Ολοκληρώθηκε και σε β' ανάγνωση, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, η επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο, «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης αποβλήτων, τη βελτίωση του πλαισίου εξοικονόμησης ενέργειας, την ανάπτυξη των έργων ενέργειας και την αντιμετώπιση πολεοδομικών ζητημάτων», το οποίο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.

Υπέρ της αρχής του, τάχθηκε η ΝΔ, ενώ το ΠΑΣΟΚ, μαζί με ΚΚΕ και Νέα Αριστερά καταψήφισαν και ο ΣΥΡΙΖΑ, με ΕΛ.ΛΥ, ΝΙΚΗ, Πλεύση Ελευθερίας και Σπαρτιάτες, επιφυλάχθηκαν στη συζήτηση και ψήφιση του στην Ολομέλεια της Βουλής, που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου.

Κλείνοντας τη συζήτηση και απαντώντας στην κριτική της Αντιπολίτευσης, η οποία αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα των στόχων του νομοσχεδίου και έκανε λόγο για έλλειψη ενεργειακής δημοκρατίας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, αντέτεινε ότι «πραγματική ενεργειακή δημοκρατία υπάρχει όταν επιτυγχάνουμε χαμηλές τιμές».

«Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν οι επιχειρηματίες. Μας ενδιαφέρουν οι καταναλωτές και πως θα εξασφαλίσουμε χαμηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στους παρόχους.

Υιοθετούμε κύκλους, εν γένει, στην πράσινη ανάπτυξη. Πάμε με σωφροσύνη να αμβλύνουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην ενεργειακή αγορά και να εξασφαλίσουμε χαμηλές τιμές», τόνισε ο κ. Σκυλακάκης και συμπλήρωσε:

«Η μεγαλύτερη αλλαγή που γίνεται με το νομοσχέδιο είναι ότι εμείς λέμε στους επενδυτές, ελάτε χωρίς επιδοτήσεις. Κάντε αποθήκευση, βάλτε μπαταρίες. Έτσι θα πέσουν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας».

Έμφαση έδωσε ο κ. Σκυλακάκης, στην τροπολογία που θα κατατεθεί την ερχόμενη Πέμπτη, η οποία θα ρυθμίζει το ζήτημα των τηλεθερμάνσεων στη Δυτική Μακεδονία, τονίζοντας ότι «κανένα κόμμα δεν έχει φέρει καμία πραγματική εναλλακτική πρόταση και δεν υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή, εναλλακτική λύση από το φυσικό αέριο».

«Ή θα έπρεπε να σταματήσει η τηλεθέρμανση και να παγώσουν 45.000 νοικοκυριά και να ψάξει καθένα τη λύση του, ή να κάνουμε αυτή τη λύση που θα φέρουμε βελτιώνοντας τη συμφωνία. Θα καταθέσουμε τη σχετική τροπολογία και καλώ όλα τα κόμματα να τη στηρίξουν, γιατί θα είναι ευεργετική και θα ότι εξασφαλίζει πολύ χαμηλές τιμές σε νοικοκυριά που είναι σε μία περιοχή με μεγάλες δυσκολίες λόγω της απολιγνιτοποίησης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο γενικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Μιλτιάδης Ζαμπάρας, χαρακτήρισε, «λανθασμένη και σκόπιμα αποπροσανατολιστική την κατηγορία της κυβέρνησης ότι δεν ενδιαφέρει τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, η ανάγκη και η χρησιμότητα της πράσινης ενέργειας και η απεξάρτηση της ενέργειας της χώρας από τα ορυκτά».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι, «δεν υπάρχει ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τις ΑΠΕ, αντίθετα έρχεται ένα σχέδιο νόμου χωρίς έλεγχο στα υπερκέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων».

«Εσείς παίζεται με τη βιωσιμότητα των μικρών έργων. Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να μοιράζετε ενεργειακό χώρο στις μεγάλες επιχειρήσεις. Εμείς τονίζουμε την αναγκαιότητα των ενεργειακών κοινοτήτων, όπου έχουμε το μικρότερο ποσοστό την ΕΕ και οι οποίες αντιμετωπίζονται από εσάς με απαξίωση. Προχωράτε με φαστ τρακ διαδικασίες, δεν αντιμετωπίζετε το μεγάλο πρόβλημα που είναι η αποθήκευση και ευνοείτε τους μεγάλους παραγωγούς. Ο κεντρικός σας σχεδιασμός είναι στη λογική των φωτογραφικών διατάξεων, των μπαλωμάτων και το μοίρασμα ξανά του ενεργειακού χώρου που δεν υπάρχει, χωρίς να έχετε κάνει πραγματική διαβούλευση με τους φορείς», ανέφερε ο κ. Ζαμπάρας.

Ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Φραγκίσκος Παρασύρης, έκανε λόγο «για διάσπαρτα, αόριστα και χωρίς ενιαία συνοχή, άρθρα του νομοσχεδίου, τα οποία διατρέχει η αντίληψη του υπερσυγκεντρωτισμού».

«Σε σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, της αποστερείται, την απογυμνώνεται από σημαντικές αρμοδιότητες και ευθύνες που είχε. Έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις ως προς τους στόχους και την αποτελεσματικότητα του σχεδίου. Χρειάζεται αλλαγή προτεραιοτήτων. Η προτεραιότητα τώρα είναι να φέρει μπροστά τα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που έχουν ενσωματωμένη την μπαταρία αποθήκευσης», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Παρασύρης.

Κατά του νομοσχεδίου, το οποίο όπως είπε, «έχει μοναδικό στόχο να ικανοποιήσει συγκεκριμένα συμφέροντα μεγάλων ενεργειακών ομίλων και βάλει εναντίων των μικρών επιχειρήεων», δήλωσε η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ, Αφροδίτη Κτενά.

Υποστήριξε ακόμα ότι, «δεν διασφαλίζεται κανένα εργασιακό δικαίωμα, ενώ τα 900 εκ ευρώ που θα δοθούν μέχρι το 2027, για την διαχείριση του προγράμματος των αποβλήτων, θα μοιραστούν για τις ανάγκες των ομίλων και όχι για τις αποψιλωμένες υπηρεσίες των περιφερειών».

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Μπούμπας, υποστήριξε, ότι «τα επόμενα χρόνια οι πάροχοι θα πληρώσουν πολύ ακριβά το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, διότι από τη στιγμή που θα αναλάβουν τα έργα μεγάλοι ιδιώτες επιχειρηματίες, θα προσπαθήσουν να κάνουν απόσβεση του κόστους της επένδυσης τους».

Την έντονη διαφωνία του κόμματος της στο νομοσχέδιο, εξέφρασε η ειδική αγορήτρια της Νέας Αριστεράς, Θεοπίστη Πέρκα, τονίζοντας ότι «αφαιρείται η αρμοδιότητα της διαχείρισης των αποβλήτων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και αυτό παραβιάζει ξεκάθαρα το σύνταγμα».

«Οι μικροί παραγωγοί ενέργειας θα βιώσουν οδυνηρές συνέπειες και μόνο οι καθετοποιημένοι, με υπερκέρδη, θα ωφεληθούν. Η απουσία ενεργειακών κοινοτήτων και αποθήκευσης είναι δύο προβλήματα που θα έχουν οδυνηρό αντίκτυπο στους καταναλωτές», ισχυρίστηκε η κ. Πέρκα.

Ο ειδικός αγορητής της ΝΙΚΗΣ, Κομνηνός Δελβερούδης, υποστήριξε ότι «υπάρχει και υπερπαραγωγή και υπεραδειοδότηση ΑΠΕ», εκτίμησε ότι «οι μικρομεσαίοι θα βιώσουν τις πιο οδυνηρές συνέπειες» και τόνισε «την ανάγκη άμεσων μέτρων για αποθήκευση και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων».

Ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, υπογράμμισε ότι «το νομοσχέδιο δεν είναι μία μεταρρύθμιση βάθους όπως έχει ανάγκη η χώρα, αλλά βρίθει αποσπασματικών ρυθμίσεων».

«Επιχειρείται πρόχειρα από την κυβέρνηση η πράσινη μετάβαση. Απουσιάζει ένα σαφές, ολοκληρωμένο σχέδιο. Το μερίδιο του λέοντος παίρνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις ενώ θα έπρεπε οι μικρές ενεργειακές κοινότητες να ενισχυθούν για να πέσουν οι τιμές ρεύματος που στη χώρα μας είναι πανάκριβες», τόνισε ο κ. Καζαμίας.

Ο ειδικός αγορητής των Σπαρτιατών, Ιωάννης Κόντης, εστίασε στην κριτική που είχαν ασκήσει οι αρμόδιοι εξωκοινοβουλευτικοί φορείς που κλήθηκαν στην επιτροπή, τονίζοντας ότι «όλες οι δημοτικές αρχές αντιδρούν στο νομοσχέδιο ζητώντας να τους δοθεί η δυνατότητα να έχουν οι ίδιες την αρμοδιότητα για την διαχείριση των αποβλήτων και της ανακύκλωσης».

Από την πλευρά του, ο γενικός εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο, «μεγάλη μεταρρύθμιση που απαντά τόσο στις τρέχουσες όσο και στις μελλοντικές προκλήσεις, για μια πιο βιώσιμη πράσινη Ελλάδα, με ισχυρούς φορείς διαχείρισης αποβλήτων και με δημιουργία και ενίσχυση διαφορετικής τεχνολογίας ΑΠΕ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

