Κ. Μητσοτάκης: Αναγκαία η προσήλωση όλων στην τήρηση του Διεθνούς Δικαίου - Ρούτε: Ισχυρή σύμμαχος η Ελλάδα

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον νέο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προτεραιότητες του επόμενου κύκλου του ΝΑΤΟ, με ορίζοντα τη Σύνοδο Κορυφής της Χάγης, που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2025, καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

Συζητήθηκε ακόμα η συνεργασία ΕΕ - ΝΑΤΟ. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας και της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Επίσης, ενημέρωσε τον κ. Ρούτε αναλυτικά για την πρόταση για ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής ασπίδας για την αεράμυνα, εγχείρημα που θα ενισχύσει τη συλλογική ασφάλεια των κρατών-μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

«Ο συνδυασμός εμπειρίας, γνώσης και ικανοτήτων θα του επιτρέψει να ηγηθεί με επιτυχία στη συμμαχία, κάτι ιδιαίτερο κρίσιμο στη δύσκολη περίοδο την οποία διανύουμε», δήλωσε αρχικά στις κοινές τους δηλώσεις ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στον νέο ρόλο του Γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι δύο άνδρες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για όλα τα καυτά ζητήματα της επικαιρότητας, καθώς και τις στρατηγικές προτεραιότητες του ΝΑΤΟ. «Συζητήσαμε ιδιαίτερα τον εποικοδομητικό ρόλο της Ελλάδας, γιατί πράγματι η πατρίδα μας αναγνωρίζεται ως ένας ισχυρός πυλώνας ασφάλειας, σταθερότητας και δημοκρατίας σε αυτήν την ευαίσθητη και ταραγμένη νοτιοανατολική πτέρυγα της συμμαχίας και με το ειδικό ενδιαφέρον της Ελλάδας να στρέφεται στη νότια γειτονία, υπό τη σκιά τραγικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή».

Συνεχίζοντας, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ελπίδα για επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο, «ώστε τουλάχιστον αυτό το μέτωπο να μπορέσει να κλείσει το συντομότερο δυνατόν».

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε πως μαζί με τον Ρούτο εξέτασαν και τα όσα συμβαίνουν στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας, με κοινή θέση ότι «η υποστήριξη στην Ουκρανία πρέπει να συνεχιστεί, ειδικά τον χειμώνα. «Μένουμε συνεπείς στη δέσμη μέτρων της συνόδου κορυφής της Ουάσινγκτον. Η χώρα μας στέκεται σταθερά στο πλευρό των αμυνόμενων εδώ και χίλιες και κάποιες μέρες που διαρκεί αυτή η παράνομη (ρωσική) εισβολή».

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε επίσης ότι οι δύο τους συγκλείνανε και κάποιες θεμελιώδεις προτεραιότητες για όλους τους συμμάχους, στην ανάγκη ενίσχυσης της συλλογικής άμυνας, «στόχος που προϋποθέτει ισχυρή αμυντική βιομηχανία και σημαντικές επενδύσεις».

«Η Ελλάδα επενδύει λίγο παραπάνω από το 3% του ΑΕΠ της στην άμυνα. Είμαστε από τους πρωταγωνιστές στην Ευρώπη. Θέλω να θυμίσω ότι επενδύαμε άνω του 2% στην άμυνα και στις πολύ δύσκολες εποχές των μνημονίων, όταν άλλες ευρωπαϊκές χώρες επένδυαν πολύ λιγότερο από αυτό», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στις Βρυξέλλες γύρω από την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας. «Ειδικά για την εξεύρεση δημοσιονομικού χώρου, ιδιαίτερα για εκείνες τις χώρες που θέλουν να επενδύσουν περισσότερο στον τομέα αυτό, ώστε όλα τα κράτη μέλη να θωρακιστούν πιο αποτελεσματικά, και για την ανάγκη αντιπυραυλικής προστασίας, μετά και τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ουκρανία».

«Αναγνωρίσαμε από κοινού, ότι απέναντι στις σύνθετες προκλήσεις οι οποίες διαμορφώνονται στην εποχή μας, πρέπει να χτίζουμε γέφυρες συνεργασίας με τους εταίρους μας. Να προχωρούμε από κοινού, με πίστη στις θεμελιώδεις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης με αναγκαία και απαράκλητη προσήλωση όλων στην τήρηση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συνθηκών», τόνισε ο πρωθυπουργός.

“Αγαπητέ Μαρκ, η παρουσία σου εδώ σήμερα στην Αθήνα, με τη νέα σου ιδιότητα επισφραγίζει την κοινή μας προσήλωση σε αυτές τις αξίες. Γι αυτό και σε υποδέχομαι και πάλι στην Ελλάδα με τα λόγια του Ολλανδού φιλοσόφου Σπινόζα, που παραμένουν επίκαιρα εδώ και σχεδόν τέσσερις αιώνες: Ενωμένοι κατακτάμε πιο εύκολα όσα έχουμε ανάγκη, όπως πιο εύκολα αποκρούουμε και όσους κινδύνους μας περιβάλλουν” κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Ο Μαρκ Ρούτε από τη μεριά του χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρή σύμμαχο. Σημείωσε ακόμα ότι η χώρα μας έχει επενδύσει το 3% του ΑΕΠ της στην άμυνα, ενώ προχωρά σε νέο εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων.

Ο Ρούτε ανέφερε επίσης ότι συζητήθηκαν οι περιφερειακές προκλήσεις και ότι ως σύμμαχοι μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν ουσιώδη υποστήριξη στην Ουκρανία.

«Η Ελλάδα εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ πριν από 72 χρόνια. Έκτοτε, έχετε υπάρξει πιστή σύμμαχος και η χώρα έχει διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη της συλλογικής μας άμυνας. Η Ελλάδα έχει καταστήσει προτεραιότητα την ασφάλεια, δαπανώντας το 3% του ΑΕΠ στην άμυνα. Η Ελλάδα έχει έναν υψηλά καταρτισμένο στρατό».

Συνεχίζοντας, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει μια αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία. «Φιλοξενείτε σημαντικές εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και ασκήσεις. Η Ελλάδα έχει επίσης υποστηρίξει την Ουκρανία από τις πρώτες ημέρες της εισβολής της Ρωσίας».

Ο Ρούτε χαιρέτισε το ότι η Ελλάδα θα βοηθήσει στην επιτάχυνση της εκπαίδευσης Ουκρανών πιλότων και τεχνικών στα F-16.

Σημείωσε ακόμη ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί στον πόλεμό της στην Ουκρανία βορειοκορεατικά στρατεύματα και όπλα, ιρανικά drones και κινεζικά αγαθά για την αμυντική της βιομηχανία. «Πρόκειται για επικίνδυνη επέκταση του πολέμου και πρόκληση για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια. Η υποστήριξή μας στην Ουκρανία, την κρατάει στη μάχη. Πρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω για να αλλάξει η ροή της σύγκρουσης». Πρόσθεσε ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να παράσχει στην Ουκρανία την απαραίτητη αεράμυνα και να τηρήσει τη δέσμη μέτρων της συνόδου κορυφής της Ουάσινγκτον. Αναφέρθηκε στον συντονισμό της βοήθειας και της εκπαίδευσης στον τομέα της ασφάλειας, στην οικονομική δέσμευση ύψους 40 δισ. ευρώ και σε περαιτέρω μέτρα για να έρθει η Ουκρανία πιο κοντά στο ΝΑΤΟ.

«Ως ΝΑΤΟ έχουμε τη δυνατότητα να υπερασπιστούμε κάθε ίντσα της επικράτειας μας» διεμήνυσε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση, που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Ρούτε τόνισε ότι το ΝΑΤΟ οφείλει να κινηθεί στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της δικής του αποτροπής και άμυνας αυξάνοντας τις σχετικές επενδύσεις και τις παραγωγικές δυνατότητές του.

Κλείνοντας, ο Ρούτε ευχαρίστησε τον Κ. Μητσοτάκη για την υποδοχή και τη φιλία του και σημείωσε ότι ανυπομονεί για τη συζήτησή τους στο γέυμα μετά τις κοινές τους δηλώσεις.

Παρακολουθήστε τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα στην Αθήνα μετά τη χθεσινή του επίσκεψη στην Τουρκία.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Καλημέρα. Υποδεχόμαστε σήμερα στην Αθήνα τον καλό μου φίλο Mark Rutte, υπό τη νέα του πλέον ιδιότητα, ως Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Είμαι απολύτως βέβαιος -είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε μαζί για πέντε χρόνια στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο- ότι αυτός ο συνδυασμός εμπειρίας, γνώσης και ικανοτήτων θα του επιτρέψει να ηγηθεί με επιτυχία στη Συμμαχία, κάτι ιδιαίτερα κρίσιμο στη δύσκολη περίοδο την οποία διανύουμε.

Στην πρώτη μας συνάντηση είχαμε την ευκαιρία να προσεγγίσουμε όλα τα καυτά ζητήματα της διεθνούς επικαιρότητας, καθώς φυσικά και τις στρατηγικές προτεραιότητες του ΝΑΤΟ. Συζητήσαμε ιδιαίτερα τον εποικοδομητικό ρόλο της Ελλάδας, γιατί πράγματι η πατρίδα μας αναγνωρίζεται ως ένας ισχυρός πυλώνας ασφάλειας, σταθερότητας και δημοκρατίας σε αυτήν την ευαίσθητη και ταραγμένη νοτιοανατολική πτέρυγα της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Και με το ειδικό ενδιαφέρον της Ελλάδος να στρέφεται προφανώς στη Νότια Γειτονία, υπό τη σκιά μάλιστα των τραγικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, να εκφράσω κι εγώ την ελπίδα μου ότι αυτή τη φορά οι διαπραγματεύσεις για μία κατάπαυση του πυρός στον νότιο Λίβανο θα τελεσφορήσουν, ώστε τουλάχιστον αυτό το μέτωπο να μπορέσει να κλείσει το συντομότερο δυνατόν.

Και βέβαια, εξετάσαμε όσα συμβαίνουν στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας, με μία κοινή θέση ότι η υποστήριξη στην Ουκρανία πρέπει να συνεχιστεί, ειδικά τον χειμώνα, ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει. Αυτό σημαίνει ότι μένουμε συνεπείς στη δέσμη μέτρων της Συνόδου Κορυφής της Ουάσιγκτον. Η χώρα μας στέκεται σταθερά στο πλευρό των αμυνόμενων, εδώ και χίλιες και κάποιες μέρες που διαρκεί αυτή η παράνομη εισβολή.

Συγκλίναμε, επίσης, σε μία από τις θεμελιώδεις προτεραιότητες για όλους τους συμμάχους, στην ανάγκη ενίσχυσης της συλλογικής μας άμυνας. Στόχος που προϋποθέτει, βέβαια, ισχυρή αμυντική βιομηχανία, σημαντικές επενδύσεις, αλλά πιστεύω πως είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πολλές φορές και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μια πιο λειτουργική σχέση μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να ενδυναμωθεί ακόμα περισσότερο ο ευρωπαϊκός πυλώνας της Συμμαχίας.

Η Ελλάδα επενδύει λίγο παραπάνω από το 3% του ΑΕΠ της στην άμυνα. Είμαστε από τους πρωταγωνιστές στην Ευρώπη και θέλω να θυμίσω ότι επενδύαμε άνω του 2% στην άμυνα και τις πολύ δύσκολες εποχές των μνημονίων, όταν άλλες ευρωπαϊκές χώρες επένδυαν πολύ λιγότερο από αυτό.

Έχουμε καταθέσει βέβαια και συγκεκριμένες προτάσεις στις Βρυξέλλες γύρω από την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας -ειδικά για την εξεύρεση δημοσιονομικού χώρου, ιδιαίτερα για εκείνες τις χώρες που θέλουν να επενδύσουν περισσότερο στον τομέα αυτόν, ώστε όλα τα κράτη-μέλη να θωρακιστούν πιο αποτελεσματικά- και την ανάγκη μιας κοινής αντιπυραυλικής προστασίας.

Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ουκρανία, νομίζω ότι αυτή καθίσταται περισσότερο επίκαιρη παρά ποτέ. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία θα ενίσχυε και θα συμπλήρωνε τον ρόλο της Συμμαχίας στην ήπειρό μας. Και νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα για να συζητήσουμε πώς αυτή η αναγκαιότητα θα γίνει πράξη.

Και βέβαια, στη συνάντησή μας είχαμε την ευκαιρία να επαναβεβαιώσουμε και τη δέσμευσή μας στην πολύτιμη κληρονομιά των 72 ετών της παρουσίας μας στη Συμμαχία και, παράλληλα, την ισχυρή θέληση της χώρας μας να συνεχίσει στο ίδιο μονοπάτι.

Αναγνωρίσαμε, τέλος, από κοινού ότι απέναντι στις σύνθετες προκλήσεις οι οποίες διαμορφώνονται στην εποχή μας, στον κόσμο μας, πρέπει να χτίζουμε γέφυρες συνεργασίας με τους εταίρους μας. Να προχωρούμε από κοινού, με πίστη στις θεμελιώδεις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, με αναγκαία και απαρέγκλιτη προσήλωση όλων στην τήρηση του Διεθνούς Δικαίου, αλλά -να το τονίσω- και των διεθνών συνθηκών. Οι διεθνείς συνθήκες αποτελούν τη βάση της διεθνούς αρχιτεκτονικής ασφάλειας, κάτι το οποίο, βέβαια, αφορά ιδιαίτερα και την ευαίσθητη περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.

Αγαπητέ Mark, η παρουσία σου εδώ σήμερα στην Αθήνα, με τη νέα σου ιδιότητα, επισφραγίζει την κοινή μας προσήλωση σε αυτές τις αξίες. Γι’ αυτό και σε υποδέχομαι και πάλι στην Ελλάδα με τα λόγια του Ολλανδού φιλοσόφου Σπινόζα, που παραμένουν επίκαιρα εδώ και σχεδόν τέσσερις αιώνες: “Ενωμένοι κατακτάμε πιο εύκολα όσα έχουμε ανάγκη, όπως πιο εύκολα αποκρούουμε και όσους κινδύνους μας περιβάλλουν”. Τα είπε πολύ καλά τέσσερις αιώνες πριν.

Και πάλι, καλωσόρισες στην Αθήνα».

Στο εμταξύ, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια συναντήθηκε νωρίτερα ο Ρούτε, στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Αθήνα, αλλά και με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Όπως ανέφερε νωρίτερα σε ανάρτησή του ο κ. Δένδιας, συζήτησαν με τον Ρούτε μεταξύ άλλων τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τις σχέσεις Ε.Ε. και ΝΑΤΟ, τις σχέσεις της Ελλάδας με τα κράτη μέλη της Συμμαχίας στην ευρύτερη περιοχή, τα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα ασφάλειας. Επίσης, οι δύο άνδρες αναφέρθηκαν στην ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας, όπως και στον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Συναντήθηκα σήμερα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Mark Rutte @SecMarkrutte στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.



Συζητήσαμε μεταξύ άλλων για:

🔹Τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

🔹Τις σχέσεις Ε.Ε. και ΝΑΤΟ.

🔹Τις σχέσεις της Ελλάδας με τα κράτη μέλη της Συμμαχίας στην ευρύτερη περιοχή.… pic.twitter.com/ASrPFfFQME — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 26, 2024

Ο Μαρκ Ρούτε συναντήθηκε χθες Δευτέρα και με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον οποίο συζήτησε για τις αυξανόμενες προκλήσεις «για τη συλλογική μας ασφάλεια», συμπεριλαμβανομένης της απειλής της τρομοκρατίας, του πολέμου στην Ουκρανία και της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

«Σε έναν όλο και πιο απρόβλεπτο κόσμο, η Τουρκία συμβάλει ανεκτίμητα στο ΝΑΤΟ», τόνισε ο Ρούτε.

