Για την εμφάνιση της Κλαυδίας στον ημιτελικό της Eurovision, που της χάρισε την πολυπόθητη πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, μίλησε, μεταξύ άλλων, το πρωί της Παρασκευής η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Αναφερόμενη ειδικά στην εκπρόσωπο της χώρας μας, η επικεφαλής της «Φωνής Λογικής» την επαίνεσε λέγοντας πως η ερμηνεία της ήταν εξαιρετική και ιδιαίτερα συγκινητική, τόσο ως προς το συναίσθημα όσο και ως προς την παρουσία της.

Η κ. Λατινοπούλου υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής της τραγουδίστριας στον διαγωνισμό, τονίζοντας πως φέρει έντονο συμβολισμό για τη γενοκτονία των Ποντίων και για τους αγώνες που σχετίζονται με την ιστορική μνήμη.

«Εύχομαι να κατακτήσουμε την πρώτη θέση, κάτι που πιστεύω πως θέλουμε όλοι οι Έλληνες», πρόσθεσε κλείνοντας η ίδια.

