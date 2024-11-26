Γιασάρ Γκιουλέρ: «Έχει μειωθεί η ένταση στο Αιγαίο» - Έντονη αντίδραση κατά Κύπρου

Μιλώντας στην επιτροπή προϋπολογισμού του τουρκικού Κοινοβουλίου ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ σημείωσε ότι η Τουρκία συνεχίζει να «προστατεύει τα συμφέροντά της στη Γαλάζια και Ουράνια Πατρίδα μας», ενώ πρόσθεσε ότι «το τελευταίο διάστημα η ένταση στο Αιγαίο έχουν μειωθεί σημαντικά με τις αμοιβαίες προσπάθειες που καταβάλλουν οι δύο χώρες υπό την ηγεσία του Προέδρου μας και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας».

Ωστόσο, έντονη ήταν η αντίδρασή του για την Κύπρο, για την οποία είπε ότι προχωρά σε «επιβλαβείς για τη σταθερότητα δραστηριότητες»:

«Εκτός από τον αγώνα μας κατά της τρομοκρατίας και της ασφάλειας των συνόρων, προστατεύουμε επίσης τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στη Γαλάζια και Ουράνια Πατρίδα μας, σε υψηλό επίπεδο. Συνεχίζουμε αποτελεσματικά τις δραστηριότητές μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Το τελευταίο διάστημα η ένταση στο Αιγαίο έχουν μειωθεί σημαντικά με τις αμοιβαίες προσπάθειες που καταβάλλουν οι δύο χώρες υπό την ηγεσία του Προέδρου μας και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας. Μια άλλη συγκεκριμένη εξέλιξη αυτής της περιόδου είναι η επανέναρξη των Συναντήσεων Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Μετά τη συνάντηση που έγινε στην Άγκυρα τον περασμένο Νοέμβριο, πραγματοποιήσαμε άλλες δύο συναντήσεις φέτος, στην Αθήνα στις 22 Απριλίου και στην Κωνσταντινούπολη στις 6 Νοεμβρίου.

» Παρακολουθούμε στενά τις επιβλαβείς για τη σταθερότητα δραστηριότητες που πραγματοποιεί η ελληνοκυπριακή διοίκηση της Νότιας Κύπρου (σ.σ. Κυπριακή Δημοκρατία) υπό την ονομασία ανθρωπιστικής βοήθειας, η οποία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το συνεχιζόμενο περιβάλλον κρίσης στη Μέση Ανατολή και την αυξανόμενη κινητικότητα των ξένων χωρών στο νησί».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.