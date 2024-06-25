Άμεση ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ σε όσα ανέφερε νωρίτερα ο Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, απαντώντας και στη δημόσια προτροπή του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Στέφανο Κασσελάκη να πάει στη Δικαιοσύνη, εφόσον έχει στοιχεία για «μαύρο χρήμα».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Ο κ. Μαρινάκης κάνει πως δεν καταλαβαίνει τα όσα έχει επανειλημμένως δηλώσει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφορικά με το πρόγραμμα του κόμματος. Ο Στ. Κασσελάκης έχει ζητήσει να συζητηθεί η πρόταση νόμου του κόμματος για την ακρίβεια σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας της Βουλής, ώστε ολόκληρη η κοινωνία να ακούσει και να βγάλει τα συμπεράσματά της για το αν είναι ρεαλιστικές, κοστολογημένες και ανακουφίζουν τους πολίτες από τις αδιανόητες επιβαρύνσεις που έχει προκαλέσει η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Από 'κει και πέρα, ο κ. Μαρινάκης δεν χρειάζεται να ανησυχεί: η συνολική κυβερνητική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι έτοιμη όταν και όπως πρέπει.

Μέχρι τότε, ο κ. Μαρινάκης και η κυβέρνησή του καλό θα ήταν να ασχοληθούν με την ακρίβεια που καλπάζει, αντί να παρατηρούν το φαινόμενο, όπως ο ίδιος είπε, της ανόδου των τιμών στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας το καλοκαίρι, περιμένοντας να έρθει… το φθινόπωρο. Και ας πάψουν επιτέλους να παριστάνουν ότι δήθεν σέβονται τις διαδικασίες της Δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά τη δυσώδη υπόθεση των υποκλοπών, όταν δύο χρόνια η Δικαιοσύνη αδρανεί προκλητικά».



Πηγή: skai.gr

