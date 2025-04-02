Θα ήταν μια βασική σκηνή της επόμενης ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου. Θα διαδραματιζόταν στην ίδια την Ακρόπολη, εξ ου και το αίτημα για άδεια κινηματογράφησης στον Ιερό Βράχο, που κατατέθηκε από την εταιρεία παραγωγής «Either Or Productions» και συζητήθηκε χθες για δεύτερη φορά στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Τα μέλη του συμβουλίου, όμως, σύμφωνα με την Καθημερινή, δεν έδωσαν το πράσινο φως, καθώς προβληματίστηκαν τόσο για το περιεχόμενο της σκηνής, που η παραγωγή προς το παρόν δεν θέλει να δημοσιοποιήσει, όσο και για τις παράπλευρες συνέπειες των γυρισμάτων και συγκεκριμένα τον προσωρινό αποκλεισμό των επισκεπτών από το μνημείο.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Έλληνας σκηνοθέτης ετοιμάζει ένα remake της κορεατικής κωμωδίας επιστημονικής φαντασίας «Save the green planet» του 2003. Η εκδοχή του Γιώργου Λάνθιμου θα έχει τον τίτλο «Bugonia» και πρωταγωνιστές τους Έμα Στόουν, Τζέσι Πλέμονς και Αλίσια Σίλβερστοουν. Το στόρι έχει περίπου ως εξής: ένας μελισσοκόμος με συνωμοσιολογικές τάσεις, που φοβάται ότι στη Γη θα επιτεθούν εξωγήινοι από την Ανδρομέδα, απαγάγει, με τη βοήθεια του πιστού ξαδέρφου του, ένα στέλεχος φαρμακευτικής εταιρείας, που υποτίθεται ότι έχει εξωγήινη προέλευση.

Τα μέλη του ΚΑΣ θεώρησαν ότι η σκηνή που προγραμματιζόταν να γυριστεί στην Ακρόπολη δεν θα ταίριαζε με τον χαρακτήρα του μνημείου, το οποίο συμβολίζει μεταξύ άλλων την επίρρωση της δημιουργίας και της ζωής. Και ενώ εξέφρασαν θαυμασμό για τον Γιώργο Λάνθιμο, έκριναν ότι η Ακρόπολη δεν θα έπρεπε να μείνει κλειστή για το κοινό, καθώς το κινηματογραφικό συνεργείο θα χρειαζόταν ένα σημαντικό κομμάτι του χώρου κατ' αποκλειστικότητα από τις 6 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι

