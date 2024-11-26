Λευκός καπνός για τη συνάντηση Μητσοτσάκη-Ανδρουλάκη - Το παρασκήνιο που προηγήθηκε

Κλείδωσε σήμερα η πολυαναμενόμενη συνάντηση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη και θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στο Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή.

Το παρασκήνιο που προηγήθηκε

Ενάμιση μήνα μετά τις εκλογές του ΠΑΣΟΚ, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης αναβαπτίστηκε και ο Πρωθυπουργός τον κάλεσε για να τον συγχαρεί, κλείστηκε τελικά το ραντεβού με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να έχει πια τον ρόλο του Αρχηγού της Αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το ραντεβού ορίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες χθες μετά από επικοινωνία και συνεννόηση ανάμεσα στον Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Σπυρόπουλο και τον Στέλιο Κουτνατζή.

Οι δυο εξ απορρήτων των Προέδρων έβαλαν κάτω τις ημερομηνίες. Η Δευτέρα και η Τρίτη αποκλείστηκαν λόγω προγραμματισμένου ταξιδιού του Πρωθυπουργού στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ και το Πρόγραμμα του Νίκου Ανδρουλάκη είναι γεμάτο, με τους δυο άνδρες να κυκλώνουν στα ημερολόγια τις ημερομηνίες 4 και 5 Δεκεμβρίου και να καταλήγουν τελικά στην Τετάρτη και σε μια συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί πριν τη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό. Η συζήτηση θα είναι εφ’ όλης της ύλης.

Τετ α τετ

Μια συνάντηση που συζητήθηκε πολύ στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια ήταν αυτή του Νίκου Ανδρουλάκη με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ Νίνα Κασιμάτη στην παρουσίαση του πανεπιστημιακού συγγράμματος πολιτικής ιστορίας «ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - Αντιθέσεις, αντιφάσεις, εσωτερικές συγκρούσεις στο ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1974-1990», του Βασίλη Ασημακόπουλου.

Ήταν και οι δύο ομιλητές με τον φωτογραφικό φακό να συλλαμβάνει το στιγμιότυπο της συνάντησης, με τη Νίνα Κασιμάτη να πλησιάζει τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και να ακολουθεί θερμή χειραψία και ασπασμός.

Την ίδια ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης καλείται να αποφασίσει ποιον από τους βουλευτές του θα χρίσει ως τον τρίτο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο που δικαιούται πλέον το κόμμα ως Αξιωματική αντιπολίτευση. Τα ονόματα του Παναγιώτη Δουδωνή και του Παύλου Χρηστίδη ακούγονται έντονα ως πιθανοί υποψήφιοι.

