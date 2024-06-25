Αίτημα για έκτακτη σύγκληση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν γραπτά με επιστολή τους στον Σωκράτη Φάμελλο οι βουλευτές Συμεών Κεδίκογλου, Γιώργος Καραμέρος και Χάρης Μαμουλάκης.

Στην επιστολή επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, «επανερχόμαστε με το εύλογο αίτημα για εκ νέου σύγκληση της ΚΟ, με το ίδιο θέμα, ώστε να μπορέσουν και οι βουλευτές, σε κατάλληλη χρονική απόσταση από τις Ευρωεκλογές, να εκφράσουν με ενάργεια και ψύχραιμη ματιά τις απόψεις τους για το εκλογικό αποτέλεσμα».

Αναλυτικά η επιστολή:

Προς:

Πρόεδρο Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Κοινοποίηση:

Γραμματέα Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Αξιότιμε Πρόεδρε, αγαπητέ Σωκράτη,

Όπως είναι γνωστό, η συγκληθείσα Κοινοβουλευτική Ομάδα (Κ.Ο.) για την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος διακόπηκε μετά την παρέμβαση του Προέδρου Στ. Κασσελάκη, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεών του. Επανερχόμαστε, λοιπόν, με το εύλογο αίτημα για εκ νέου σύγκληση της Κ.Ο., με το ίδιο θέμα, ώστε να μπορέσουν και οι βουλευτές, σε κατάλληλη χρονική απόσταση από τις Ευρωεκλογές, να εκφράσουν με ενάργεια και ψύχραιμη ματιά τις απόψεις τους για το εκλογικό αποτέλεσμα. Θεωρούμε ότι αυτό θα βοηθήσει στην καλύτερη προετοιμασία για τις μελλοντικές προκλήσεις και το θετικό αποτέλεσμα που επιθυμούμε. Είναι, άλλωστε, διαδικασία θεσμική και επιβεβλημένη, αυτονόητη για δημοκρατικά κόμματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Με τιμή,

οι υπογράφοντες βουλευτές

Καραμέρος Γιώργος, Κεδίκογλου Συμεών Μαμουλάκης Χάρης

Πηγή: skai.gr

