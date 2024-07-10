Ανέλαβε σήμερα τις προκλήσεις ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας , ο Κρίστιαν Μιτσκόσκι, ο οποίος προσευχόταν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, παραβίασε τον νέο της Συμφωνία των Πρεσπών , αποκαλώντας τη χώρα της «Μακεδονίας» ενώ ταυτόχρονα αναφέρθηκε σε «μακεδονική κυβέρνηση» και «Μακεδόνες».

Ο Μιτσκόσκι κατά την παρουσία του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι «ως μικρό έθνος, είναι σημαντικό σε αυτή τη συγκέντρωση να λάβουμε τις πιο σημαντικές αποφάσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον της ανθρωπότητας τις επόμενες δεκαετίες. Και θα κάνουμε τη συνεισφορά μας, η Μακεδονία ως χώρα σκοπεύει να συνεχίσει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και να προωθεί τις αξίες, ως μακεδονική κυβέρνηση θέλουμε να είμαστε δίπλα-δίπλα με τους συμμάχους μας και να επιβεβαιώσουμε το ελεύθερο πνεύμα του μακεδονικού λαού και των Μακεδόνων πολιτών.

«Αυτό που θέλω επίσης να επιβεβαιώσω είναι ότι παραμένουμε προσηλωμένοι στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας, δηλαδή τουλάχιστον το 2% της ΑΕΠ να επενδυθεί στον εκσυγχρονισμό του Στρατού μας, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, γιατί μόνο έτσι θα ακολουθήσουμε τα σύγχρονα βήματα και θα ακολουθήσουμε την μεγαλύτερη Παγκόσμια Αμυντική Συμμαχία που υπήρξε ποτέ» πρόσθεσε ο Μιτσκόσκι.

Πηγή: skai.gr

