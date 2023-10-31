Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Μπορεί η οικονομία να καταγράφει θετική τροχιά με την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και την καλή πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ωστόσο τα εμπόδια που προκαλεί η ακρίβεια στα νοικοκυριά παραμένει νούμερο ένα "αντίπαλος" για την κυβέρνηση που συνεχίζει να επενδύει σε μέτρα στήριξης των πολιτών ώστε να απορροφήσει τους κραδασμούς που προκαλούνται.

Η καθημερινότητα παραμένει άλλωστε αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του Μεγάρου Μαξιμου το οποίο εστιάζει σε αυτή και επενδύει στην επίλυση όλων εκείνων των προβλημάτων που τη δυσχαιρένουν.

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα στοίχημα που βάζει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενόψει και της επόμενης κάλπης των ευρωεκλογών, που θα στηθεί εκ νέου τον Ιούνιο, και πρέπει ο ενδιάμεσος πολιτικός χρόνοα να αξιοποιηθεί ανάλόγως ώστε να φέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφενός για την στήριξη των πολιτών και αφετέρου για την διατήρηση της πολιτικής υπεροχής της ΝΔ.

"Η πολιτική σκηνή στην Ελλάδα μάς κάνει να είμαστε αισιόδοξοι. Μια ικανή κεντροδεξιά κυβέρνηση που επικεντρώνεται στην άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων και εστιάζει στην ανάπτυξη μπορεί να κερδίσει στις εκλογές με το ποσοστό που έλαβε το 2019.

Το λαϊκιστικό ισοδύναμο στην Ελλάδα κατέρρευσε όσο ήταν στην αντιπολίτευση", είπε ο κ. Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση του που είχε με τον φημισμένο πολιτικό επιστήμονα Φράνσις Φουκουγιάμα στο πλαίσιο του 27ου ετήσιου συνεδρίου «Economist Government Roundtable».

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε επίσης, ως το μεγαλύτερο πρόβλημα των σύγχρονων κοινωνιών τις ανισότητες και σημείωσε: "Κατηγορούμε τους λαϊκιστές ότι προσφέρουν εύκολες λύσεις, αλλά σε τελική ανάλυση πρέπει να δούμε τις λύσεις που τροφοδοτούν τον λαϊκισμό".

Στο πλαίσιο του διαρκούς αγώνα έναντι των προβλημάτων της καθημερινότητας, η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού συμβουλίου στις 11 το πρωί, περιλαμβάνει σειρά νομοσχεδίων που θέτουν στο επίκεντρο την αντιμετώπιση παθογενειών.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής είναι το κύριο θέμα το οποίο θα παρουσιάσουν ο Υπουργος Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης και ο Υφυπουργός Χάρης Θεοχάρης και αποτελεί ασπίδα κατά της φοροδιαφυγής, της πάταξης "μαύρου χρήματος" και του λαθρεμπορίου.

Μεταξύ των μέτρων που περιλαμβάνει είναι ο περιορισμός των συναλλαγών με μετρητά, η επέκταση των PΟS σε περισσότερα επαγγέλματα και η ενίσχυση των ψηφιακών σχέσεων πολιτών-εφορίας.

Τα στοιχεία άλλωστε δείχνουν ότι μεγάλο μέρος των ελεύθερων επαγγελματιών δηλώνουν πολύ χαμηλά εισοδήματα, καθώς για τα εισοδήματα του 2022 που έχουν δηλώσει οι ελεύθεροι επαγγελματίες φαίνεται ότι επτά στους δέκα δηλώνουν εισόδημα έως 10.000 ευρώ και αρκετοί δηλώνουν μηδενικό εισόδημα ή ζημιές.

Εικόνα που ξετει αυτομάτως στο στόχαστρο του Υπουργείου Οικονομικών συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες.

Με το εν λόγω νομοσχέδιο θα επεκταθούν τα POS σε ορισμένες κατηγορίες που δεν είναι υποχρεωτικά (περίπτερα, ταξί, θέατρα, κινηματογράφοι, συναυλίες κ.α), επιπλέον προβλέπει την ολοκλήρωση διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές, με καταληκτική ημερομηνία το τέλος Φεβρουαρίου του 2024.

Σταδιακά επίσης όλες οι συναλλαγές με την εφορία θα γίνονται ψηφιακά και οι επαγγελματικές δαπάνες για να αναγνωρίζονται από την εφορία θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω του mydata, της νέας ψηφιακής πλατφόρμας. Επιπλέον το τίμημα του συμβολαίου για μεταβιβάσεις ακινήτων θα πρέπει να γίνεται μόνο διατραπεζικά, ενώ οποιαδήποτε πληρωμή άνω των 500 ευρώ με μετρητά θα έχει πρόστιμο το διπλάσιο του ποσού, δηλαδη 1.000 ευρώ.

Εκτός από την οικονομία και το αποφασιστικό "συμάζεμα" που επιχειρείται με την πάταξη της φοροδιαφυγής για την περαιτέρω ώθησή της και την επιβολή δικαιοσύνης μεταξύ των φορολογουμένων, η υγεία, η παιδεία, η διακιοσύνης και η καθημερινή συναλλαγή των πολιτών με το κράτος, περιλαμβάνονται στη σημερινή ατζέντα του Υπουργικού συμβουλίου, όπου θα παρουσιαστούν επίσης τα κάτωθι νομοσχέδια:

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Υφυπουργό Δημήτρη Βαρτζόπουλο των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Ψυχιατρική μεταρρύθμιση, β) Ελληνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της άνοιας και της νόσου Alzheimer,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον Υφυπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Σύσταση και οργάνωση του Ρυθμιστικού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας, β) Παρεμβάσεις στην οργάνωση και τη λειτουργία του Ελληνικού Κτηματολογίου,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκο Πιερρακάκη και την Υφυπουργό Ζέττα Μακρή των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Οργανωσιακές αλλαγές στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και τον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης – Νέο πλαίσιο λειτουργίας της Ακαδημίας Αθηνών, β) Μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες για την επαγγελματική εκπαίδευση,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Αναδιάρθρωση δομών Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, β) Μηχανισμός εναέριας έρευνας, διάσωσης και αεροδιακομιδών,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για το ενέχυρο επί κινητών, απαιτήσεων και άλλων δικαιωμάτων, β) Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2022/2011 και 2022/228 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Κύρωση του τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

-Παρουσίαση από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη, ερανιστικών νομοσχεδίων του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη για μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους,

-Εισήγηση από τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο σχετικά με τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για την παρακολούθηση και τον συντονισμό του έργου της αναβάθμισης υφιστάμενων και της κατασκευής νέων χερσαίων συνοριακών σταθμών.

