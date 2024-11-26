Συνέντευξη Κασσελάκη στον ΣΚΑΪ: Τι είπε για Σακελλαροπούλου, Τσίπρα και Σαμαρά

Ειδήσεις έβγαλε η πρώτη συνέντευξη του επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανου Κασσελάκη, στον ΣΚΑΪ και τη Σία Κοσιώνη μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος.

Ο Στέφανης Κασσελάκης τάχθηκε κατά μιας νέας θητείας της Κατερίνας Σακελλαροπούλου στην Προεδρία της Δημοκρατίας, αναφέρθηκε στις παγωμένες σχέσεις του με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ φάνηκε να συμμερίζεται τις θέσεις του Αντώνη Σαμαρά για τα ελληνοτουρκικά.

«Όχι» σε δεύτερη θητεία

Συγκεκριμένα, κατηγόρησε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι η στάση της στο ζήτημα των υποκλοπών και στο δυστύχημα των Τεμπών δεν ήταν επαρκής. Στο ερώτημα της εκπομπής Prime Time αν έχει να προτείνει κάποιο πρόσωπο για τη θέση αρνήθηκε να τοποθετηθεί και εξέφρασε την ευχή να είναι προοδευτικός πρόεδρος.

ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξης Τσίπρας

Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, ο Στέφανος Κασσελάκης επέμεινε στην κριτική δηλώνοντας πως δεν έχουν μιλήσει από το προηγούμενο συνέδριο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στράβωσε (το κλίμα) στο Συνέδριο που καλούσε στην παραίτησή μου. Ο Αλ. Τσίπρας έχει επιλέξει να παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ νομιμοποιώντας τις διαδικασίες. Πλέον δεν ανήκουμε στον ίδιο πολιτικό χώρο. Τον ευχαριστώ που μου έδωσε την ευκαιρία».

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ξεκάθαρο δίλημμα σε όσους βουλευτές του κόμματος αμφιταλαντεύονται για το αν θα ανεξαρτητοποιηθούν, λέγοντας πως ο καθένας πρέπει να αποφασίσει αν τον εκφράζει αυτό που γίνεται στο κόμμα, ενώ εξαπέλυσε εκ νέου επίθεση στην Κουμουνδούρου και τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο, κατηγορώντας τον ότι δεν μπορεί να εμπνεύσει.

Ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά: «Καθόταν ώρες και περίμενε την απαρτία της Κεντρικής Επιτροπής για να με αποκλείσει. Εύχομαι να αισθάνεται υπερήφανος για αυτή την επιλογή του».

«Πατριωτικός ο χαρακτήρας» του κινήματος Κασσελάκη

Στο ερώτημα αν συμφωνεί με όσα είπε ο Αντώνης Σαμαράς για τη διαχείριση των ελληνοτουρκικών από την κυβέρνηση η απάντηση του Στέφανου Κασσελάκη ήταν καταφατική. «Συντάσσομαι με αυτή την κριτική. Υπάρχουν ενδείξεις ότι γίνονται συζητήσεις στις κλειστές αίθουσες. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στα εθνικά. Στη διακήρυξη του κινήματος δημοκρατίας έχουμε πατριωτικό χαρακτήρα. Δεν πρόκειται να υπάρξει καμία συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο».



Μιλώντας στο Prime Time, o επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας απέκλεισε πάντως κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας τόσο με τη ΝΔ, όσο και με τον ΣΥΡΙΖΑ θέτοντας ως στόχο το κίνημά του να γίνει κυβερνώσα δύναμη.



Πηγή: skai.gr

