Την επίθεση κατά του ευρωβουλευτή της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντη Μπελέρη, κατά την έξοδο του από το Αλβανικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο επίσημης αποστολής Αντιπροσωπείας του Ευρωκοινοβουλίου για τη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Αλβανίας, καταδικάζει σύσσωμη η ευρωομάδα της ΝΔ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η επικεφαλής των ευρωβουλευτών της ΝΔ, Ελίζα Βόζεμπεργκ.

Όπως αναφέρεται, «κατά τη διάρκεια του προπηλακισμού και της επίθεσης με αυγά και γιαούρτια από διαδηλωτή κατά του κ. Φρέντη Μπελέρη, υπήρξε προφανής απουσία οποιασδήποτε μορφής κρατικής προστασίας, η οποία θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την επίθεση».

Υπογραμμίζεται, δε, ότι «σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 29 της Σύμβασης της Βιέννης, το αλβανικό κράτος, ως οικοδεσπότης της αποστολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υποχρεούται να μεριμνήσει για την προστασία όλων των συμμετεχόντων της διπλωματικής αποστολής» και ότι «η έλλειψη μέτρων προστασίας αποτελεί σαφή παραβίαση των σχετικών διατάξεων της Σύμβασης της Βιέννης».

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι «η αλβανική κυβέρνηση θα έπρεπε να προχωρήσει άμεσα μετά το συμβάν σε έρευνα, αναγνώριση και σύλληψη του δράστη της επίθεσης» και ότι «σε αυτό το πλαίσιο, το υπουργείο Εξωτερικών της Αλβανίας καλείται να εκδώσει ανακοινωθέν συγγνώμης προς τον ευρωβουλευτή κ. Φρέντη Μπελέρη για το συμβάν και την παραβίαση της διπλωματικής ασυλίας».

«Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σύσσωμη η ευρωομάδα της ΝΔ καταδικάζει την επίθεση και τονίζει ότι η έλλειψη δράσης από τις αλβανικές αρχές δεν αρμόζει σε χώρα υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ και παραβιάζει κατάφωρα τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

