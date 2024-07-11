ΣΥΡΙΖΑ: Εξόφθαλμες οι παραβιάσεις της Συμφωνίας των Πρεσπών από τον Μίτσκοσκι - Να αφυπνισθεί η κυβέρνηση

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ καταδικάζει απερίφραστα τη νέα παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών από τον πρωθυπουργό της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, κ.Μίτσκοσκι , κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αναφέρει σε ανακοίνωση της η Κουμουνδούρου και "καλεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη να αφυπνισθεί επιτέλους από τον διπλωματικό λήθαργο στον οποίον έχει περιέλθει και να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες, προκειμένου η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας να βρεθεί αντιμέτωπη με τις ευθύνες της".

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι "φέρει φαρδιά - πλατιά την υπογραφή της και σε αυτή την ζημία στα εθνικά συμφέροντα, στο όνομα της ανεύθυνης εξωτερικής πολιτικής της, αποφεύγοντας όλα αυτά τα χρόνια οποιαδήποτε ενεργητική εμπλοκή με τη Συμφωνία προκειμένου να διατηρήσει τις εσωκομματικές της ισορροπίες". Υποστηρίζει ότι , " για χάρη μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων, η Νέα Δημοκρατία απέφυγε επιμελώς να θωρακίσει τη Συμφωνία, πιέζοντας τη γείτονα για πιστή εφαρμογή της, ενώ δεν φρόντισε να αναπτύξει τις διμερείς στρατηγικές σχέσεις και τον ρόλο της Ελλάδας στη Βόρεια Μακεδονία, κυρώνοντας τα μνημόνια και υπογράφοντας καινούργια, με τις επιπτώσεις στα εθνικά μας συμφέροντα να είναι πλέον εμφανείς".



Απευθύνεται προς τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας καλώντας τον "να συμφιλιωθεί επιτέλους με το διεθνές δίκαιο και την πραγματικότητα και να κατανοήσει ότι οι συνεχείς παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, επιφέρουν προβλεπόμενες επιπτώσεις οι οποίες αφορούν την ενταξιακή της διαδικασία στην ΕΕ". Κλείνοντας αναφέρει ακόμη ότι "η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να κινητοποιηθεί επιτέλους και να ανακοινώσει το μπλοκάρισμα της ευρωπαϊκής προοπτικής της Βόρειας Μακεδονίας μέχρι να συμμορφωθεί με τη Συμφωνία".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.