» και ότι θα «δημιουργηθεί μέσα από τα επιτεύγματα του κόσμου της εργασίας και τις κατακτήσεις των εργαζομένων». Σημείωσε ότι οι κρίσεις των τελευταίων ετών δοκίμασαν τις αντοχές και την ανθεκτικότητα της κοινωνίας μας, ενώ οι αγώνες και οι θυσίες των εργαζομένων, συνέβαλαν καθοριστικά ώστε να αποκατασταθεί η ομαλότητα. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει τη δυναμική «να διαδραματίσει ισχυρό ρόλο σε έναν κόσμο που αλλάζει επενδύοντας στο ταλέντο, την καινοτομία, και την εξωστρέφεια του ανθρώπινου δυναμικού της και κατέληξε λέγοντας ότι «όσα μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει είναι πολύτιμη παρακαταθήκη για το μέλλον, πηγή εθνικής αυτοπεποίθησης, ανάτασης και προόδου για το αύριο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.