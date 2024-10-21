Τη μονάδα 5 της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα επισκέφθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης ο οποίος ανέβασε βίντεο με το οποίο ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για το κλείσιμό της.

«Είναι μία υπερσύγχρονη μονάδα η οποία αφήνει ένα πολύ μικρό αποτύπωμα, παρά το γεγονός ότι καίει λιγνίτη για να παράγει ηλεκτρισμό», αναφέρει στο βίντεο που ανέβασε και προσθέτει: «Αυτή η μονάδα έχει πλέον γίνει η επιτομή της βίαιης απολιγνιτοποίησης. Δηλαδή μίας ψευτοπράσινης ανάπτυξης του Κ. Μητσοτάκη η οποία καθιστά όλη αυτήν την περιοχή οικονομικά ευάλωτη.

Αντί να αξιοποιήσουμε μια επένδυση σχεδόν 2 δισ. € και να μπορέσουμε να έχουμε μια ομαλή μετάβαση στις πράσινες τεχνολογίες και στις ΑΠΕ, αντί γι’ αυτό ούτε χωροταξικό χάρτη έχουμε για τις πράσινες τεχνολογίες. Και κλείνουμε αυτή τη μονάδα κάνοντας την περιοχή οικονομικά ευάλωτη. Μια περιοχή με μεγάλη ανεργία και μεγάλη φτώχεια.

Αυτός δεν είναι τρόπος να προστατεύσεις την τοπική κοινωνία σε μία φάση που χρειάζεται τη στήριξη της Πολιτείας».

Δείτε την ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη:

Πηγή: skai.gr

