Ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Ανακοίνωση για τη συνάντηση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην Ουάσινγκτον, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, εξέδωσε η τουρκική προεδρία.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας, περιφερειακά και παγκόσμια θέματα.

Σημειώνεται επίσης ότι ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι «η Τουρκία συνεχίζει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης με την Ελλάδα με βάση την αρχή της καλής γειτονίας και ότι οι προσπάθειες αυτές θα συνεχίσουν να αυξάνονται».

Τέλος, αναφέρεται ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε επίσης πως «θα πρέπει να αυξηθούν οι θετικές προσπάθειες για τον τερματισμό των συγκρούσεων στην Ουκρανία και την Παλαιστίνη και ότι θα ήταν επωφελές για όλες τις χώρες της περιοχής να εργαστούν για να επικρατήσει η ειρήνη σε αυτές τις περιοχές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

