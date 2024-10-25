«Με αντιδημοκρατικές και αντικαταστατικές πρακτικές και μεθοδεύσεις, οι οποίες φτάνουν πλέον έως και τη φίμωση των απλών μελών, η ευκαιριακή πλειοψηφία της Κ.Ε επιχειρεί να παρεμποδίσει την υποψηφιότητα του Στέφανου Κασσελάκη για τις εκλογές προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ», τονίζουν πηγές από το περιβάλλον του Κασσελάκη.

«Αυτή η τακτική, που αποκαλύπτει την ανησυχία όσων επιθυμούν να διατηρήσουν τον έλεγχο του κόμματος ακόμη και ενάντια στη βούληση των μελών του, δυναμιτίζει τη δημοκρατική διαδικασία και υποσκάπτει τις αξίες μας», υπογραμμίζουν οι ίδιοι κύκλοι και προσθέτουν: «Μάλιστα, η ευκαιριακή αυτή "πλειοψηφία" διαρρέει σε φιλικά προς την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη Μέσα Ενημέρωσης ότι οι υποψήφιοι για την προεδρία είναι δήθεν μόνο τέσσερεις, επιμένοντας να λειτουργούν με αντικαταστατικούς όρους και να παρερμηνεύουν το καταστατικό του κόμματος.

Είναι εξαιρετικά θλιβερό ότι προβάλλονται ισχυρισμοί πως η Κεντρική Επιτροπή αποτελεί το ανώτατο όργανο, όταν στην πραγματικότητα το Συνέδριο είναι εκείνο που έχει την εξουσία να εγκρινει και ανακηρύξει υποψηφιότητες για την προεδρία.

Ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ μάχεται καθημερινά για τις δημοκρατικές αξίες τόσο στη χώρα όσο και στο κόμμα.

Παρά τις προσπάθειες από συγκεκριμένα κέντρα αποφάσεων, οι ψηφοφόροι κατανοούν ότι η αποκατάσταση της δημοκρατικής διαδικασίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω του Συνεδρίου.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι ο Στέφανος Κασσελάκης, με πλήρη διαφάνεια, έχει καταθέσει εμπρόθεσμα τον φάκελό του, συνοδευόμενο από 87 υπογραφές μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Στον φάκελο συμπεριλαμβάνεται και το πόθεν έσχες του, το οποίο μάλιστα αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ώρα της αλήθειας πλησιάζει, και μόνο μέσω των δημοκρατικών διαδικασιών το κόμμα μας μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Η ανατροπή αυτών των αντικαταστατικών μεθοδεύσεων είναι πια επιτακτική, καθώς η ενότητα και η δημοκρατία οφείλουν να είναι οι πυλώνες της πορείας μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.