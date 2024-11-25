Πρεμιέρα με φιλοξενούμενο τον Στέφανο Κασσελάκη, ο οποίος ανακοίνωσε την ίδρυση του κόμματος «Κίνημα Δημοκρατίας» πραγματοποίησε η Prime Time ζώνη του ΣΚΑΪ, η οποία, κάθε Δευτέρα 21:00 με 22:00, θα παρουσιάζει ειδησεογραφικά ντοκιμαντέρ, συνεντεύξεις, έρευνες, πάντα με βάση την τρέχουσα επικαιρότητα.

Ο Στέφανος Κασσελάκης μίλησε για το ιδεολογικό στίγμα του νέου κόμματος, αναφέρθηκε στους βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ενδέχεται να τον ακολουθήσουν, τα οποία και κάλεσε να αναζλογιστούν αν θέλουν να παραμείνουν στο κόμμα της Κουμουνδούρου μετά τα τελευταία γεγονός και μίλησε για συμμετοχή του κόσμου στις αποφάσεις, μέσω της τεχνολογίας.

«Να ευχηθούμε καλό ξεκίνημα στην εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ! Καλή αρχή! Μακάρι να μπορεί να ενημερώνεται ο κόσμος σε αυτή τη σημαντική ζώνη στην αρχή της εβδομάδας για όλα τα σημαντικά θέματα που αφορούν στην κοινωνία μας και να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, μία πάρα πολύ σημαντική ημέρα ειδικά στη χώρα μας, διότι έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα σε αυτό το ζήτημα και είναι ευθύνη της Πολιτείας να μπορεί να παρέχει όλο το νομικό πλαίσιο και θεσμικό πλαίσιο για να υπάρχει ασφάλεια στο σπίτι», δήλωσε αρχικά ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ο κ. Κασσελάκης ρωτήθηκε για το ιδεολογικό στίγμα του νέου κόμματος: «Η Κεντροαριστερά δεν είναι παντοπωλείο και η δημοκρατία δεν είναι α λα καρτ. Ένα κόμμα το οποίο είναι στην Κεντροαριστερά και είναι βαθιά συμμετοχικό και δημοκρατικό, μπορεί σίγουρα να εκπροσωπήσει τις αξίες της Αριστεράς και να είναι αντάξιο των αγώνων που η Αριστερά έχει ως λάβαρό της, των αγώνων του Πολυτεχνείου, της Αντίστασης και ούτω καθεξής. Αυτό που κάνει ένα κεντροαριστερό κόμμα διαφορετικό, είναι η εσωτερική του δημοκρατία, η συμμετοχική δημοκρατία. Και το κάναμε αυτό πράξη από την πρώτη στιγμή.

Είναι απολύτως ξεκάθαρο αυτό το οποίο είναι. Μάλιστα. Τα σχόλια σχετικά με την διακήρυξη που παρουσιάσαμε το Σάββατο το βράδυ ήταν ότι υπάρχει ένα ξεκάθαρο ιδεολογικό στίγμα. Άρα χαίρομαι πάρα πολύ που το έχω ακούσει αυτό να λέγεται από αναλυτές. Από κει και πέρα πρέπει να γίνει πράξη. Διότι είναι ένα πράγμα να λες. Βεβαίως εμείς θεωρούμε ότι η θάλασσα έχει σύνορα, αλλά συγχρόνως αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε τα στραβά μάτια στα pushbacks τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή, δεν σημαίνει ότι θα μεταχειριστούμε αυτές τις ταλαιπωρημένες ψυχές των μεταναστών με έναν τρόπο απάνθρωπο, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή. Ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό αυτό το ίδιο με την όλη έννοια της επιχειρηματικότητας, είναι κάτι το οποίο είχε λοιδορηθεί από τον χώρο στον οποίο ανήκα και όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή το έχω θέσει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα μας, η επιχειρηματικότητα και καινοτομία».

Ο κ. Κασσελάκης εξαπέλυσε εκ νέου επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτή τη στιγμή ακολουθήσει μια πορεία η οποία βασίζεται σε αντιδημοκρατικές πρακτικές. Προφανώς δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο συνεργασίας. Από κει και πέρα όμως, το βασικό είναι βάσει των αρχών της διακήρυξης μας, να έχουμε προγραμματικές συγκλίσεις, αλλά δεν πρόκειται να θυσιάσουμε στο πνεύμα της σύγκλισης τη βασική μας φιλοσοφία που είναι για το κοινωνικό σύνολο».

Αναφερόμενος στη λέξη «αμεσοδημοκρατία» που χρησιμοποίησε σε δηλώσεις του, ο Στέφανος Κασσελάκης μίλησε για συμμετοχή του κόσμου στις αποφάσεις, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, ωστόσο αναφέρθηκε και σε «αναλυτικό πρόγραμμα» που θα διαθέτει η κυβέρνησή του, με έτοιμες και κοστολογημένες, βάσει προυτεραιοτήτων, προτάσεις νόμου.

«Μπορεί να υπάρχουν άλλες κρίσιμες αποφάσεις που μπορεί να χρειαστεί να να προσφύγεις στην κρίση του λαού. Αλλά επαναλαμβάνω ότι το πιο βασικό είναι σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Να το δούμε αυτό να γίνεται πράξη. Διότι με αυτόν τον τρόπο θα λογοδοτεί πιο πολύ η τοπική αυτοδιοίκηση και με έναν τρόπο που αντικατοπτρίζει αυτό που θέλει ο λαός στην καθημερινότητά του. Για το κόμμα μας, παραδείγματος χάριν, σας λέω ένα παράδειγμα για το ζήτημα των συνεργασιών που λέτε. Εκεί θεωρώ ότι είναι σημαντικό να γνωμοδοτήσει η βάση του κόμματος αν επιθυμεί συνεργασία με κάποιον άλλο χώρο ή όχι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα πορευτούμε για συνεργασία. Εμείς πορευόμαστε», είπε χαρακτηριστικά, προσδιορίζοντας τι εννοεί με το σχέδιο συμμετοχής του κόσμου στις αποφάσεις.

Ο κ. Κασσελάκης απέφυγε να αναφερθεί σε ονόματα βουλευτών που θα τον ακολουθήσουν, ώστε, πιθανόν, το νέο κόμμα να συστήσει κοινοβουλευτική ομάδα. «Το βασικό είναι να υπάρξει μια ομάδα δημοκρατών, ανεξάρτητων, προοδευτικών βουλευτών, οι οποίοι θα μπορούν να συνεργαστούν ανάμεσά τους. Διότι προφανώς, όπως έχω πει, θεωρώ ότι παραμένοντας στον ΣΥΡΙΖΑ βάση αυτών που έχουν γίνει τους τελευταίους δύο-τρεις μήνες, αυτό είναι σαν να νομιμοποιείς αυτά τα οποία έχουν γίνει, που είναι αντιδημοκρατικές πρακτικές. Πάρα πολύ απλά. Από κει και πέρα δικαίωμά τους είναι. Προσωπικά θα παλέψω πάντα για να έχουν το δικαίωμα της φωνής τους».

Όσον αφορά το θέμα των εδρών, ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε: «Είναι ένας εντελώς άδικος συμψηφισμός. Διότι από τη μία έχεις μία ομάδα ανθρώπων που έχασαν δημοκρατικά και έφυγαν. Και από την άλλη έχεις την πλειοψηφία του κόμματος που αποκλείστηκε. Έχεις την πλειοψηφία ενός κόμματος που αποκλείστηκε από μηχανισμούς ακριβώς επειδή κέρδισαν και εκδιώχθηκε. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κάποιος να συμψηφίζει. Αλλά εγώ δεν ζητώ από τους βουλευτές να έρθουν αυτή τη στιγμή στο Κίνημα Δημοκρατίας. Να σας πω γιατί; Διότι ξέρω πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να αποδείξω πολλά από εδώ και πέρα. Αυτό όμως που τους ζητώ, είναι να σκεφτούν το δημοκρατικό τους καθήκον, να αναλογιστούν την ευθύνη τους μπροστά στον κόσμο. Στη βάση που βρέθηκε αποκλεισμένος από αυτό το συνέδριο, έχοντας ταξιδέψει πολλά χιλιόμετρα. Και αφού το αναλογιστούν, ας αποφασίσουν ο καθένας και η καθεμιά με τη δική του, με το δικό του κριτήριο».

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται να... άλλαξε σελίδα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι απολύτως σεβαστή η επιλογή του. Πλέον δεν ανήκουμε στον ίδιο πολιτικό χώρο. Τον ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου έδωσε να είμαι στο Επικρατείας. Από εκεί και πέρα προχωρώ. Προχωράω με μια μεγάλη κοινωνική ξαναμιλήσαμε. Δεν έχουμε μιλήσει από το συνέδριο».

Σε ερώτηση για το αν θέλει να γίνει πρωθυπουργός, είπε: «Καταλαβαίνετε ότι αναγκαστικά σε αυτή τη χώρα κάποιος θα είναι πρωθυπουργός. Η θέση στο Μαξίμου δεν είναι αυτοσκοπός. Το ζήτημα είναι πώς αλλάζεις την κοινωνία για την οποία ενδιαφέρεσαι. Και όπως ξέρετε, οι Έλληνες του εξωτερικού έχουν μια νοσταλγία για την πατρίδα τους, πολλές φορές τσαντίζονται που βλέπουν γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να φτιάξει τα κακώς κείμενα.

Σχολιάζοντας την εκλογή νέου προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ, είπε: «Απλά θα πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Φάμελλος δεν μπορούν να εμπνεύσουν για κάτι διαφορετικό και από εκεί και πέρα προχωράμε ανεξάρτητα σε μια νέα αρχή για την ελληνική πολιτική σκηνή».

Επιστρέφοντας στις πιθανές αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασσελάκης είπε: «Η δική μου πρόθεση δεν είναι να έρθουν σε εμένα. Μακάρι να θελήσουν να έρθουν και να συνδιαμορφώσουν το νέο ξεκίνημα για το κίνημα. Από κει και πέρα πρέπει να αναλογιστούν αυτά τα οποία έχουν δει με τα μάτια τους να γίνονται στο συνέδριο και να αναλογιστούν εάν θεωρούν ότι η κοινωνία θα το ξεχάσει αυτό. Γι αυτό σας εγγυώμαι ότι η κοινωνία δεν το ξεχνά».

Σε ερώτηση για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, εξέφρασε την άποψη ότι δεν πρέπει να παραμείνει η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αν και τη συμπαθεί: «Όχι, δε νομίζω ότι πρέπει να παραμείνει η κυρία Σακελλαροπούλου, αν και μου είναι πάρα πολύ συμπαθής προσωπικά. Θεωρώ ότι η στάση της στο ζήτημα των υποκλοπών και στα Τέμπη, αλλά κυρίως στο ζήτημα των υποκλοπών δεν ήταν επαρκής. Δηλαδή είσαι το άτομο που ρυθμίζει και το πολίτευμα. Το άτομο το οποίο πρέπει κατά τη γνώμη μου, ο ρόλος του του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν είναι μόνο διακοσμητικός, δεν είναι διακοσμητικός. Ο ρόλος, είναι είναι να μπορείς να παρεμβαίνεις στο δημόσιο λόγο όταν βλέπεις ότι συνταγματικά δικαιώματα παραβιάζονται.

Ο Στέφανος Κασσελάκης παραδέχθηκε ότι γράφει βιβλίο... «Θέλω να παρουσιάσω τους λόγους για τους οποίους βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι και το όραμά μου για τη χώρα, βάση και της πολιτικής ωρίμανσης που είχα τον τελευταίο χρόνο. Άρα τουλάχιστον να μπορεί κάποιος να δει συνοπτικά ακριβώς το στο γιατί είμαι εδώ. Ποιος είμαι και γιατί δεν θα τους προδώσω;».

