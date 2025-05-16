Αυτιάς σε Κομισιόν: Άμεση χρηματοδότηση για την προμήθεια θαλάσσιου ΕΚΑΒ

Την άμεση χρηματοδότηση για την προμήθεια θαλάσσιου ΕΚΑΒ, ώστε να διευκολύνεται η μεταφορά ασθενών από νησιωτικές περιοχές που δεν διαθέτουν νοσοκομειακές μονάδες, σε νησιά με νοσοκομεία, ζητά με ερώτησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς.

Στην ερώτησή του ο ευρωβουλευτής τονίζει: Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τεράστια ακτογραμμή, που ξεπερνά τα 14.000 χιλιόμετρα. Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 6.000 νησιά, μικρές νησίδες και βραχονησίδες.

Από το σύνολο αυτών των νησιών, τα 227 είναι κατοικήσιμα με τον πληθυσμό τους να κυμαίνεται από 100 έως 500 κατοίκους. Πολλά από αυτά τα νησιά δεν διαθέτουν πλήρως επανδρωμένες νοσοκομειακές μονάδες.

Σε έκτακτες περιπτώσεις, η επείγουσα μεταφορά ασθενών στο πλησιέστερο νησί με νοσοκομείο, αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα.

Οι κάτοικοι των μικρών αυτών νησιών θα ανακουφιστούν με την ύπαρξη θαλάσσιου ΕΚΑΒ, καθώς θα τους μεταφέρει άμεσα και με ασφαλή τρόπο στο πλησιέστερο νησί που διαθέτει νοσοκομειακή μονάδα.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Σκοπεύετε να επιχορηγήσετε τους δημόσιους φορείς της Ελλάδας, ώστε να προμηθευτούν ταχύπλοα σκάφη, τα οποία θα διαθέτουν και τον κατάλληλο ιατρικό εξοπλισμό, ώστε να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά ασθενών από το ένα νησί στο άλλο;

2. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρηματοδοτήσει σκάφη του Λιμενικού, ώστε με σχετική ιατρική και τεχνολογική αναβάθμιση να χρησιμοποιηθούν για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε κατοίκους, που ζουν σε δυσπρόσιτες περιοχές;

Πηγή: skai.gr

