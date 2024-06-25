Τις συναντήσεις με υπουργούς που χειρίζονται χαρτοφυλάκια αιχμής συνεχίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος επισκέφθηκε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπου συναντήθηκε με τον νέο υπουργό Νίκο Παναγιωτόπουλο και το επιτελείο του.

Στο επίκεντρο οι προτεραιότητες του Υπουργείου, μεταξύ αυτών η συνέχιση της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης και των κυκλωμάτων των διακινητών, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις δομές και το πολύ σημαντικό η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων καθώς και η οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης προς όφελος της της εθνικής οικονομίας. Να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις που έκαναν πριν από λίγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καιο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ευχήθηκε στο νέο υπουργό καλή δύναμη στο δύσκολο έργο του.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι το συγκεκριμένο υπουργείο δημιουργήθηκε στις αρχές μιας πολύ μεγάλης κρίσης το 2020 και τόνισε πως η χώρα υλοποιεί μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική.

«Τα δείγματα γραφής που έχει δώσει η κυβέρνηση είναι θετικά», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «εργαζόμαστε να αυξήσουμε την απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων ώστε να έχουμε μια σταθερή ροή χρηματοδότησης» με την Ελλάδα να διεκδικεί μεγαλύτερο ποσοστό.

Υπογράμμισε επίσης ότι αναγνωρίζεται η υποδειγματική δουλειά που έχει γίνει από τη χώρα μας και σημείωσε πως το υπουργείο αντιμετωπίζει και τις νέες προκλήσεις της νόμιμης μετανάστευσης.

Αναφερόμενος στα ασυνόδευτα ανήλικα ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως «έχει γίνει αξιοσημείωτη δουλειά για πονεμένες ψυχές που έφτασαν από τραυματισμένες περιοχές» και πως είναι αποστολή που έχουμε φέρει εις πέρας και έχουμε εισπράξεις τα εύσημα.

«Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε στο υπουργείο αλλά στο μεταναστευτικό το νερό έχει μπει στο αυλάκι», προσέθεσε ο πρωθυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.